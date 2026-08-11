एक्सप्लोरर
आसमान की तरफ क्यों नहीं चलानी चाहिए लेजर लाइट, जानें वजह?
Laser Light Danger: रात के समय आसमान की तरफ लेजर लाइट नहीं चलानी चाहिए. आइए जानते हैं क्या है इसकी वजह.
Laser Light Danger: रात के समय आसमान की तरफ लेजर लाइट चलाना काफी आम लग सकता है लेकिन यह कानूनन अपराध है. एक शक्तिशाली लेजर बीम कई किलोमीटर की यात्रा कर सकती है. इससे काफी बड़े हादसे भी हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि क्यों है यह खतरनाक.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 11 Aug 2026 06:51 PM (IST)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
कितने बच्चों तक मिलती है मैटरनिटी लीव, क्या तीसरे बच्चे पर बदल जाता है नियम?
जनरल नॉलेज
McMahon Line से Map War तक, भारत-चीन सीमा विवाद के 10 बड़े सवाल और जवाब
जनरल नॉलेज
हर सेकंड कितना पानी फेंकती है वॉटर कैनन, जानें ये कितने खतरनाक
जनरल नॉलेज
क्या सिर मुंडवाने से सच में घने आते हैं बाल? जान लीजिए सच
Advertisement