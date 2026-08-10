एक्सप्लोरर
पाकिस्तान में कितना है सोने का भाव, वहां कितने की बनेगी 22 कैरेट गोल्ड की चेन?
Pakistan Gold Price: पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते में सोने की कीमतों में 8% बढ़ोतरी देखने को मिली है. आइए जानते हैं कि यहां 22 कैरेट की सोने की चेन कितने की बनेगी.
Pakistan Gold Price: पाकिस्तान में अगस्त 2026 में सोने की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है. पहले ही हफ्ते में लगभग 8% की वृद्धि हुई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में उछाल, साथ ही भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता की वजह से स्थानीय स्तर पर सोने के दाम में बढ़ोतरी हुई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में 22 कैरेट सोने की चेन कितने की बनेगी.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 10 Aug 2026 05:46 PM (IST)
जनरल नॉलेज
8 Photos
क्या विमानों के फ्यूल में मिलाया जा सकता है एथेनॉल, गाड़ियों की ब्लेंडिंग से कितना अलग?
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
देश के इन हाईकोर्ट में नहीं है रेगुलर चीफ जस्टिस, देख लें लिस्ट
जनरल नॉलेज
झुकेगा नहीं साला... झारखंड छात्र आंदोलन में कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे पुष्पा भाऊ, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
इस्लामिक नाटो के पास कितना पैसा, कौन निभाएगा अमेरिका वाला रोल?
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान का भारत, तो सऊदी अरब और तुर्किए का सबसे बड़ा दुश्मन कौन?
Advertisement
Hirdesh Kumar Singh
Opinion