मांसाहारी जानवर कब खाने लगते हैं घास? वजह उड़ा देगी आपके होश

Carnivorous Animals Eating Grass: हाल ही में जूनागढ़ के जू में एक शेर के घास खाने का वीडियो वायरल हुआ था. बता दें कि शेर के अलावा बाघ, कुत्ता और बिल्ली जैसे जानवरों को हम मांसाहारी मानते हैं, लेकिन कई बार इन्हें घास चबाते हुए भी देखा जाता है, जो देखने में काफी अजीब लगता है. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिनमें शेर या पालतू कुत्ता बिल्ली घास खाते नजर आते हैं. लेकिन इसके पीछे कोई डाइट बदलने वाली बात नहीं, बल्कि शरीर से जुड़ी एक खास वजह छुपी है. आइए जानते हैं आखिर मांसाहारी जानवर घास क्यों खाने लगते हैं.

क्यों खाते हैं घास?

मांसाहारी जानवर जब शिकार करके अपना भोजन खाते हैं, तो कई बार उसके साथ बाल, पंख और छोटी हड्डियां भी उनके पेट में चली जाती हैं. ये चीज़ें आसानी से नहीं पचतीं और पेट में गड़बड़ी पैदा कर देती हैं. ऐसे में शरीर खुद को साफ करने के लिए एक नैचुरल तरीका अपनाता है, और यही वजह है कि जानवर घास खाने लगते हैं.

घास खाकर करते हैं उल्टी

घास खाने के बाद ज्यादातर मामलों में जानवर उल्टी कर देते हैं, जिससे पेट में फंसी न पचने चीजें बाहर निकल जाती हैं. कुत्ते और बिल्लियों में यह आदत सबसे ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र इंसानों की तरह हर चीज को आसानी से हजम नहीं कर पाता.

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फाइबर की कमी भी है एक वजह

घास में भारी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो पाचन तंत्र की सफाई में मदद करता है. कई बार जानवरों के शरीर को हल्के फाइबर की जरूरत महसूस होती है, जिसे पूरा करने के लिए वे घास की तरफ खाते हैं, ताकि पेट सही तरीके से काम कर सके.

पालतू जानवरों में भी है यह आदत आम

घर में पली बिल्लियां भले ही दूध, रोटी और चावल जैसी चीजें भी खाती हैं, लेकिन असल में वे पूरी तरह मांसाहारी ही होती हैं. यही वजह है कि उनके अंदर भी जंगली मांसाहारी जानवरों जैसा यह नैचुरल बर्ताव मौजूद रहता है, और वे भी समय समय पर घास खाकर अपने पेट को हल्का महसूस कराती हैं.

किन जानवरों में दिखती है यह आदत?

सिर्फ पालतू जानवर ही नहीं, जंगल में रहने वाले शेर और बाघ भी कभी कभी घास खाते देखे जाते हैं. जब इनका पेट किसी गलत चीज की वजह से खराब महसूस होता है, तो ये भी घास खाकर पेट साफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे घरेलू कुत्ते बिल्ली करते हैं.

सामान्य बात है यह

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मांसाहारी जानवरों का घास खाना कोई असामान्य बात नहीं, बल्कि यह उनके शरीर का एक नैचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है. इससे जानवर खुद ही अपने पाचन तंत्र को संतुलित रखने की कोशिश करते हैं, बिना किसी बाहरी मदद के.

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