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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआडवाणी से मिले PM मोदी, जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर की मुलाकात

आडवाणी से मिले PM मोदी, जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार में प्रमुख पद पर रहते हुए 25 साल पूरे करने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की. दोनों की मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 07 Oct 2026 08:13 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार में प्रमुख पद पर रहते हुए 25 साल पूरे करने पर बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की. दोनों की मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई है. इस तस्वीर में पीएम मोदी, लालकृष्ण आडवाणी से बात करते हुए, उनके हाथ पर हाथ रखे हुए नजर आ रहे हैं. 

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बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने मुलाकात की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'आडवाणी जी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया. जनसेवा और राष्ट्रीय जीवन में उनके दशखों के योगदान ने एक अमिट छाप छोड़ी है. उन्होंने भारत की प्रगति को मजबत करने में अहम भूमिका निभाई है.'

इससे पहले पीएम मोदी ने 25 साल पूरे करने और राज्य एवं देश का नेतृत्व करने के मौके पर नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया था. यहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की.

25 साल पूरे होने पर क्या बोले पीएम मोदी? 

25 साल पूरे करने के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि जब उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के सीएम के तौर पर शपथ ली थी, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि वह कभी इस मुकाम पर पहुंचेंगे.

दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने 25 साल के सफर को निरंतर सेवा बताया. साथ ही बीजेपी, एनडीए के सहयोगियों समेत राजनीतिक साथियों को धन्यवाद किया. 

यह उपलब्धि खुद की तारीफ करने का मौका नहीं: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि खुद की तारीफ करने का मौका नहीं, बल्कि आभार जताने का पल है. उनका सफर निजी महत्वाकांक्षा के बजाय सेवा की भावना और एक मिशन से प्रेरित रहा है. अपने राजनीतिक करियर को आकार देने वाले अनुभवों पर बात करते हुए, उनके भाषण का मुख्य विषय सेवा ही धर्म रहा. 

अपने सफर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके सफर में समर्थकों और आलोचकों, दोनों का योगदान रहा. समर्थकों ने उन्हें हौसला दिया, जबकि आलोचकों ने आत्ममंथन करना सिखाया. जिन लोगों ने उन्हें गिराने की कोशिश की, उन्हीं ने उन्हें फिर से उठना सिखाया.

पीएम मोदी ने भाषण के अंत में कहा कि 25 साल पूरे होने को आराम के पड़ाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. इसके बजाय इसे सेवा के एक और चरण की शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए. 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ने के क्रम में हम यह कर दिखाएंगे. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
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Published at : 07 Oct 2026 07:11 PM (IST)
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