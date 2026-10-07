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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या पुलिस कहीं और कभी भी लगा सकती है बैरिकेड्स? जानें इसके नियम

क्या पुलिस कहीं और कभी भी लगा सकती है बैरिकेड्स? जानें इसके नियम

पुलिस द्वारा सड़क पर मनमाने ढंग से बैरिकेडिंग लगाने की शिकायतों के बीच जानिए क्या हैं, इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट और गृह मंत्रालय के सख्त दिशा-निर्देश और आम जनता के कानूनी अधिकार

Written By : निधि पाल |  Updated at : 07 Oct 2026 05:56 PM (IST)
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सड़कों पर चलते समय अचानक सामने आने वाले पुलिस बैरिकेड्स और उनके कारण लगने वाला लंबा ट्रैफिक जाम दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों की एक आम समस्या बन चुका है. हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें जंतर-मंतर पर हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों के तौर-तरीकों तथा सड़कों पर अनाश्यक बैरिकेडिंग से आम जनता को होने वाली परेशानी का मु्द्दा उठाया गया. इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की बात कहीं है. इस फैसले और लगातार उठ रहें विवादों के बाद अब यह बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस सुरक्षा के नाम पर कहीं भी और कभी भी बैरिकेड्स लगा सकती है. 

क्या पुलिस कहीं भी लगा सकती है बैरिकेड्स?

कानून के अनुसार, पुलिस प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों पर रोक लगाने और वीआईपी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर अस्थायी रूप से बैरिकेड्स लगाने का पूरा अधिकार है. लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पुलिस अपनी मनमर्जी से जब चाहे और जहां चाहे रास्ते बंद कर सकती है. दिल्ली पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर और अदालतों के समय-समय पर आए फैसलों के मुताबिक, बैरिकेड्स लगाने के पीछे हमेशा एक ठोस प्रशासनिक या सुरक्षा कारण होना चाहिए. किसी भी स्थान पर बैरिकेड्स करने से पहले स्थानीय पुलिस या ट्रैफिक विभाग को यह सुनिश्चित करना होता है कि इससे आम जनता की आवाजाही पूरी तरह बाधित न हो. 

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महत्वपूर्ण चौराहों पर बैरिकेडिंग के नियम

सुबह और शाम के समय जब लोग दफ्तर या स्कूल के लिए निकलते हैं, उस दौरान सड़कों पर रूटीन चेकिंग के लिए बैरिकेड्स लगाने की सख्त मनाही है. ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब पुलिस के पास किसी बड़े अपराध या कानून-व्यवस्था बिगड़ने का कोई पुख्ता इनपुट हो और इसके लिए सीनियर DCP रैंक के अधिकारी से लिखित अनुमति ली गई हो. 

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मानवरहित बैरिकेड्स छोड़ने पर रोक

अक्सर देखा जाता है कि पुलिसकर्मी चेकिंग खत्म होने के बाद बैरिकेड्स को सड़क पर ही आधा-अधूरा छोड़ देते हैं, जहां कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं होता. कोर्ट और पुलिस के अपने नियमों के तहत यह गंभीर लापरवाही और नियमों का उल्लघंन है. नियम साफ कहते हैं कि कोई भी बैरिकेड सड़क पर बिना सुरक्षाकर्मी के नहीं छोड़ा जा सकता. अगर चेकिंग का समय खत्म हो गया है, तो उन बैरिकेड्स को तुरंत सड़क से हटाकर सुरक्षित किनारे या पुलिस स्टेशन वापस ले जाना अनिवार्य है. 

आम जनता कहां कर सकती है शिकायत?

अगर आपको किसी सड़क पर बिना वजह किसी पुलिसकर्मी के आधा रास्ता ब्लॉक किए हुए बैरिकेड्स दिखाई देते हैं, तो आप एक जागरूक नागरिक के अनुसार, कोई भी नागरिक ऐसे  तुरंत शिकायत या गलत तरीके से रखे गए बैरिकेड्स की सूचना आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करके दे सकते है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 05:56 PM (IST)
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