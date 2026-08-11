आसमान की‌ तरफ क्यों नहीं चलानी चाहिए लेजर लाइट, जानें वजह?

जब भी कोई विमान उड़ान भर रहा होता है या फिर उतर रहा होता है तो लेजर घटनाएं खास तौर से खतरनाक हो जाती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि पायलटों को सटीक विजन कंट्रोल बनाए रखना चाहिए. यहां तक कि थोड़ी सी भी व्याकुलता गंभीर विमानन खतरा पैदा कर सकती है.