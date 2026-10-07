झारखंड के CM हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का निधन

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का बुधवार (07 अक्टूबर) को रांची के अस्पताल में निधन हो गया. सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें 18 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बुधवार को उनकी तबीयत अचानक अधिक बिगड़ गई थी जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी मां के निधन पर शोक जताते हुए एक्स पोस्ट में लिखा कि बाबा के जाने के बाद मां ही मेरी सबसे बड़ी छांव थीं. आज वह छांव भी प्रकृति की गोद में समा गयीं. सीएम के पिता शिबू सोरेन का निधन 4 अगस्त 2025 को हुआ था.

रूपी सोरेन के निधन की खबर के बाद परिवार और करीबियों के साथ ही समर्थकों के बीच शोक की लहर दौड़ पड़ी है. राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई लोगों ने शोक संवेदनाएं प्रकट कीं.

रूपी सोरेन के निधन पर सरयू राय ने जताया शोक

झारखंड के विधायक सरयू राय ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ''हमारे प्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पूजनीया माताजी के निधन की सूचना मर्माहत करने वाली है. उन्होंने सफल जिंदगी जिया. वे अपना भरा-पूरा परिवार और मातृवत् स्नेह करने वाले हज़ारों की विरासत पीछे छोड़ गई है. वे हमेशा याद आएँगी. ईश्वर पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दें तथा समस्त परिजनों एवं समर्थकों को शोक सहने की शक्ति प्रदान करें.''

मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति दें- चंपई सोरेन

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी रूपी सोरेन के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''दिशोम गुरु स्व. शिबू सोरेन जी की धर्मपत्नी रूपी सोरेन जी के निधन की दुखद सूचना से मन व्यथित है. झारखंड आंदोलन के समय की कई घटनाएं, कई यादें आँखों के सामने से गुजर रही हैं. मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दें. अंतिम जोहार.''

दिशोम गुरु स्व. शिबू सोरेन जी की धर्मपत्नी रूपी सोरेन जी के निधन की दुखद सूचना से मन व्यथित है। झारखंड आंदोलन के समय की कई घटनाएं, कई यादें आँखों के सामने से गुजर रही हैं। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दें। अंतिम जोहार ! 🙏 https://t.co/WnqNFfyLCb — Champai Soren (@ChampaiSoren) October 7, 2026

कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने दी विनम्र श्रद्धांजलि

कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने शोक जताते हुए एक्स पर लिखा, ''झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की माताजी रूपी सोरेन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सहित समस्त शोकाकुल परिवार को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें. विनम्र श्रद्धांजलि.''

झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की माताजी श्रीमती रूपी सोरेन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी सहित समस्त शोकाकुल परिवार को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें। विनम्र श्रद्धांजलि। — Amba Prasad (@AmbaPrasadINC) October 7, 2026

'झारखंड ने एक ममतामयी मातृशक्ति को खो दिया'

पूर्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो ने संवेदना जताते हुए लिखा, ''झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की माता एवं दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की धर्मपत्नी रूपी सोरेन जी के निधन का दुःखद समाचार अत्यंत मर्माहत करने वाला है. उनके निधन से झारखंड ने एक ममतामयी, सरल एवं संघर्षशील मातृशक्ति को खो दिया है.''

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें- जोबा मांझी

सिंहभूम से लोकसभा की सांसद जोबा मांझी ने शोक प्रकट करते हुए लिखा, ''झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन जी की माता रुपी सोरेन जी के निधन की खबर अत्यंत पीड़ादायक है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवारजनों को इस अपार दुःख की घड़ी में सहन शक्ति दें.''

झारखण्ड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन जी की माता श्रीमती रुपी सोरेन जी के निधन की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवारजनों को इस अपार दुःख की घड़ी में सहन शक्ति दें। ॐ शांति 🙏 @HemantSorenJMM https://t.co/7eLgm76mjb — Joba Majhi (@JobaMajhi) October 7, 2026

जेएमएम विधायक आलोक कुमार सोरेन ने भी जताया शोक

वहीं जेएमएम विधायक आलोक कुमार सोरेन ने भी रूपी सोरेने के निधन पर शोक प्रकट किया. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की पूज्य माताजी रूपी सोरेन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है. मां का स्नेह और आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होता है. इस अपूरणीय क्षति की घड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी एवं समस्त शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी शोक-संवेदना व्यक्त करता हूँ.''

उन्होंने आगे लिखा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा मुख्यमंत्री जी सहित समस्त परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति, धैर्य एवं संबल प्रदान करें. विनम्र श्रद्धांजलि.

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