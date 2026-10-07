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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामिथुन चक्रवर्ती को CM शुभेंदु ने दी ये बड़ी जिम्मेदारी, मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा

मिथुन चक्रवर्ती को CM शुभेंदु ने दी ये बड़ी जिम्मेदारी, मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा

मिथुन चक्रवर्ती के सरकार में सांस्कृतिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति की घोषणा CM शुभेंदु अधिकारी ने दिग्गज बंगाली अभिनेता उत्तम कुमार के जन्म शताब्दी समारोह के कार्यक्रम के दौरान ही की थी.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 07 Oct 2026 08:19 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार (7 अक्टूबर, 2026) को दिग्गज अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को राज्य सरकार में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मिथुन चक्रवर्ती को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग में कैबिनेट मंत्री के रैंक का सलाहकार नियुक्त किया है. 

राज्य सरकार की कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. अधिसूचना में कहा गया, ‘राज्यपाल को यह आदेश देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मिथुन चक्रवर्ती को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग में कैबिनेट मंत्री के पद के बराबर दर्जे पर पश्चिम बंगाल सरकार का सलाहकार नियुक्त किया जाता है. यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जनहित में जारी की जा रही है.

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CM शुभेंदु के अधीन है सूचना और सांस्कृतिक मामलों का विभाग

शुभेंदु सरकार की तरफ से की गई नियुक्ति के बाद अब मिथुन चक्रवर्ती सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग में कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखेंगे. यह विभाग सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के अधीन है. यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब BJP सरकार बंगाल के सांस्कृतिक और फिल्म सेक्टर पर अपना ध्यान मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

हालांकि, इस नियुक्ति की घोषणा सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दिग्गज बंगाली फिल्म अभिनेता उत्तम कुमार के जन्म शताब्दी समारोह से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान ही की थी. राज्य सरकार इन समारोहों को पश्चिम बंगाल की फिल्म विरासत को बढ़ावा देने और राज्य को एक प्रमुख सांस्कृतिक और सिनेमैटिक सेंटर के तौर पर फिर से स्थापित करने की व्यापक कोशिश के हिस्से के रूप में पेश कर रही है.

BJP के सेलिब्रिटी फेस और प्रमुख प्रचारक हैं मिथुन चक्रवर्ती

मिथुन चक्रवर्ती भारतीय सिनेमा जगत के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले नामों में से एक हैं. वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रमुख और सक्रिय प्रचारक के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख राजनीतिक चेहरा भी रहे हैं. उनकी नियुक्ति से अभिनेता को राज्य सरकार में औपचारिक रूप से बड़ी भूमिका मिली है. 

यह भी पढ़ेंः राहुल गांधी को ले जा रही पुलिस की गाड़ी पंक्चर, कांग्रेस बोली- 'बब्बर शेरों ने...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 07 Oct 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
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