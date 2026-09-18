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क्या अमेजन जंगल कटने से बदल जाएगा पूरी दुनिया का मौसम, क्या होगा बदलाव?
Amazon Rainforest: अगर अमेजन के जंगल काट दिए जाएं तो पृथ्वी पर काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं कि क्या होगा यह बदलाव और पर्यावरण को कितना होगा नुकसान.
Amazon Rainforest: अमेजन के वर्षावनों को अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि वैश्विक पर्यावरण में उनकी काफी बड़ी भूमिका है. लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर अमेजन के जंगल काट दिए जाएं तो उसका पूरी पृथ्वी पर काफी बुरा असर पड़ेगा. आइए जानते हैं कि पृथ्वी पर कैसे बदलाव देखने को मिलेंगे.
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Published at : 18 Sep 2026 06:50 PM (IST)
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