क्या हैं फायर ब्रिगेड के इस्तेमाल के नियम, गलत यूज पर कितनी सजा?

गुजरात के दाहोद जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां देवगढ़ बारिया नगरपालिका की एक सरकारी फायर ब्रिगेड गाड़ी का इस्तेमाल बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बच्चूभाई खाबड़ के निजी बंगले की बाहरी दीवारों को धोने के लिए किया गया. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दमकलकर्मी विधायक के घर पर पानी की बौछारें मारते नजर आ रहे हैं.

यह दमकल गाड़ी करीब 24 किलोमीटर का सफर तय करके विधायक के गांव पिपेरो पहुंची थी. मामला सामने आने और विवाद बढ़ने के बाद नगरपालिका ने कार्रवाई रोक दी और विधायक से करीब 2,700 रुपये का शुल्क या जुर्माना वसूला. इस घटना के बाद अब यह बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या कोई भी व्यक्ति या वीआईपी नेता सरकारी फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल निजी कामों के लिए कर सकता है?

आपातकालीन सेवाओं के लिए बनी है फायर ब्रिगेड

भारतीय कानून और नगरपालिका नियमों के अनुसार, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और दमकल कर्मचारी पूरी तरह से आपातकालीन और जीवन रक्षक सेवाओं के लिए आरक्षित होते हैं. इनका मुख्य काम कहीं भी आग लगने पर उसे बुझाना, प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की जान बचाना और किसी भी गंभीर हादसे के समय राहत कार्य पहुंचाना है.

नियम साफ तौर पर कहते हैं कि इन आपातकालीन वाहनों को किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति की सफाई, गार्डनिंग या किसी भी गैर-आपातकालीन घरेलू काम के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता. सरकारी पैसे और जनता के टैक्स से चलने वाले इन संसाधनों को केवल सार्वजनिक सुरक्षा के लिए तैनात रखा जाता है.

क्या फीस देकर निजी इस्तेमाल की मिल सकती है मंजूरी?

गुजरात के इस मामले में प्रशासन का तर्क है कि विधायक के परिवार से निर्धारित चार्ज वसूल लिया गया है. लेकिन नियमों के मुताबिक, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अग्निशमन विभाग निजी कामों के लिए दमकल गाड़ियों को किराए पर दे सकते हैं. जैसे किसी बड़े निजी समारोह, औद्योगिक कार्यक्रम या फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरक्षा के लिहाज से या किसी बड़े कुएं को भरने जैसे सार्वजनिक महत्व के कार्यों के लिए भुगतान के आधार पर मंजूरी मिलती है.

हालांकि, आपातकालीन ड्यूटी को छोड़कर किसी भी वीआईपी नेता या रसूखदार व्यक्ति के निजी बंगले की सफाई के लिए इन गाड़ियों को भेजना नियमों का खुला उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि इससे मुख्य स्टेशन पर आपातकाल के समय गाड़ी की कमी हो सकती है.

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गलत इस्तेमाल और झूठी सूचना पर कितनी है सजा?

देश के अलग-अलग राज्यों में अग्निशमन सेवा अधिनियम लागू हैं, जो इनके संचालन और दंड के प्रावधान तय करते हैं. सरकारी नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति फायर ब्रिगेड को किसी निजी या गैर-जरूरी काम के लिए दबाव बनाकर बुलाता है, तो इसे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग माना जाता है. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है.

इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर आग लगने की झूठी खबर या फर्जी कॉल करके फायर ब्रिगेड को गुमराह करता है, तो भारतीय न्याय संहिता और विभिन्न राज्य फायर एक्ट के तहत यह एक दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में दोषी को भारी आर्थिक जुर्माना और 3 से 6 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है.

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