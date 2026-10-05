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भारत, पाक या बांग्लादेश, किस देश के लोग के लोग जीते हैं सबसे ज्यादा और क्यों?

दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान में आखिर किस देश में जिंदगी जीने की दर सबसे ज्यादा है? रिपोर्ट बताती है कि बीमारियों के कारण भारत में लोग जीवन के अंतिम 10 साल अस्वस्थ रहते हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 05 Oct 2026 06:33 PM (IST)
दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान में आखिर किस देश में जिंदगी जीने की दर सबसे ज्यादा है? रिपोर्ट बताती है कि बीमारियों के कारण भारत में लोग जीवन के अंतिम 10 साल अस्वस्थ रहते हैं.

दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों में लोगों की औसत उम्र और उनकी सेहत को लेकर अक्सर तुलना की जाती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के हालिया आंकड़े बताते हैं कि भारत में औसत जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष है, जो पाकिस्तान के 68.2 वर्ष के मुकाबले लगभग तीन साल अधिक है. हालांकि, इन दोनों देशों को पछाड़ते हुए बांग्लादेश 72.7 वर्ष की औसत उम्र के साथ सबसे आगे निकल गया है. वैश्विक स्तर पर 2023 में औसत जीवन प्रत्याशा 73.3 वर्ष दर्ज की गई थी, जिसके आंकड़े बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय औसत से पीछे बने हुए हैं.

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दक्षिण एशिया के दो बड़े पड़ोसी देशों में जीवनकाल का अंतर मुख्य रूप से बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवनशैली से जुड़ा है. भारत में लोग औसतन 71 साल तक जीवित रहते हैं, जबकि पाकिस्तान में यह आंकड़ा 68.2 साल पर ही अटक जाता है.
दक्षिण एशिया के दो बड़े पड़ोसी देशों में जीवनकाल का अंतर मुख्य रूप से बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवनशैली से जुड़ा है. भारत में लोग औसतन 71 साल तक जीवित रहते हैं, जबकि पाकिस्तान में यह आंकड़ा 68.2 साल पर ही अटक जाता है.
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हालांकि, तुलनात्मक रूप से भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन अमेरिका के 78.5 साल और कनाडा के 81.4 साल जैसे विकसित देशों के आंकड़ों के सामने भारतीय उपमहाद्वीप को अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है.
हालांकि, तुलनात्मक रूप से भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन अमेरिका के 78.5 साल और कनाडा के 81.4 साल जैसे विकसित देशों के आंकड़ों के सामने भारतीय उपमहाद्वीप को अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है.
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भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का स्वरूप अब तेजी से बदल रहा है. वर्तमान में दोनों देशों में संक्रामक बीमारियों के साथ-साथ गैर-संक्रामक रोग मौत का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं.
भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का स्वरूप अब तेजी से बदल रहा है. वर्तमान में दोनों देशों में संक्रामक बीमारियों के साथ-साथ गैर-संक्रामक रोग मौत का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं.
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भारत में इस्केमिक हार्ट डिजीज यानी दिल की नसों की बीमारी से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की जा रही हैं, जिसके बाद फेफड़ों से जुड़ी बीमारी सीओपीडी, स्ट्रोक और डायबिटीज का स्थान आता है. पाकिस्तान में भी दिल के दौरे और स्ट्रोक के साथ-साथ नवजात शिशुओं से जुड़ी समस्याएं और संक्रमण मौत की बड़ी वजह बने हुए हैं.
भारत में इस्केमिक हार्ट डिजीज यानी दिल की नसों की बीमारी से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की जा रही हैं, जिसके बाद फेफड़ों से जुड़ी बीमारी सीओपीडी, स्ट्रोक और डायबिटीज का स्थान आता है. पाकिस्तान में भी दिल के दौरे और स्ट्रोक के साथ-साथ नवजात शिशुओं से जुड़ी समस्याएं और संक्रमण मौत की बड़ी वजह बने हुए हैं.
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जीवन प्रत्याशा के मामले में बांग्लादेश का 72.7 वर्ष तक पहुंचना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह आंकड़ा भारत से करीब 1.7 वर्ष और पाकिस्तान से पूरे 4.5 वर्ष अधिक है. बांग्लादेश ने प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे, मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी और संक्रामक रोगों के नियंत्रण पर जमीनी स्तर पर व्यापक काम किया है.
जीवन प्रत्याशा के मामले में बांग्लादेश का 72.7 वर्ष तक पहुंचना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह आंकड़ा भारत से करीब 1.7 वर्ष और पाकिस्तान से पूरे 4.5 वर्ष अधिक है. बांग्लादेश ने प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे, मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी और संक्रामक रोगों के नियंत्रण पर जमीनी स्तर पर व्यापक काम किया है.
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हालांकि, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि बांग्लादेश हर मानक पर पूर्ण है, क्योंकि जीवन प्रत्याशा पोषण, स्वच्छता, टीकाकरण और स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का एक सामूहिक परिणाम होती है.
हालांकि, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि बांग्लादेश हर मानक पर पूर्ण है, क्योंकि जीवन प्रत्याशा पोषण, स्वच्छता, टीकाकरण और स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का एक सामूहिक परिणाम होती है.
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केवल लंबे समय तक जीवित रहना ही अच्छी सेहत का प्रमाण नहीं है, बल्कि जीवन के उन वर्षों को बिना बीमारी के बिताना सबसे महत्वपूर्ण होता है. भारत में औसत उम्र भले ही 71 वर्ष हो, लेकिन स्वस्थ जीवन प्रत्याशा का आंकड़ा मात्र 60.6 वर्ष है.
केवल लंबे समय तक जीवित रहना ही अच्छी सेहत का प्रमाण नहीं है, बल्कि जीवन के उन वर्षों को बिना बीमारी के बिताना सबसे महत्वपूर्ण होता है. भारत में औसत उम्र भले ही 71 वर्ष हो, लेकिन स्वस्थ जीवन प्रत्याशा का आंकड़ा मात्र 60.6 वर्ष है.
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इसका सीधा अर्थ यह है कि एक औसत भारतीय अपने जीवन के अंतिम 10 से 10.5 साल किसी न किसी गंभीर बीमारी या शारीरिक अस्वस्थता के साथ गुजारने पर मजबूर होता है. कोरोना महामारी के दौरान 2021 में भारत की जीवन प्रत्याशा गिरकर 68.1 साल हो गई थी, जो अब सुधरकर 71 साल पर पहुंची है.
इसका सीधा अर्थ यह है कि एक औसत भारतीय अपने जीवन के अंतिम 10 से 10.5 साल किसी न किसी गंभीर बीमारी या शारीरिक अस्वस्थता के साथ गुजारने पर मजबूर होता है. कोरोना महामारी के दौरान 2021 में भारत की जीवन प्रत्याशा गिरकर 68.1 साल हो गई थी, जो अब सुधरकर 71 साल पर पहुंची है.
Published at : 05 Oct 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
WHO  India Life Expectancy

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