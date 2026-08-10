खुद को क्यों नहीं आती अपने ही परफ्यूम की खुशबू? जानें इसका विज्ञान

मानव विकास में इस क्षमता ने इंसानों को जीवित रखने और खतरों को समय रहते पहचानने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. उदाहरण के लिए, जब हमारे सामने कोई सड़ी-गली चीज या गैस लीक जैसी तेज गंध आती है, तो हमारी नाक तुरंत उसका सिग्नल दिमाग को देती है और हम सतर्क हो जाते हैं.