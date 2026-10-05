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भारत, पाक या बांग्लादेश, किस देश के लोग के लोग जीते हैं सबसे ज्यादा और क्यों?
दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान में आखिर किस देश में जिंदगी जीने की दर सबसे ज्यादा है? रिपोर्ट बताती है कि बीमारियों के कारण भारत में लोग जीवन के अंतिम 10 साल अस्वस्थ रहते हैं.
दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों में लोगों की औसत उम्र और उनकी सेहत को लेकर अक्सर तुलना की जाती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के हालिया आंकड़े बताते हैं कि भारत में औसत जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष है, जो पाकिस्तान के 68.2 वर्ष के मुकाबले लगभग तीन साल अधिक है. हालांकि, इन दोनों देशों को पछाड़ते हुए बांग्लादेश 72.7 वर्ष की औसत उम्र के साथ सबसे आगे निकल गया है. वैश्विक स्तर पर 2023 में औसत जीवन प्रत्याशा 73.3 वर्ष दर्ज की गई थी, जिसके आंकड़े बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय औसत से पीछे बने हुए हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 06:33 PM (IST)
Tags :WHO India Life Expectancy
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