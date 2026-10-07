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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या हैं फायर ब्रिगेड के इस्तेमाल के नियम, गलत यूज पर कितनी सजा?

क्या हैं फायर ब्रिगेड के इस्तेमाल के नियम, गलत यूज पर कितनी सजा?

गुजरात में बीजेपी विधायक द्वारा दमकल गाड़ी से निजी बंगला धुलवाने के बाद आपातकालीन सेवाओं के नियमों पर बहस छिड़ गई है, जानिए सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर क्या है सजा का कानूनी प्रावधान.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 07 Oct 2026 07:23 PM (IST)
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गुजरात के दाहोद जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां देवगढ़ बारिया नगरपालिका की एक सरकारी फायर ब्रिगेड गाड़ी का इस्तेमाल बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बच्चूभाई खाबड़ के निजी बंगले की बाहरी दीवारों को धोने के लिए किया गया. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दमकलकर्मी विधायक के घर पर पानी की बौछारें मारते नजर आ रहे हैं. 

यह दमकल गाड़ी करीब 24 किलोमीटर का सफर तय करके विधायक के गांव पिपेरो पहुंची थी. मामला सामने आने और विवाद बढ़ने के बाद नगरपालिका ने कार्रवाई रोक दी और विधायक से करीब 2,700 रुपये का शुल्क या जुर्माना वसूला. इस घटना के बाद अब यह बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या कोई भी व्यक्ति या वीआईपी नेता सरकारी फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल निजी कामों के लिए कर सकता है? 

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आपातकालीन सेवाओं के लिए बनी है फायर ब्रिगेड

भारतीय कानून और नगरपालिका नियमों के अनुसार, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और दमकल कर्मचारी पूरी तरह से आपातकालीन और जीवन रक्षक सेवाओं के लिए आरक्षित होते हैं. इनका मुख्य काम कहीं भी आग लगने पर उसे बुझाना, प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की जान बचाना और किसी भी गंभीर हादसे के समय राहत कार्य पहुंचाना है.

नियम साफ तौर पर कहते हैं कि इन आपातकालीन वाहनों को किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति की सफाई, गार्डनिंग या किसी भी गैर-आपातकालीन घरेलू काम के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता. सरकारी पैसे और जनता के टैक्स से चलने वाले इन संसाधनों को केवल सार्वजनिक सुरक्षा के लिए तैनात रखा जाता है.

क्या फीस देकर निजी इस्तेमाल की मिल सकती है मंजूरी?

गुजरात के इस मामले में प्रशासन का तर्क है कि विधायक के परिवार से निर्धारित चार्ज वसूल लिया गया है. लेकिन नियमों के मुताबिक, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अग्निशमन विभाग निजी कामों के लिए दमकल गाड़ियों को किराए पर दे सकते हैं. जैसे किसी बड़े निजी समारोह, औद्योगिक कार्यक्रम या फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरक्षा के लिहाज से या किसी बड़े कुएं को भरने जैसे सार्वजनिक महत्व के कार्यों के लिए भुगतान के आधार पर मंजूरी मिलती है.

हालांकि, आपातकालीन ड्यूटी को छोड़कर किसी भी वीआईपी नेता या रसूखदार व्यक्ति के निजी बंगले की सफाई के लिए इन गाड़ियों को भेजना नियमों का खुला उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि इससे मुख्य स्टेशन पर आपातकाल के समय गाड़ी की कमी हो सकती है.

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गलत इस्तेमाल और झूठी सूचना पर कितनी है सजा?

देश के अलग-अलग राज्यों में अग्निशमन सेवा अधिनियम लागू हैं, जो इनके संचालन और दंड के प्रावधान तय करते हैं. सरकारी नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति फायर ब्रिगेड को किसी निजी या गैर-जरूरी काम के लिए दबाव बनाकर बुलाता है, तो इसे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग माना जाता है. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. 

इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर आग लगने की झूठी खबर या फर्जी कॉल करके फायर ब्रिगेड को गुमराह करता है, तो भारतीय न्याय संहिता और विभिन्न राज्य फायर एक्ट के तहत यह एक दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में दोषी को भारी आर्थिक जुर्माना और 3 से 6 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
Gujarat MLA Fire Brigade Controversy
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