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क्यों बढ़ रही डामर की कीमत? 6 महीने में दोगुने हुए दाम
पश्चिम एशिया तनाव के कारण कच्चे तेल का आयात बाधित होने से 6 महीने में डामर के दाम दोगुने हो गए हैं और सप्लाई आधी रह गई है. आइए जानें कि भारत कितना डामर आयात करता है.
पश्चिम एशिया में जारी भारी संघर्ष और भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर अब भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर दिखने लगा है. खाड़ी देशों से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति रुकने के कारण डामर की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल आया है. महज छह महीनों के भीतर ही इसके दाम लगभग दोगुने हो गए हैं. कीमतों में इस भारी तेजी के साथ-साथ बाजार में डामर की भारी किल्लत भी पैदा हो गई है, जिससे देश भर में सड़क निर्माण और मरम्मत के प्रोजेक्ट्स की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है.
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Published at : 06 Oct 2026 05:57 PM (IST)
Tags :Bitumen Price Hike
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