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क्या कोका-कोला में पहले मिलाई जाती थी कोकीन, क्या है इसके पीछे का सच?
Coca-Cola History: कोका-कोला का इतिहास काफी हैरान कर देने वाला है. रिपोर्ट के मुताबिक इसमें पहले कोकीन मिलाई जाती थी. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.
Coca-Cola History: कोका-कोला दुनिया की सबसे मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक में से एक है. लेकिन इसके शुरुआती इतिहास में एक हैरान करने वाली बात आती है. ऐसा कहा जाता है कि इसके ओरिजिनल फार्मूले में कोकीन का इस्तेमाल किया गया था. आइए जानते हैं कि इस दावे के पीछे कितनी सच्चाई है.
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Published at : 03 Oct 2026 06:15 PM (IST)
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