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कैसे हुआ था डायनामाइट का आविष्कार, क्या थी इसे बनाने की वजह?
Nobel Prize 2026: डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था. आइए जानते हैं कि आखिर डायनामाइट का आविष्कार क्यों हुआ था. जानें क्या है इसके पीछे की वजह.
Nobel Prize 2026: नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है. इस पुरस्कार का फंड अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति से बना है. आपको बता दें कि डायनामाइट का आविष्कार 1860 के दशक में स्वीडिश केमिस्ट और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल ने ही किया था. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर डायनामाइट का आविष्कार किया क्यों गया था? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 06 Oct 2026 05:31 PM (IST)
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