भारत, पाक या बांग्लादेश, किस देश के लोग के लोग जीते हैं सबसे ज्यादा और क्यों?

भारत में इस्केमिक हार्ट डिजीज यानी दिल की नसों की बीमारी से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की जा रही हैं, जिसके बाद फेफड़ों से जुड़ी बीमारी सीओपीडी, स्ट्रोक और डायबिटीज का स्थान आता है. पाकिस्तान में भी दिल के दौरे और स्ट्रोक के साथ-साथ नवजात शिशुओं से जुड़ी समस्याएं और संक्रमण मौत की बड़ी वजह बने हुए हैं.