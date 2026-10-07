आडवाणी से मिले PM मोदी, जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार में प्रमुख पद पर रहते हुए 25 साल पूरे करने पर बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की. दोनों की मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई है. इस तस्वीर में पीएम मोदी, लालकृष्ण आडवाणी से बात करते हुए, उनके हाथ पर हाथ रखे हुए नजर आ रहे हैं.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने मुलाकात की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'आडवाणी जी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया. जनसेवा और राष्ट्रीय जीवन में उनके दशखों के योगदान ने एक अमिट छाप छोड़ी है. उन्होंने भारत की प्रगति को मजबत करने में अहम भूमिका निभाई है.'

Met Advani Ji at his residence and sought his blessings. His decades of public service and contribution to our national life have left a lasting imprint. He has played a pivotal role in strengthening India's progress. https://t.co/ib51lx4CkU — Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2026

इससे पहले पीएम मोदी ने 25 साल पूरे करने और राज्य एवं देश का नेतृत्व करने के मौके पर नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया था. यहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की.

25 साल पूरे होने पर क्या बोले पीएम मोदी?

25 साल पूरे करने के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि जब उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के सीएम के तौर पर शपथ ली थी, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि वह कभी इस मुकाम पर पहुंचेंगे.

दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने 25 साल के सफर को निरंतर सेवा बताया. साथ ही बीजेपी, एनडीए के सहयोगियों समेत राजनीतिक साथियों को धन्यवाद किया.

यह उपलब्धि खुद की तारीफ करने का मौका नहीं: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि खुद की तारीफ करने का मौका नहीं, बल्कि आभार जताने का पल है. उनका सफर निजी महत्वाकांक्षा के बजाय सेवा की भावना और एक मिशन से प्रेरित रहा है. अपने राजनीतिक करियर को आकार देने वाले अनुभवों पर बात करते हुए, उनके भाषण का मुख्य विषय सेवा ही धर्म रहा.

अपने सफर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके सफर में समर्थकों और आलोचकों, दोनों का योगदान रहा. समर्थकों ने उन्हें हौसला दिया, जबकि आलोचकों ने आत्ममंथन करना सिखाया. जिन लोगों ने उन्हें गिराने की कोशिश की, उन्हीं ने उन्हें फिर से उठना सिखाया.

पीएम मोदी ने भाषण के अंत में कहा कि 25 साल पूरे होने को आराम के पड़ाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. इसके बजाय इसे सेवा के एक और चरण की शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए. 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ने के क्रम में हम यह कर दिखाएंगे.