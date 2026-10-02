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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजमहंगाई में क्यों बढ़ती है लिपस्टिक-परफ्यूम की बिक्री, क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजी?

महंगाई में क्यों बढ़ती है लिपस्टिक-परफ्यूम की बिक्री, क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजी?

आर्थिक मंदी में बड़े खर्चों से बचने वाले लोग खुद को खुश रखने के लिए लिपस्टिक और परफ्यूम जैसी किफायती लग्जरी चीजों पर खर्च करते हैं, जिसे 'लिपस्टिक इफेक्ट' कहते हैं. आइए इस बारे में और जानते हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 02 Oct 2026 08:34 PM (IST)
आर्थिक मंदी में बड़े खर्चों से बचने वाले लोग खुद को खुश रखने के लिए लिपस्टिक और परफ्यूम जैसी किफायती लग्जरी चीजों पर खर्च करते हैं, जिसे 'लिपस्टिक इफेक्ट' कहते हैं. आइए इस बारे में और जानते हैं.

जब देश और दुनिया में महंगाई अपने चरम पर होती है, तब लोग कार, जमीन या विदेश यात्रा जैसी बड़ी खरीदारियों को टाल देते हैं. बजट तंग होने पर जेब को बड़े झटकों से बचाना हर इंसान की प्राथमिकता बन जाता है. लेकिन इसी दौर में बाजार में एक अनोखा बदलाव देखने को मिलता है- लिपस्टिक, सुगंधित परफ्यूम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बिक्री में अचानक तेजी आ जाती है. अर्थशास्त्र की दुनिया में इस अनूठी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को 'लिपस्टिक इफेक्ट' कहा जाता है, जो तंगी के समय भी इंसान की छोटी-छोटी ख्वाहिशों और खुशी पाने की सोच को दर्शाती है.

