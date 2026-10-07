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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजहां सुकून तलाशा वही बनी कब्र, दरिंदे ने किया हमला और फिर दहाड़ी मौत

जहां सुकून तलाशा वही बनी कब्र, दरिंदे ने किया हमला और फिर दहाड़ी मौत

पलक झपकते ही पानी के अंदर से एक आदमखोर मगरमच्छ निकला और उसने चिड़िया का ऐसा खौफनाक शिकार किया कि बेचारी को फड़फड़ाने या उड़ने तक का मौका नहीं मिला.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Oct 2026 05:07 PM (IST)
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प्रकृति का नियम जितना सुंदर है, उतना ही बेरहम और खौफनाक भी. सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा. तालाब के किनारे सुकून से बैठी एक मासूम चिड़िया को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पानी को वह निहार रही है, उसी के अंदर उसकी मौत 'घात' लगाए बैठी है.

पलक झपकते ही पानी के अंदर से एक आदमखोर मगरमच्छ निकला और उसने चिड़िया का ऐसा खौफनाक शिकार किया कि बेचारी को फड़फड़ाने या उड़ने तक का मौका नहीं मिला.

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मासूमियत पर भारी पड़ी शिकारी की चालाकी

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि तालाब के किनारे हरी-भरी घास पर एक छोटी सी चिड़िया बड़े शांत मन से बैठी हुई है. वह पानी की खूबसूरती और आसपास के माहौल का लुत्फ उठा रही थी. लेकिन ठीक उसके सामने, पानी की सतह के नीचे मगरमच्छ अपनी भूखी और कातिलाना आंखों से उस पर नजर गड़ाए हुए था. मगरमच्छ इतने शातिराना अंदाज में बिल्कुल स्थिर तैर रहा था कि चिड़िया को पानी में किसी खतरे की आहट तक नहीं हुई.

 
 
 
 
 
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एक सेकंड का झपट्टा... और कहानी खत्म!

जैसे ही चिड़िया का ध्यान थोड़ा भटका, मगरमच्छ ने पानी से बाहर आकर इतनी तेजी से छलांग लगाई कि देखने वालों की सांसें अटक गईं. इससे पहले कि चिड़िया अपने पंख फैला पाती, मगरमच्छ के विशाल और नुकीले जबड़ों ने उसे हवा में ही दबोच लिया. चिड़िया को संभलने या चीखने तक का वक्त नहीं मिला. मगरमच्छ उसे अपने खौफनाक जबड़ों में दबाकर तुरंत गहरे पानी में समा गया और पल भर में उसे अपना निवाला बना लिया. तालाब का पानी एक पल के लिए शांत हो गया, मानो वहां कुछ हुआ ही न हो.

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सोशल मीडिया पर फैला सन्नाटा.. 'मौत जब आती है, तो आहट भी नहीं देती'

यह खौफनाक मंजर देखकर इंटरनेट यूजर्स बुरी तरह सहम गए हैं. प्रकृति के इस क्रूर शिकार के वीडियो पर लोग अपनी संवेदनाएं और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने भावुक होकर लिखा... "बेचारी चिड़िया, उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस पानी की ठंडक वो महसूस कर रही थी, वही उसकी कब्र बनने वाला था."
दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."यह वीडियो देखकर मेरी तो रूह ही कांप गई भाई."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 05:07 PM (IST)
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