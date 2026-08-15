कितने रुपये में बिकेगा पन्ना के किसानों को मिला 16 कैरेट का हीरा? जानें डिटेल

Panna Diamond: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले को यूं ही हीरों की धरती नहीं कहा जाता, यहां की खदानों से समय समय पर निकलने वाले बेशकीमती हीरे कई साधारण परिवारों की जिंदगी बदल चुके हैं. अब एक बार फिर पन्ना के सरकोहा गांव से ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां सात किसानों को उनकी खेत की खदान में एक शानदार जेम क्वालिटी हीरा मिला है. आइए जानते हैं इस हीरे की अनुमानित कीमत कितनी है, और इसे बेचने का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा?

कैसे मिला किसानों को यह हीरा?

पन्ना जिले के सरकोहा गांव में सात किसान पिछले दो साल से अपनी निजी जमीन पर हीरा उत्खनन का पट्टा लेकर खदान चला रहे थे. इसी खदान की चाल में काम के दौरान किसान अखिलेश पाल को एक चमकता हुआ हीरा मिला, जिसे तुरंत हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करवा दिया गया.

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कितने कैरेट का है यह हीरा?

मिले हीरे का वजन 16.96 कैरेट है, और हीरा पारखियों के मुताबिक यह जेम क्वालिटी का हीरा है, यानी बेहतरीन किस्म का बताया जा रहा है. जेम क्वालिटी होने की वजह से इसकी कीमत भी काफी अच्छी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

कितने रुपये में बिक सकता है यह हीरा?

हीरा अधिकारियों और स्थानीय जानकारों के मुताबिक, इस हीरे की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये से लेकर 80 लाख रुपये तक आंकी जा रही है. हालांकि सटीक कीमत का पता आगामी सरकारी नीलामी के बाद ही चल पाएगा.

नीलामी के बाद कैसे बंटेगी रकम?

पन्ना के हीरा अधिकारी रवि पटेल के मुताबिक, नियमानुसार इस हीरे को आगामी सरकारी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा. नीलामी से मिलने वाली कुल रकम में से सरकार 12 प्रतिशत की राशि टैक्स यानी रॉयल्टी के तौर पर काट लेगी. इसके बाद बची हुई पूरी रकम सभी सातों साझेदारों के बैंक खातों में बराबर-बराबर हिस्सों में बांट दी जाएगी.

पन्ना का हीरों से पुराना नाता

पन्ना लंबे समय से हीरों के लिए देश दुनिया में मशहूर रहा है. यहां की खदानों से समय समय पर छोटे बड़े हीरे निकलते रहे हैं, जिन्होंने कई साधारण किसान और मजदूर परिवारों की तकदीर बदल दी है. सरकोहा में मिला यह ताजा हीरा भी सातों किसान परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है.

इसी खदान से मिल चुका है हीरा

गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है, जब सरकोहा की इस खदान से बड़ा हीरा निकला हो. इससे पहले अगस्त 2024 में भी इसी इलाके में दिलीप सिंह मिस्त्री की खदान से किसानों को 16.10 कैरेट का जेम क्वालिटी हीरा मिला था, जिसकी अनुमानित कीमत भी करीब 80 लाख रुपये आंकी गई थी.

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