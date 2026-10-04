क्या सच में आसमान से होती है मछलियों की बारिश, क्या है इसका साइंस

कुछ जगहों पर वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि भारी बारिश से जमीन के नीचे की गुफाओं में पानी भर सकता है और जमीन के नीचे रहने वाली मछलियां प्राकृतिक रास्तों से बाहर आ सकती हैं. इससे ऐसा लगता है जैसे वे आसमान से गिरी हों.