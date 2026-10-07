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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या सिर्फ फल ही खाते हैं फलाहारी महाराज, क्यों पड़ा यह नाम?

क्या सिर्फ फल ही खाते हैं फलाहारी महाराज, क्यों पड़ा यह नाम?

जानिए सिर्फ फलों के आहार पर जीवन गुजारने वाले फलाहारी महाराज के इस अनोखे नाम के पीछे की असल कहानी और उनके जीवन से जुड़े वे अनसुने पहलू जो भक्तों को हैरान करते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 07 Oct 2026 07:38 PM (IST)
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वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज के केलीकुंज आश्रम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े सियासी और सेलिब्रिटी ड्रामे में बदल चुका है. हाल ही में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा, जिन्हें लोग फलाहारी महाराज के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने स्टार क्रिकेटर विराट कोहली को लेकर एक सनसनीखेज दावा कर दिया.

फलाहारी महाराज का आरोप था कि साल 2023 में एक कथित बिल्डर लॉबी और पीआर कंपनी ने प्रेमानंद महाराज को लोकप्रिय बनाने के लिए विराट कोहली को 5 करोड़ रुपये देकर दर्शन के लिए बुलाया था. इस दावे के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया और खुद विराट कोहली की टीम को सामने आकर इस पर आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा.

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विराट कोहली की ओर से क्या आया बयान? 

विराट कोहली के प्रवक्ता ने फलाहारी महाराज के सभी दावों को पूरी तरह से झूठा बताया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा किसी पैसे के लेनदेन की वजह से नहीं, बल्कि प्रेमानंद महाराज के प्रति अपनी गहरी आस्था और व्यक्तिगत श्रद्धा के कारण ही उनके आश्रम जाते हैं. विराट की टीम की तरफ से इस तीखे खंडन के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है कि आखिर ये आरोप लगाने वाले फलाहारी महाराज कौन हैं, उनका यह नाम क्यों पड़ा और क्या वे सचमुच सिर्फ फल ही खाते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे का पूरा सच. 

क्यों पड़ता है किसी संत का नाम फलाहारी? 

हिंदू परंपरा में जब कोई साधु-संत अपने जीवन में साधारण भोजन, जैसे-गेहूं, चावल, दाल और अन्य प्रकार के अनाज का पूरी तरह से त्याग कर देता है, तो उसे फलाहारी कहा जाता है. यह कोई पैतृक नाम या जाति नहीं होती, बल्कि उनके खान-पान की कड़ी तपस्या को देखकर आम लोग और उनके भक्त उन्हें इस नाम से पुकारने लगते हैं. इतिहास और वर्तमान में ऐसे कई संत हुए हैं, जिन्होंने किसी विशेष संकल्प, धार्मिक सपने या ईश्वर भक्ति के चलते कम उम्र में ही अनाज खाना हमेशा के लिए छोड़ दिया.

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क्या सिर्फ फल ही खाते हैं ये महाराज?

आम जनता के मन में यह सवाल हमेशा रहता है कि क्या फलाहारी संत अनाज की एक भी रोटी या चावल नहीं खाते? इसका जवाब है कि हां, वे अनाज से पूरी तरह दूरी बना लेते हैं. लेकिन उनकी डाइट केवल सेब या केले तक ही सीमित नहीं होती. फलाहारी संतों के भोजन में मुख्य रूप से तीन चीजें शामिल होती हैं. पहले ताजे और मौसमी फल, दूसरा सूखे मेवे जैसे मखाना, बादाम, काजू, किशमिश जो शरीर को जरूरी ताकत देते हैं, और तीसरा तरल पदार्थ यानी दूध, मट्ठा, नारियल पानी और फलों का जूस। वे मसालों और पके हुए भोजन से दूर रहकर पूरी तरह प्राकृतिक और सात्विक आहार लेते हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Premanand Ji Maharaj
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