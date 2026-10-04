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क्या सच में आसमान से होती है मछलियों की बारिश, क्या है इसका साइंस
Fish Rain: मछलियों की बारिश होना कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है. यह एक वैज्ञानिक रूप से दर्ज प्राकृतिक घटना है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का साइंस.
Fish Rain: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बारिश के साथ आसमान से अचानक मछलियां गिरने लगे तो क्या होगा? वैसे तो यह सुनने में काफी है अजीब लगता है लेकिन मछलियों की बारिश एक असली और वैज्ञानिक रूप से दर्ज प्राकृतिक घटना है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.
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Published at : 04 Oct 2026 11:59 AM (IST)
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