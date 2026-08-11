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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजआसमान की‌ तरफ क्यों नहीं चलानी चाहिए लेजर लाइट, जानें वजह?

आसमान की‌ तरफ क्यों नहीं चलानी चाहिए लेजर लाइट, जानें वजह?

Laser Light Danger: रात के समय आसमान की तरफ लेजर लाइट नहीं चलानी चाहिए. आइए जानते हैं क्या है इसकी वजह.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 11 Aug 2026 06:51 PM (IST)
Laser Light Danger: रात के समय आसमान की तरफ लेजर लाइट नहीं चलानी चाहिए. आइए जानते हैं क्या है इसकी वजह.

Laser Light Danger: रात के समय आसमान की तरफ लेजर लाइट चलाना काफी आम लग सकता है लेकिन यह कानूनन अपराध है. एक शक्तिशाली लेजर बीम कई किलोमीटर की यात्रा कर सकती है. इससे काफी बड़े हादसे भी हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि क्यों है यह खतरनाक.

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आसमान की तरफ लेजर किरण जमीन से हजारों फीट ऊपर उड़ रहे विमान तक पहुंच सकती है. अगर यह कॉकपिट में चली जाती है तो यह पायलट का ध्यान भटका सकती है और सुरक्षित विमान संचालन में बाधा भी डाल सकती है.
आसमान की तरफ लेजर किरण जमीन से हजारों फीट ऊपर उड़ रहे विमान तक पहुंच सकती है. अगर यह कॉकपिट में चली जाती है तो यह पायलट का ध्यान भटका सकती है और सुरक्षित विमान संचालन में बाधा भी डाल सकती है.
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जब एक चमकदार लेजर अचानक एक अंधेरे कॉकपिट में चली जाती है तो यह फ्लैश ब्लाइंडनेस की वजह बन सकती है. पायलट अस्थायी रूप से साफ दृष्टि खो सकते हैं या फिर अपने दृश्य क्षेत्र में चमकीले धब्बे और छाया का अनुभव कर सकते हैं.
जब एक चमकदार लेजर अचानक एक अंधेरे कॉकपिट में चली जाती है तो यह फ्लैश ब्लाइंडनेस की वजह बन सकती है. पायलट अस्थायी रूप से साफ दृष्टि खो सकते हैं या फिर अपने दृश्य क्षेत्र में चमकीले धब्बे और छाया का अनुभव कर सकते हैं.
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जब भी कोई विमान उड़ान भर रहा होता है या फिर उतर रहा होता है तो लेजर घटनाएं खास तौर से खतरनाक हो जाती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि पायलटों को सटीक विजन कंट्रोल बनाए रखना चाहिए. यहां तक कि थोड़ी सी भी व्याकुलता गंभीर विमानन खतरा पैदा कर सकती है.
जब भी कोई विमान उड़ान भर रहा होता है या फिर उतर रहा होता है तो लेजर घटनाएं खास तौर से खतरनाक हो जाती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि पायलटों को सटीक विजन कंट्रोल बनाए रखना चाहिए. यहां तक कि थोड़ी सी भी व्याकुलता गंभीर विमानन खतरा पैदा कर सकती है.
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हालांकि लेजर किरण अपने स्रोत पर काफी छोटी दिखाई देती है लेकिन जैसे-जैसे यह यात्रा करती है वह धीरे-धीरे बड़ी होती जाती है. विमान की ऊंचाई पर रोशनी वाला क्षेत्र जमीन से दिखाई देने की तुलना में काफी बड़ा हो जाता है.
हालांकि लेजर किरण अपने स्रोत पर काफी छोटी दिखाई देती है लेकिन जैसे-जैसे यह यात्रा करती है वह धीरे-धीरे बड़ी होती जाती है. विमान की ऊंचाई पर रोशनी वाला क्षेत्र जमीन से दिखाई देने की तुलना में काफी बड़ा हो जाता है.
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विमान की विंडशील्ड में सूक्ष्म कमी, धूल और खरोच होती है. जब भी कोई लेजर कांच से टकराता है तो रोशनी कॉकपिट में बिखर सकती है. इससे अचानक चमक पायलट के लिए काफी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है.
विमान की विंडशील्ड में सूक्ष्म कमी, धूल और खरोच होती है. जब भी कोई लेजर कांच से टकराता है तो रोशनी कॉकपिट में बिखर सकती है. इससे अचानक चमक पायलट के लिए काफी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है.
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अगर ज्यादा शक्ति वाले लेजर को सीधा देखा जाए तो वे रेटिना को नुकसान पहुंचा सकते हैं. गंभीर मामलों में ज्यादा एक्सपोजर से व्यक्ति स्थायी दृष्टिहीन भी हो सकता है.
अगर ज्यादा शक्ति वाले लेजर को सीधा देखा जाए तो वे रेटिना को नुकसान पहुंचा सकते हैं. गंभीर मामलों में ज्यादा एक्सपोजर से व्यक्ति स्थायी दृष्टिहीन भी हो सकता है.
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किसी विमान पर लेजर चमकाना या फिर उसका इस तरह से इस्तेमाल करना जिससे विमान को खतरा हो गंभीर कानूनी कार्रवाई की वजह बन सकता है. भारत और दूसरे देशों में अधिकारियों के पास ऐसे खतरनाक आचरण के लिए प्रतिबंध और दंड है.
किसी विमान पर लेजर चमकाना या फिर उसका इस तरह से इस्तेमाल करना जिससे विमान को खतरा हो गंभीर कानूनी कार्रवाई की वजह बन सकता है. भारत और दूसरे देशों में अधिकारियों के पास ऐसे खतरनाक आचरण के लिए प्रतिबंध और दंड है.
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खतरा अंधकार, दूरी और तेज रोशनी के मिलने से आता है. जमीन से रोशनी का एक छोटा सा बिंदु विमान के कॉकपिट के अंदर एक बड़ा दृश्य खतरा बन सकता है.
खतरा अंधकार, दूरी और तेज रोशनी के मिलने से आता है. जमीन से रोशनी का एक छोटा सा बिंदु विमान के कॉकपिट के अंदर एक बड़ा दृश्य खतरा बन सकता है.
Published at : 11 Aug 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Laser Light Danger Laser Pointing At Sky Laser Aircraft Risk

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