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लिपस्टिक प्रभाव एक बेहद प्रचलित आर्थिक सिद्धांत है जो उपभोक्ताओं के व्यवहार को बयां करता है. जब बाजार में सुस्ती आती है और जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं, तब आम आदमी की क्रय शक्ति कमजोर पड़ने लगती है.
लिपस्टिक प्रभाव एक बेहद प्रचलित आर्थिक सिद्धांत है जो उपभोक्ताओं के व्यवहार को बयां करता है. जब बाजार में सुस्ती आती है और जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं, तब आम आदमी की क्रय शक्ति कमजोर पड़ने लगती है.
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ऐसे समय में उपभोक्ता अपने बड़े सपनों को कुछ समय के लिए किनारे कर देते हैं, लेकिन वे खुद को पूरी तरह निराशा में नहीं झोंकते. इसके विकल्प के रूप में वे उन किफायती चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं जो कम पैसों में भी उन्हें लग्जरी का अहसास करा सकें.
ऐसे समय में उपभोक्ता अपने बड़े सपनों को कुछ समय के लिए किनारे कर देते हैं, लेकिन वे खुद को पूरी तरह निराशा में नहीं झोंकते. इसके विकल्प के रूप में वे उन किफायती चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं जो कम पैसों में भी उन्हें लग्जरी का अहसास करा सकें.
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इस दिलचस्प थ्योरी की शुरुआत साल 2001 में मानी जाती है, जब अमेरिका आर्थिक मंदी की चपेट में था. उस मुश्किल दौर में प्रसिद्ध कॉस्मेटिक कंपनी एस्टे लॉडर के चेयरमैन लियोनार्ड लॉडर ने बाजार के रुख को गहराई से समझा.
इस दिलचस्प थ्योरी की शुरुआत साल 2001 में मानी जाती है, जब अमेरिका आर्थिक मंदी की चपेट में था. उस मुश्किल दौर में प्रसिद्ध कॉस्मेटिक कंपनी एस्टे लॉडर के चेयरमैन लियोनार्ड लॉडर ने बाजार के रुख को गहराई से समझा.
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उन्होंने देखा कि जब देश के बड़े उद्योग नुकसान झेल रहे थे और लोग घर-गाड़ियां नहीं खरीद रहे थे, तब उनकी कंपनी की लिपस्टिक रिकॉर्ड मात्रा में बिक रही थी. लॉडर ने ही पहली बार इस आर्थिक बदलाव को 'लिपस्टिक प्रभाव' का नाम देकर दुनिया के सामने रखा था.
उन्होंने देखा कि जब देश के बड़े उद्योग नुकसान झेल रहे थे और लोग घर-गाड़ियां नहीं खरीद रहे थे, तब उनकी कंपनी की लिपस्टिक रिकॉर्ड मात्रा में बिक रही थी. लॉडर ने ही पहली बार इस आर्थिक बदलाव को 'लिपस्टिक प्रभाव' का नाम देकर दुनिया के सामने रखा था.
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बढ़ती महंगाई के दौरान सौंदर्य प्रसाधनों की मांग बढ़ने के पीछे सीधी इंसानी सोच काम करती है. व्यक्ति आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी जीवनशैली को पूरी तरह से रूखा या साधारण नहीं बनने देना चाहता.
बढ़ती महंगाई के दौरान सौंदर्य प्रसाधनों की मांग बढ़ने के पीछे सीधी इंसानी सोच काम करती है. व्यक्ति आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी जीवनशैली को पूरी तरह से रूखा या साधारण नहीं बनने देना चाहता.
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महंगी गाड़ियां या फ्लैट खरीदना भले ही बजट से बाहर हो जाए, लेकिन एक अच्छी ब्रांडेड लिपस्टिक या परफ्यूम खरीदना जेब पर भारी नहीं पड़ता. इसे खरीदने से इंसान को यह संतोष मिलता है कि वह आज भी अपनी पसंद का लग्जरी सामान इस्तेमाल कर सकता है.
महंगी गाड़ियां या फ्लैट खरीदना भले ही बजट से बाहर हो जाए, लेकिन एक अच्छी ब्रांडेड लिपस्टिक या परफ्यूम खरीदना जेब पर भारी नहीं पड़ता. इसे खरीदने से इंसान को यह संतोष मिलता है कि वह आज भी अपनी पसंद का लग्जरी सामान इस्तेमाल कर सकता है.
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महंगाई का सीधा असर इंसान के मानसिक स्वास्थ्य और दैनिक मूड पर भी पड़ता है. तंग आर्थिक स्थितियों में तनाव और चिंता बढ़ना स्वाभाविक है. ऐसे में खुद को खुश करने और मूड सुधारने के लिए छोटी-छोटी शॉपिंग एक तरह से 'रिटेल थेरेपी' की तरह काम करती है.
महंगाई का सीधा असर इंसान के मानसिक स्वास्थ्य और दैनिक मूड पर भी पड़ता है. तंग आर्थिक स्थितियों में तनाव और चिंता बढ़ना स्वाभाविक है. ऐसे में खुद को खुश करने और मूड सुधारने के लिए छोटी-छोटी शॉपिंग एक तरह से 'रिटेल थेरेपी' की तरह काम करती है.
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एक नया परफ्यूम या मनपसंद लिपस्टिक खरीदने से दिमाग को तुरंत खुशी और संतुष्टि का अहसास होता है, जिससे इंसान को अपनी आर्थिक चिंताओं से कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है.
एक नया परफ्यूम या मनपसंद लिपस्टिक खरीदने से दिमाग को तुरंत खुशी और संतुष्टि का अहसास होता है, जिससे इंसान को अपनी आर्थिक चिंताओं से कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है.
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यह समझना गलत होगा कि मंदी के समय केवल लिपस्टिक ही ज्यादा बिकती है. इस सिद्धांत के दायरे में कई अन्य छोटे और किफायती लग्जरी उत्पाद भी आते हैं. महंगाई के दौर में प्रीमियम कॉफी, अच्छे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन और बाहर जाकर खाना खाने (डाइन आउट) का चलन भी बढ़ जाता है.
यह समझना गलत होगा कि मंदी के समय केवल लिपस्टिक ही ज्यादा बिकती है. इस सिद्धांत के दायरे में कई अन्य छोटे और किफायती लग्जरी उत्पाद भी आते हैं. महंगाई के दौर में प्रीमियम कॉफी, अच्छे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन और बाहर जाकर खाना खाने (डाइन आउट) का चलन भी बढ़ जाता है.
Published at : 02 Oct 2026 08:34 PM (IST)
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