क्यों बढ़ रही डामर की कीमत? 6 महीने में दोगुने हुए दाम

फरवरी 2026 में बिटुमिन का बाजार भाव लगभग 52 हजार रुपये प्रति टन के आसपास चल रहा था, जो जून आते-आते बढ़कर करीब एक लाख रुपये प्रति टन के स्तर पर पहुंच गया. बाजार में पहले जो बिटुमिन 46,400 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से उपलब्ध था, उसके दाम अचानक छलांग लगाकर 80,150 से 85,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन तक जा पहुंचे.