क्या पुलिस कहीं और कभी भी लगा सकती है बैरिकेड्स? जानें इसके नियम

सड़कों पर चलते समय अचानक सामने आने वाले पुलिस बैरिकेड्स और उनके कारण लगने वाला लंबा ट्रैफिक जाम दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों की एक आम समस्या बन चुका है. हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें जंतर-मंतर पर हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों के तौर-तरीकों तथा सड़कों पर अनाश्यक बैरिकेडिंग से आम जनता को होने वाली परेशानी का मु्द्दा उठाया गया. इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की बात कहीं है. इस फैसले और लगातार उठ रहें विवादों के बाद अब यह बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस सुरक्षा के नाम पर कहीं भी और कभी भी बैरिकेड्स लगा सकती है.

क्या पुलिस कहीं भी लगा सकती है बैरिकेड्स?

कानून के अनुसार, पुलिस प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों पर रोक लगाने और वीआईपी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर अस्थायी रूप से बैरिकेड्स लगाने का पूरा अधिकार है. लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पुलिस अपनी मनमर्जी से जब चाहे और जहां चाहे रास्ते बंद कर सकती है. दिल्ली पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर और अदालतों के समय-समय पर आए फैसलों के मुताबिक, बैरिकेड्स लगाने के पीछे हमेशा एक ठोस प्रशासनिक या सुरक्षा कारण होना चाहिए. किसी भी स्थान पर बैरिकेड्स करने से पहले स्थानीय पुलिस या ट्रैफिक विभाग को यह सुनिश्चित करना होता है कि इससे आम जनता की आवाजाही पूरी तरह बाधित न हो.

महत्वपूर्ण चौराहों पर बैरिकेडिंग के नियम

सुबह और शाम के समय जब लोग दफ्तर या स्कूल के लिए निकलते हैं, उस दौरान सड़कों पर रूटीन चेकिंग के लिए बैरिकेड्स लगाने की सख्त मनाही है. ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब पुलिस के पास किसी बड़े अपराध या कानून-व्यवस्था बिगड़ने का कोई पुख्ता इनपुट हो और इसके लिए सीनियर DCP रैंक के अधिकारी से लिखित अनुमति ली गई हो.

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मानवरहित बैरिकेड्स छोड़ने पर रोक

अक्सर देखा जाता है कि पुलिसकर्मी चेकिंग खत्म होने के बाद बैरिकेड्स को सड़क पर ही आधा-अधूरा छोड़ देते हैं, जहां कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं होता. कोर्ट और पुलिस के अपने नियमों के तहत यह गंभीर लापरवाही और नियमों का उल्लघंन है. नियम साफ कहते हैं कि कोई भी बैरिकेड सड़क पर बिना सुरक्षाकर्मी के नहीं छोड़ा जा सकता. अगर चेकिंग का समय खत्म हो गया है, तो उन बैरिकेड्स को तुरंत सड़क से हटाकर सुरक्षित किनारे या पुलिस स्टेशन वापस ले जाना अनिवार्य है.

आम जनता कहां कर सकती है शिकायत?

अगर आपको किसी सड़क पर बिना वजह किसी पुलिसकर्मी के आधा रास्ता ब्लॉक किए हुए बैरिकेड्स दिखाई देते हैं, तो आप एक जागरूक नागरिक के अनुसार, कोई भी नागरिक ऐसे तुरंत शिकायत या गलत तरीके से रखे गए बैरिकेड्स की सूचना आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करके दे सकते है.

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