क्या अमेजन जंगल कटने से बदल जाएगा पूरी दुनिया का मौसम, क्या होगा बदलाव?

वैज्ञानिकों ने इस बात की चेतावनी दी है कि जंगलों के लगातार नुकसान से अमेजन के कुछ हिस्से एक ऐसे मोड़ पर पहुंच सकते हैं जहां पर इकोसिस्टम को बनाए रखना काफी मुश्किल हो जाएगा. बड़े पैमाने पर जंगलों के कटाई से बारिश कम हो सकती है और धीरे-धीरे वर्षावन के कुछ हिस्से सूखे परिदृश्य में बदल सकते हैं.