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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड के CM हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का निधन

झारखंड के CM हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का निधन

रूपी सोरेन वो 18 सितंबर से अस्पताल में भर्ती थीं. उनके निधन की खबर के बाद परिवार और करीबियों में शोक का माहौल है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 07 Oct 2026 10:46 PM (IST)
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का बुधवार (07 अक्टूबर) को रांची के अस्पताल में निधन हो गया. सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें 18 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बुधवार को उनकी तबीयत अचानक अधिक बिगड़ गई थी जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी मां के निधन पर शोक जताते हुए एक्स पोस्ट में लिखा कि बाबा के जाने के बाद मां ही मेरी सबसे बड़ी छांव थीं. आज वह छांव भी प्रकृति की गोद में समा गयीं. सीएम के पिता शिबू सोरेन का निधन 4 अगस्त 2025 को हुआ था.

रूपी सोरेन के निधन की खबर के बाद परिवार और करीबियों के साथ ही समर्थकों के बीच शोक की लहर दौड़ पड़ी है. राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई लोगों ने शोक संवेदनाएं प्रकट कीं. 

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रूपी सोरेन के निधन पर सरयू राय ने जताया शोक

झारखंड के विधायक सरयू राय ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ''हमारे प्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पूजनीया माताजी के निधन की सूचना मर्माहत करने वाली है. उन्होंने सफल जिंदगी जिया. वे अपना भरा-पूरा परिवार और मातृवत् स्नेह करने वाले हज़ारों की विरासत पीछे छोड़ गई है. वे हमेशा याद आएँगी. ईश्वर पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दें तथा समस्त परिजनों एवं समर्थकों को शोक सहने की शक्ति प्रदान करें.''

मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति दें- चंपई सोरेन

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी रूपी सोरेन के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''दिशोम गुरु स्व. शिबू सोरेन जी की धर्मपत्नी रूपी सोरेन जी के निधन की दुखद सूचना से मन व्यथित है. झारखंड आंदोलन के समय की कई घटनाएं, कई यादें आँखों के सामने से गुजर रही हैं. मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दें. अंतिम जोहार.''

कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने दी विनम्र श्रद्धांजलि

कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने शोक जताते हुए एक्स पर लिखा, ''झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की माताजी रूपी सोरेन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सहित समस्त शोकाकुल परिवार को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें. विनम्र श्रद्धांजलि.''

'झारखंड ने एक ममतामयी मातृशक्ति को खो दिया' 

पूर्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो ने संवेदना जताते हुए लिखा, ''झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की माता एवं दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की धर्मपत्नी रूपी सोरेन जी के निधन का दुःखद समाचार अत्यंत मर्माहत करने वाला है. उनके निधन से झारखंड ने एक ममतामयी, सरल एवं संघर्षशील मातृशक्ति को खो दिया है.''

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें- जोबा मांझी

सिंहभूम से लोकसभा की सांसद जोबा मांझी ने शोक प्रकट करते हुए लिखा, ''झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन जी की माता रुपी सोरेन जी के निधन की खबर अत्यंत पीड़ादायक है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवारजनों को इस अपार दुःख की घड़ी में सहन शक्ति दें.'' 

जेएमएम विधायक आलोक कुमार सोरेन ने भी जताया शोक

वहीं जेएमएम विधायक आलोक कुमार सोरेन ने भी रूपी सोरेने के निधन पर शोक प्रकट किया. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''झारखंड के मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन जी की पूज्य माताजी रूपी सोरेन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है. मां का स्नेह और आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होता है. इस अपूरणीय क्षति की घड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी एवं समस्त शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी शोक-संवेदना व्यक्त करता हूँ.''

उन्होंने आगे लिखा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा मुख्यमंत्री जी सहित समस्त परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति, धैर्य एवं संबल प्रदान करें. विनम्र श्रद्धांजलि.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 07 Oct 2026 09:22 PM (IST)
Tags :
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