ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्यों बढ़ रही डामर की कीमत? 6 महीने में दोगुने हुए दाम

क्यों बढ़ रही डामर की कीमत? 6 महीने में दोगुने हुए दाम

पश्चिम एशिया तनाव के कारण कच्चे तेल का आयात बाधित होने से 6 महीने में डामर के दाम दोगुने हो गए हैं और सप्लाई आधी रह गई है. आइए जानें कि भारत कितना डामर आयात करता है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 06 Oct 2026 05:57 PM (IST)
पश्चिम एशिया तनाव के कारण कच्चे तेल का आयात बाधित होने से 6 महीने में डामर के दाम दोगुने हो गए हैं और सप्लाई आधी रह गई है. आइए जानें कि भारत कितना डामर आयात करता है.

पश्चिम एशिया में जारी भारी संघर्ष और भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर अब भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर दिखने लगा है. खाड़ी देशों से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति रुकने के कारण डामर की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल आया है. महज छह महीनों के भीतर ही इसके दाम लगभग दोगुने हो गए हैं. कीमतों में इस भारी तेजी के साथ-साथ बाजार में डामर की भारी किल्लत भी पैदा हो गई है, जिससे देश भर में सड़क निर्माण और मरम्मत के प्रोजेक्ट्स की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है.

1/8
फरवरी 2026 में बिटुमिन का बाजार भाव लगभग 52 हजार रुपये प्रति टन के आसपास चल रहा था, जो जून आते-आते बढ़कर करीब एक लाख रुपये प्रति टन के स्तर पर पहुंच गया. बाजार में पहले जो बिटुमिन 46,400 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से उपलब्ध था, उसके दाम अचानक छलांग लगाकर 80,150 से 85,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन तक जा पहुंचे.
फरवरी 2026 में बिटुमिन का बाजार भाव लगभग 52 हजार रुपये प्रति टन के आसपास चल रहा था, जो जून आते-आते बढ़कर करीब एक लाख रुपये प्रति टन के स्तर पर पहुंच गया. बाजार में पहले जो बिटुमिन 46,400 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से उपलब्ध था, उसके दाम अचानक छलांग लगाकर 80,150 से 85,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन तक जा पहुंचे.
2/8
तेल कंपनियों से रिफाइनरी स्तर पर मिलने वाली सप्लाई घटकर लगभग आधी रह गई है. कई राज्यों में ठेकेदार और एजेंसियां अधिक कीमत देने को तैयार हैं, फिर भी उन्हें समय पर डामर नहीं मिल पा रहा है.
तेल कंपनियों से रिफाइनरी स्तर पर मिलने वाली सप्लाई घटकर लगभग आधी रह गई है. कई राज्यों में ठेकेदार और एजेंसियां अधिक कीमत देने को तैयार हैं, फिर भी उन्हें समय पर डामर नहीं मिल पा रहा है.
3/8
बिटुमिन की कीमतों में इस भारी तेजी की मुख्य वजह पश्चिम एशिया में भड़का तनाव और युद्ध के हालात हैं. भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा कतर, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों से मंगाता है.
बिटुमिन की कीमतों में इस भारी तेजी की मुख्य वजह पश्चिम एशिया में भड़का तनाव और युद्ध के हालात हैं. भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा कतर, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों से मंगाता है.
4/8
होर्मुज स्ट्रेट जैसे बेहद संवेदनशील समुद्री व्यापारिक मार्गों पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से आयात की पूरी चेन बिगड़ गई है. बंदरगाहों तक माल समय से न पहुंचने के कारण घरेलू बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन बुरी तरह गड़बड़ा गया है.
होर्मुज स्ट्रेट जैसे बेहद संवेदनशील समुद्री व्यापारिक मार्गों पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से आयात की पूरी चेन बिगड़ गई है. बंदरगाहों तक माल समय से न पहुंचने के कारण घरेलू बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन बुरी तरह गड़बड़ा गया है.
5/8
भारत अपनी कुल डामर की जरूरत का लगभग 30 से 40 फीसदी हिस्सा विदेशों से आयात करके पूरा करता है. पेट्रोलियम मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2026 में देश में 2.36 लाख टन बिटुमिन का आयात दर्ज किया गया था.
भारत अपनी कुल डामर की जरूरत का लगभग 30 से 40 फीसदी हिस्सा विदेशों से आयात करके पूरा करता है. पेट्रोलियम मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2026 में देश में 2.36 लाख टन बिटुमिन का आयात दर्ज किया गया था.
6/8
चूंकि डामर वास्तव में कच्चे तेल को साफ करने के दौरान मिलने वाला बायप्रॉडक्ट है, इसलिए वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आवक घटते ही भारतीय रिफाइनरियों में बिटुमिन का घरेलू उत्पादन भी काफी नीचे गिर गया है.
चूंकि डामर वास्तव में कच्चे तेल को साफ करने के दौरान मिलने वाला बायप्रॉडक्ट है, इसलिए वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आवक घटते ही भारतीय रिफाइनरियों में बिटुमिन का घरेलू उत्पादन भी काफी नीचे गिर गया है.
7/8
कीमतों में बढ़ोतरी का सिर्फ एकमात्र कारण कच्चे माल की कमी ही नहीं है, बल्कि ढुलाई खर्च का बढ़ना भी है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल से डीजल और अन्य ईंधनों की कीमतें भी चढ़ गई हैं.
कीमतों में बढ़ोतरी का सिर्फ एकमात्र कारण कच्चे माल की कमी ही नहीं है, बल्कि ढुलाई खर्च का बढ़ना भी है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल से डीजल और अन्य ईंधनों की कीमतें भी चढ़ गई हैं.
8/8
रिफाइनरियों और बंदरगाहों से डामर को दूर-दराज के निर्माण स्थलों तक ले जाने का लॉजिस्टिक्स व ट्रांसपोर्टेशन खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया है. इस दोहरी मार ने सड़कों, पुलों और हाईवे निर्माण से जुड़े ठेकेदारों के बजट को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है.
रिफाइनरियों और बंदरगाहों से डामर को दूर-दराज के निर्माण स्थलों तक ले जाने का लॉजिस्टिक्स व ट्रांसपोर्टेशन खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया है. इस दोहरी मार ने सड़कों, पुलों और हाईवे निर्माण से जुड़े ठेकेदारों के बजट को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है.
Published at : 06 Oct 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Bitumen Price Hike

