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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या कोका-कोला में पहले मिलाई जाती थी कोकीन, क्या है इसके पीछे का सच?

क्या कोका-कोला में पहले मिलाई जाती थी कोकीन, क्या है इसके पीछे का सच?

Coca-Cola History: कोका-कोला का इतिहास काफी हैरान कर देने वाला है. रिपोर्ट के मुताबिक इसमें पहले कोकीन मिलाई जाती थी. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 03 Oct 2026 06:15 PM (IST)
Coca-Cola History: कोका-कोला का इतिहास काफी हैरान कर देने वाला है. रिपोर्ट के मुताबिक इसमें पहले कोकीन मिलाई जाती थी. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

Coca-Cola History: कोका-कोला दुनिया की सबसे मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक में से एक है. लेकिन इसके शुरुआती इतिहास में एक हैरान करने वाली बात आती है. ऐसा कहा जाता है कि इसके ओरिजिनल फार्मूले में कोकीन का इस्तेमाल किया गया था. आइए जानते हैं कि इस दावे के पीछे कितनी सच्चाई है.

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ओरिजिनल कोका-कोला फार्मूले में कोका की पत्तियों से मिलने वाली थोड़ी मात्रा में कोकीन शामिल थी.
ओरिजिनल कोका-कोला फार्मूले में कोका की पत्तियों से मिलने वाली थोड़ी मात्रा में कोकीन शामिल थी.
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डॉ जॉन पेम्बर्टन ने 1886 में कोका-कोला बनाया और शुरू में इसे सिर दर्द और थकान जैसी समस्याओं के लिए एक मेडिसिनल ड्रिंक के तौर पर बेचा.
डॉ जॉन पेम्बर्टन ने 1886 में कोका-कोला बनाया और शुरू में इसे सिर दर्द और थकान जैसी समस्याओं के लिए एक मेडिसिनल ड्रिंक के तौर पर बेचा.
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कोका शब्द कोका की पत्तियों से आया और इसी के साथ कोला का मतलब कोला नट्स था. इनमें प्राकृतिक रूप से कैफीन होता है.
कोका शब्द कोका की पत्तियों से आया और इसी के साथ कोला का मतलब कोला नट्स था. इनमें प्राकृतिक रूप से कैफीन होता है.
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1880 के दशक में अमेरिका में कोकीन कानूनी थी और दवाओं और पेटेंट टॉनिक में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती थी.
1880 के दशक में अमेरिका में कोकीन कानूनी थी और दवाओं और पेटेंट टॉनिक में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती थी.
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कोकीन की लत और नुकसानदायक असर को लेकर चिंता बढ़ने पर कोका कोला ने धीरे-धीरे इसका इस्तेमाल कम कर दिया.
कोकीन की लत और नुकसानदायक असर को लेकर चिंता बढ़ने पर कोका कोला ने धीरे-धीरे इसका इस्तेमाल कम कर दिया.
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कंपनी ने 1903 के आस-पास कोकीन की मात्रा काफी कम कर दी थी. इसी के साथ 1929 तक ड्रिंक से इसे पूरी तरह हटा दिया.
कंपनी ने 1903 के आस-पास कोकीन की मात्रा काफी कम कर दी थी. इसी के साथ 1929 तक ड्रिंक से इसे पूरी तरह हटा दिया.
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आज बिकने वाली कोका-कोला में बिल्कुल भी कोकीन नहीं होती. इसे एक आम सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर बनाया जाता है.
आज बिकने वाली कोका-कोला में बिल्कुल भी कोकीन नहीं होती. इसे एक आम सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर बनाया जाता है.
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कोका-कोला फ्लेवरिंग के लिए कोका- पत्ती के एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करती रहती है. लेकिन फ्लेवरिंग के इस्तेमाल से पहले पत्तियों से कोकीन को एक डेकोकेनाइजेशन प्रक्रिया के जरिए हटा दिया जाता है.
कोका-कोला फ्लेवरिंग के लिए कोका- पत्ती के एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करती रहती है. लेकिन फ्लेवरिंग के इस्तेमाल से पहले पत्तियों से कोकीन को एक डेकोकेनाइजेशन प्रक्रिया के जरिए हटा दिया जाता है.
Published at : 03 Oct 2026 06:15 PM (IST)
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Coca-Cola History Cocaine In Coca-Cola Coca-Cola Cocaine

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