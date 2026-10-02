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महंगाई में क्यों बढ़ती है लिपस्टिक-परफ्यूम की बिक्री, क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजी?
आर्थिक मंदी में बड़े खर्चों से बचने वाले लोग खुद को खुश रखने के लिए लिपस्टिक और परफ्यूम जैसी किफायती लग्जरी चीजों पर खर्च करते हैं, जिसे 'लिपस्टिक इफेक्ट' कहते हैं. आइए इस बारे में और जानते हैं.
जब देश और दुनिया में महंगाई अपने चरम पर होती है, तब लोग कार, जमीन या विदेश यात्रा जैसी बड़ी खरीदारियों को टाल देते हैं. बजट तंग होने पर जेब को बड़े झटकों से बचाना हर इंसान की प्राथमिकता बन जाता है. लेकिन इसी दौर में बाजार में एक अनोखा बदलाव देखने को मिलता है- लिपस्टिक, सुगंधित परफ्यूम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बिक्री में अचानक तेजी आ जाती है. अर्थशास्त्र की दुनिया में इस अनूठी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को 'लिपस्टिक इफेक्ट' कहा जाता है, जो तंगी के समय भी इंसान की छोटी-छोटी ख्वाहिशों और खुशी पाने की सोच को दर्शाती है.
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Published at : 02 Oct 2026 08:34 PM (IST)
Tags :Lipstick Effect
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