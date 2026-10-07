कब-कब हुई पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की कोशिश, इसमें West का मतलब क्या?

भारत का एक प्रमुख पूर्वी राज्य होने के बावजूद पश्चिम बंगाल के नाम में 'पश्चिम' यानी 'वेस्ट' शब्द का इस्तेमाल अक्सर लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है. हाल ही में इस राज्य का नाम बदलने की चर्चा एक बार फिर से बेहद तेज हो गई है. पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने इस बात के स्पष्ट संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा सत्र में नाम परिवर्तन से जुड़ा विधेयक पेश कर सकती है. इस नए प्रस्ताव के तहत राज्य का नाम बदलकर 'पश्चिम बंगा' रखे जाने की संभावना जताई जा रही है. इसका मुख्य उद्देश्य राज्य को उसकी प्राचीन ऐतिहासिक जड़ों और मूल बंगाली पहचान से जोड़ना है. पिछले 27 सालों के दौरान राज्य सरकारों की ओर से नाम बदलने के तीन बड़े प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन हर बार राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से मामला रुकता रहा. आइए विस्तार से जानते हैं कि नाम बदलने की यह कहानी क्या है और इसके नाम के साथ 'पश्चिम' शब्द कैसे जुड़ा.

1999 से शुरू हुआ नाम बदलने का सिलसिला

पश्चिम बंगाल के नामांतरण का प्रयास लगभग ढाई दशक पुराना है. सबसे पहले साल 1999 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु के नेतृत्व वाली वाममोर्चा सरकार ने विधानसभा में 'पश्चिम बंगा' नाम का आधिकारिक प्रस्ताव पारित किया था. उस दौरान बांग्ला नाम पर भी गहन विचार-विमर्श हुआ था. विधानसभा से पास होने के बाद इस फाइल को अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया था, लेकिन वहां से मंजूरी न मिलने के कारण यह कवायद ठंडे बस्ते में चली गई. इसके बाद लंबे समय तक इस दिशा में कोई बड़ा प्रशासनिक कदम नहीं उठाया जा सका.

ममता बनर्जी सरकार में भी नाम बदलने की कोशिश

साल 2011 में जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, तो नाम बदलने का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया. इस बार भी सरकार की तरफ से 'पश्चिम बंगा' नाम का ही सुझाव पेश किया गया. इसके पीछे राज्य सरकार ने एक बहुत ही व्यावहारिक तर्क दिया था. सरकार का कहना था कि अंग्रेजी वर्णमाला में West Bengal का W अक्षर सबसे नीचे आता है. इस वजह से जब भी नई दिल्ली में राज्यों की राष्ट्रीय बैठकें या मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन आयोजित होते हैं, तो पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों की बोलने की बारी सबसे आखिर में आती है. तब तक बैठक का समय लगभग समाप्त हो जाता है या महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है. हालांकि, इस व्यावहारिक समस्या के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं मिल सकी.

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2016 और 2018 के प्रस्तावों पर विवाद

वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने एक नया रास्ता अपनाते हुए अलग-अलग भाषाओं के लिए अलग नाम का विचार रखा, जैसे हिंदी और अंग्रेजी में 'बंगाल' या 'बेंगल' और बंगाली में 'बांग्ला'. बाद में व्यापक चर्चा के बाद 2018 में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से केवल 'बांग्ला' नाम रखने का एक नया प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा. मगर यह कोशिश भी सिरे नहीं चढ़ सकी. केंद्र सरकार ने इस बदलाव के लिए जटिल संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता बताई. इसके अलावा, बीजेपी के एक धड़े ने यह आपत्ति जताई कि 'बांग्ला' शब्द पड़ोसी देश 'बांग्लादेश' के नाम से बहुत ज्यादा मिलता-जुलता है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. इन तकनीकी और राजनीतिक पेचों के चलते यह प्रस्ताव भी बीच में ही लटक गया.

अखंड बंगाल का गौरवशाली ऐतिहासिक अतीत

अब सवाल यह उठता है कि भारत के पूर्व में स्थित होने के बावजूद इस राज्य के नाम में 'पश्चिम' क्यों जुड़ा है? इसका जवाब इतिहास के पन्नों में छुपा है. कई शताब्दियों तक बंगाल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के उपजाऊ डेल्टा में फैला एक विशाल, समृद्ध और अखंड सांस्कृतिक क्षेत्र था. यह इलाका कला, महान साहित्य, व्यापार और राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था. ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अंग्रेजों ने बंगाल प्रेसीडेंसी नाम से एक विशाल प्रशासनिक क्षेत्र बनाया था. इस विशाल प्रेसीडेंसी में आज का पूरा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, और वर्तमान बिहार तथा ओडिशा के भी कई बड़े हिस्से शामिल थे. उस दौर तक इस पूरे इलाके को केवल बंगाल के नाम से ही जाना जाता था.

1905 का विभाजन और फूट डालो, राज करो की नीति

20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रवाद का मुख्य केंद्र बन गया था. इस बढ़ते क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने और कमजोर करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने सांप्रदायिक विभाजन का दांव खेला. साल 1905 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांटने की घोषणा कर दी. प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर पूरे इलाके को 'पूर्वी बंगाल' और 'पश्चिमी बंगाल' में विभाजित कर दिया गया. इसमें पूर्वी हिस्सा मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाला था, जबकि पश्चिमी हिस्से में हिंदू आबादी अधिक थी.

स्वदेशी आंदोलन और 1911 में विभाजन की वापसी

अंग्रेजों की इस 'फूट डालो और राज करो' की नीति का पूरे देश में तीखा विरोध हुआ. इसके जवाब में ऐतिहासिक 'स्वदेशी आंदोलन' और बंग-भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई. देशव्यापी उग्र विरोध प्रदर्शनों और भारतीय नेताओं के भारी दबाव के आगे अंततः ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा. साल 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के इस विभाजन को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया और फिर से अखंड बंगाल की स्थापना की. भले ही 1911 में प्रशासनिक रूप से विभाजन रद्द हो गया, लेकिन इस घटना ने पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के बीच राजनीति और भूगोल की एक स्थायी लकीर खींच दी थी.





1947 का देश विभाजन और 'पश्चिम बंगाल' का जन्म

बंगाल के नाम में 'पश्चिम' शब्द हमेशा के लिए जुड़ने की सबसे मुख्य और अंतिम वजह वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा बनी. जब देश को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया, तो अखंड बंगाल प्रांत की बलि भी चढ़ गई और इसे दो टुकड़ों में काट दिया गया. मुस्लिम बहुल आबादी वाला पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान का अंग बना और उसे 'पूर्वी पाकिस्तान' कहा गया, जो बाद में 1971 के युद्ध के बाद स्वतंत्र देश 'बांग्लादेश' बना. वहीं, हिंदू बहुल आबादी वाला पश्चिमी हिस्सा भारत के पास रहा. अखंड बंगाल के पश्चिमी हिस्से में स्थित होने के कारण ही भारत के इस राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर 'पश्चिम बंगाल' पड़ा.

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