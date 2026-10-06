कैसे हुआ था डायनामाइट का आविष्कार, क्या थी इसे बनाने की वजह?

नोबेल ने डायनामाइट मुख्य रूप से माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, सुरंग, सड़क और नहर के लिए बनाया था. लेकिन बाद में सैन्य इस्तेमाल ने उन्हें परेशान किया और नोबेल पुरस्कार शुरू करने के उनके फैसले में बड़ी भूमिका निभाई.