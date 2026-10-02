महंगाई में क्यों बढ़ती है लिपस्टिक-परफ्यूम की बिक्री, क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजी?

यह समझना गलत होगा कि मंदी के समय केवल लिपस्टिक ही ज्यादा बिकती है. इस सिद्धांत के दायरे में कई अन्य छोटे और किफायती लग्जरी उत्पाद भी आते हैं. महंगाई के दौर में प्रीमियम कॉफी, अच्छे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन और बाहर जाकर खाना खाने (डाइन आउट) का चलन भी बढ़ जाता है.