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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजपाकिस्तान में कितना है सोने का भाव, वहां कितने की बनेगी 22 कैरेट गोल्ड की चेन?

पाकिस्तान में कितना है सोने का भाव, वहां कितने की बनेगी 22 कैरेट गोल्ड की चेन?

Pakistan Gold Price: पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते में सोने की कीमतों में 8% बढ़ोतरी देखने को मिली है. आइए जानते हैं कि यहां 22 कैरेट की सोने की चेन कितने की बनेगी.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 10 Aug 2026 05:46 PM (IST)
Pakistan Gold Price: पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते में सोने की कीमतों में 8% बढ़ोतरी देखने को मिली है. आइए जानते हैं कि यहां 22 कैरेट की सोने की चेन कितने की बनेगी.

Pakistan Gold Price: पाकिस्तान में अगस्त 2026 में सोने की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है. पहले ही हफ्ते में लगभग 8% की वृद्धि हुई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में उछाल, साथ ही भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता की वजह से स्थानीय स्तर पर सोने के दाम में बढ़ोतरी हुई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में 22 कैरेट सोने की चेन कितने की बनेगी.

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पाकिस्तान में 22 कैरेट सोने की मौजूदा कीमत लगभग पाकिस्तानी रुपयों में 4,12,154 प्रति तोला है. यहां एक तोला लगभग 11.66 ग्राम के बराबर होता है.
पाकिस्तान में 22 कैरेट सोने की मौजूदा कीमत लगभग पाकिस्तानी रुपयों में 4,12,154 प्रति तोला है. यहां एक तोला लगभग 11.66 ग्राम के बराबर होता है.
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शुद्ध 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग पाकिस्तानी रुपयों में 4,49,500 प्रति तोला है. इसका रेट लगभग पाकिस्तान मुद्रा में 3,85,380 प्रति 10 ग्राम है.
शुद्ध 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग पाकिस्तानी रुपयों में 4,49,500 प्रति तोला है. इसका रेट लगभग पाकिस्तान मुद्रा में 3,85,380 प्रति 10 ग्राम है.
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कम मात्रा में खरीदने वालों के लिए 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 3,53,240 PKR प्रति 10 ग्राम है.
कम मात्रा में खरीदने वालों के लिए 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 3,53,240 PKR प्रति 10 ग्राम है.
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एक तोला वजन वाली 22 केरट चेन की कीमत सामान्य मेकिंग चार्ज जोड़ने के बाद लगभग 4,50,000-4,70,000 PKR होगी.
एक तोला वजन वाली 22 केरट चेन की कीमत सामान्य मेकिंग चार्ज जोड़ने के बाद लगभग 4,50,000-4,70,000 PKR होगी.
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सुनार आमतौर पर चैन के डिजाइन और जटिलता के आधार पर मेकिंग चार्ज के तौर पर लगभग 10% से 15% का शुल्क लेते हैं.
सुनार आमतौर पर चैन के डिजाइन और जटिलता के आधार पर मेकिंग चार्ज के तौर पर लगभग 10% से 15% का शुल्क लेते हैं.
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स्टैंडर्ड 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की चेन की कीमत मेकिंग चार्ज मिलाकर 3,90,000-4,05,000 PKR हो सकती है.
स्टैंडर्ड 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की चेन की कीमत मेकिंग चार्ज मिलाकर 3,90,000-4,05,000 PKR हो सकती है.
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पाकिस्तान का सोने का बाजार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में हुई भारी वृद्धि से ही प्रभावित हुआ है. भू राजनीतिक तनाव और बाजार की अनिश्चितता के बीच वैश्विक दर $100 प्रति औंस से ज्यादा बढ़ गई है.
पाकिस्तान का सोने का बाजार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में हुई भारी वृद्धि से ही प्रभावित हुआ है. भू राजनीतिक तनाव और बाजार की अनिश्चितता के बीच वैश्विक दर $100 प्रति औंस से ज्यादा बढ़ गई है.
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ग्राहक द्वारा चुकाई जाने वाली असल कीमत उस दिन के रेट, चेन के वजन, डिजाइन, मेकिंग चार्ज और ज्वेलरी की तय की गई कीमत के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.
ग्राहक द्वारा चुकाई जाने वाली असल कीमत उस दिन के रेट, चेन के वजन, डिजाइन, मेकिंग चार्ज और ज्वेलरी की तय की गई कीमत के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.
Published at : 10 Aug 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
Pakistan Gold Price Pakistan Gold Rate 22 Carat Gold Pakistan

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