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
अक्टूबर में सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ी थी, उस साल कब आई थी गुलाबी ठंड?
अक्टूबर में सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ी थी, उस साल कब आई थी गुलाबी ठंड?
जनरल नॉलेज
दुनिया में कब-कब तबाही मचा चुका प्लेग, कितने लोगों ने गंवाई थी जान?
दुनिया में कब-कब तबाही मचा चुका प्लेग, कितने लोगों ने गंवाई थी जान?
जनरल नॉलेज
US को हर साल कितनी दवाएं भेजता है भारत, यह कितना बड़ा कारोबार?
US को हर साल कितनी दवाएं भेजता है भारत, यह कितना बड़ा कारोबार?
जनरल नॉलेज
क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग, जानें ताकत?
क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग, जानें ताकत?
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
उपेक्षा से उत्कर्ष तक: पूर्वांचल का कायाकल्प और भदोही कालीन उद्योग का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भीड़ देखकर दूर खड़ी थीं बहन, आकाशवाणी के गेट से राहुल ने लगाई आवाज- 'प्रियंका...'
भीड़ देखकर दूर खड़ी थीं बहन, आकाशवाणी के गेट से राहुल ने लगाई आवाज- 'प्रियंका...'
पंजाब
पंजाब: PCS अफसर बताकर AAP नेता से की थी शादी, अब जेवर लेकर दुल्हन फरार
पंजाब: PCS अफसर बताकर AAP नेता से की थी शादी, अब जेवर लेकर दुल्हन फरार
क्रिकेट
एक ओवर में 6 छक्के से सबसे तेज शतक तक, वैभव सूर्यवंशी ने बताए अपने 6 बड़े लक्ष्य
एक ओवर में 6 छक्के से सबसे तेज शतक तक, वैभव सूर्यवंशी ने बताए अपने 6 बड़े लक्ष्य
बॉलीवुड
रसिक दुलारी केस में एक्ट्रेस ने किया प्रेमानंद का सपोर्ट, MMS कांड के बाद वृंदावन में बस गई थीं प्रियंका पंडित
रसिक दुलारी केस में एक्ट्रेस ने किया प्रेमानंद का सपोर्ट, MMS कांड के बाद वृंदावन में बस गई थीं प्रियंका पंडित
इंडिया
पीएम मोदी की सेहत का क्या है राज? पॉडकास्ट में खुद बताया
पीएम मोदी की सेहत का क्या है राज? पॉडकास्ट में खुद बताया
इंडिया
राहुल गांधी की EC जाने की जिद: बैरिकेड्स पर चढ़े, तिरंगा लहराया, अब पेड़ के नीचे धरना
राहुल गांधी की EC जाने की जिद: बैरिकेड्स पर चढ़े, तिरंगा लहराया, अब पेड़ के नीचे धरना
Home Tips
How To Fix Peeling Paint: दीवार पर कैलेंडर या पोस्टर लगाने से पेंट उखड़ जाता है? ऐसे बचाएं दीवार
दीवार पर कैलेंडर या पोस्टर लगाने से पेंट उखड़ जाता है? ऐसे बचाएं दीवार
राजस्थान
UP राज्यसभा चुनाव: राजभर की पार्टी का दावा, 'सपा तीसरा उम्मीदवार नहीं उतार रही क्योंकि...'
UP राज्यसभा चुनाव: राजभर की पार्टी का दावा, 'सपा तीसरा उम्मीदवार नहीं उतार रही क्योंकि...'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget