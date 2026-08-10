पाकिस्तान में कितना है सोने का भाव, वहां कितने की बनेगी 22 कैरेट गोल्ड की चेन?

पाकिस्तान का सोने का बाजार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में हुई भारी वृद्धि से ही प्रभावित हुआ है. भू राजनीतिक तनाव और बाजार की अनिश्चितता के बीच वैश्विक दर $100 प्रति औंस से ज्यादा बढ़ गई है.