5G से जल्दी खत्म होती है बैटरी? बंद करने पर कितना फर्क पड़ेगा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 5G नेटवर्क से बैटरी खपत बढ़ी, अनस्टेबल सिग्नल मेन कारण.

कमजोर 5G सिग्नल पर फोन बार-बार नेटवर्क तलाश कर बैटरी खाता है.

5G बंद करने से 5-15% बैटरी बचत हो सकती है.

बैकग्राउंड ऐप्स, वाई-फाई उपयोग बैटरी बचाने में सहायक हैं.

जब से देश में 5G नेटवर्क आया है तब से इंटरनेट चलाने का तरीका ही बदल गया है. अब बस कुछ ही मिनटों में बड़ी-बड़ी फाइलें डाउनलोड हो जाती हैं और वीडियो बिना किसी रुकावट के चलते हैं. लेकिन इस सुपरफास्ट स्पीड के साथ स्मार्टफोन यूजर्स के सामने एक बहुत बड़ी सिरदर्द भी आ गई है और वह है फोन की बैटरी का बहुत तेजी से खत्म होना. कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या हर समय फोन में 5G ऑन रखने से बैटरी ज्यादा ड्रेन होती है या फिर यह सिर्फ अफवाह है?

टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे कुछ टेक्नीकल वजहें हैं. अगर आपके एरिया में नेटवर्क सही नहीं रहता है, तो फोन का प्रोसेसर और मॉडेम नेटवर्क तलाशने में बहुत ज्यादा ताकत लगाता है. जिससे बैटरी धड़ाम होने लगती है. चलिए आपको बताते हैं कि 5G का बैटरी पर असल में कितना असर पड़ता है और इसे बंद करने से आपको बैटरी बैकअप में कितना फायदा मिल सकता है.

कम सिग्नल और नेटवर्क स्विचिंग से जाती है बैटरी

बहुत से लोगों को लगता है कि 5G टेक्नोलॉजी ही ऐसी है जो अपने आप बैटरी खा जाती है. लेकिन ऐसा नहीं है दरअसल जब आप ऐसी जगह पर होते हैं जहां 5G के सिग्नल अनस्टेबल होते हैं. ऐसे इलाकों में आपका स्मार्टफोन लगातार मजबूत नेटवर्क की तलाश में लगा रहता है और बार-बार 5G से 4G या इसके उलट स्विच होता रहता है. इस लगातार चलने प्रोसेस में फोन का इंटरनल मॉडेम और प्रोसेसर बहुत ज्यादा पावर खींचने लगता है.

नतीजा यह होता है कि बिना फोन इस्तेमाल किए भी जेब में रखे-रखे ही बैटरी तेजी से घटने लगती है. हालांकि जिन जगहों पर 5G का कवरेज एकदम स्टेबल होता है, वहां बैटरी की खपत 4G के मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है. क्योंकि अब मार्डन प्रोसेसर काफी हद तक पावर को मैनेज करने लगे हैं.





5G बंद करने पर बैटरी बचत होती है?

अगर आपके मन में यह सवाल है कि क्या 5G बंद करके सीधे 4G पर आ जाने से बैटरी की कोई खास बचत होती है, तो जान लीजिए कि इसका सीधा फायदा आम तौर पर 5 से 15 प्रतिशत तक देखने को मिल सकता है. अगर आप लगातार वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग या हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करते हैं. तो बैटरी थोड़ी ज्यादा देर चल सकती है.

आज के दौर में आने वाले आधुनिक स्मार्टफोन्स में भले ही पावर-एफिशिएंट चिपसेट दिए जाने लगे हैं, फिर भी खराब नेटवर्क वाले इलाकों में 5G ऑफ करना ही सही रहता है. अगर आप चाहें तो अपने फोन की नेटवर्क सेटिंग्स में जाकर ऑटोमैटिक या स्मार्ट 5G मोड ऑन कर सकते हैं. जिससे जब जरूरत हो तभी फोन 5G का इस्तेमाल करे और बाकी समय बैटरी बचाए.





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फोन की सेटिंग्स बदलकर बचा सकते हैं बैटरी?

अगर आप 5G की सुपरफास्ट स्पीड से समझौता नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि बैटरी भी पूरा दिन आराम से चल जाए तो आपको कुछ छोटी लेकिन जरूरी सेटिंग्स बदल लेनी चाहिए. सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर उन ऐप्स का बैकग्राउंड डेटा बंद कर दें जो चुपचाप पीछे इंटरनेट और बैटरी दोनों चूसते रहते हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया ऐप्स के लिए Battery Optimization और Restricted Mode सेलेक्ट करना भी बहुत फायदेमंद साबित होता है.

अगर आपके घर या ऑफिस में Wi-Fi है तो मोबाइल डेटा की बजाय Wi-Fi का इस्तेमाल करना फोन के Processor पर लोड काफी हद तक कम कर देता है. इन आसान तरीकों को अपनाकर आप बिना किसी परेशानी के अपने फोन की बैटरी लाइफ को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं.

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