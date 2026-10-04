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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइस रेलवे स्टेशन का नाम इतना लंबा कि बोलना मुश्किल, फिर कैसे रहता है याद?

इस रेलवे स्टेशन का नाम इतना लंबा कि बोलना मुश्किल, फिर कैसे रहता है याद?

भारत में रेलवे स्टेशनों के नाम छोटे और आसान होते हैं, जिससे कि हर कोई उसे याद रखे और लोगों को स्टेशन पर उतरने-चढ़ने में दिक्कत न हो. लेकिन भारत में सबसे लंबे 28 अक्षरों के नाम का स्टेशन भी है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 04 Oct 2026 01:31 PM (IST)
भारत में रेलवे स्टेशनों के नाम छोटे और आसान होते हैं, जिससे कि हर कोई उसे याद रखे और लोगों को स्टेशन पर उतरने-चढ़ने में दिक्कत न हो. लेकिन भारत में सबसे लंबे 28 अक्षरों के नाम का स्टेशन भी है.

भारतीय रेलवे नेटवर्क अपने विशाल फैलाव और कई अनोखी खूबियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. देश में अक्सर छोटे और आसान नामों वाले स्टेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी है जिसका नाम बोलने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं. पूरे 28 अक्षरों वाले इस नाम को एक बार में सही-सही पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है. आंध्र प्रदेश की सीमा पर बसा यह स्टेशन भारत में सबसे लंबे नाम वाले स्टेशन के तौर पर दर्ज है, जिसे याद रखना और टिकट बुक करते समय खोजना यात्रियों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होता. आइए इसके बारे में जानें.

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यह रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश राज्य में तमिलनाडु की सीमा के पास स्थित है. दक्षिण रेलवे के रेनिगुंटा-अराक्कोनम रेल रूट पर स्थित इस स्टेशन का नाम 'वेंकटनरसिम्हाराजुवरिपेटा' (Venkatanarasimharajuvaripeta) है.
यह रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश राज्य में तमिलनाडु की सीमा के पास स्थित है. दक्षिण रेलवे के रेनिगुंटा-अराक्कोनम रेल रूट पर स्थित इस स्टेशन का नाम 'वेंकटनरसिम्हाराजुवरिपेटा' (Venkatanarasimharajuvaripeta) है.
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देश के बाकी स्टेशनों से अलग, बिना किसी स्पेस के एक ही शब्द में लिखा जाने वाला यह भारत का सबसे बड़ा स्टेशन नाम है. अपनी इसी खासियत की वजह से यह स्टेशन रेलवे प्रेमियों और यात्रा करने वाले लोगों के बीच हमेशा कौतूहल और चर्चा का विषय बना रहता है.
देश के बाकी स्टेशनों से अलग, बिना किसी स्पेस के एक ही शब्द में लिखा जाने वाला यह भारत का सबसे बड़ा स्टेशन नाम है. अपनी इसी खासियत की वजह से यह स्टेशन रेलवे प्रेमियों और यात्रा करने वाले लोगों के बीच हमेशा कौतूहल और चर्चा का विषय बना रहता है.
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इस स्टेशन के नाम के इतना बड़ा होने के पीछे एक खास वजह है. दरअसल, इसका नाम पास ही स्थित एक गांव के नाम पर रखा गया है, जिसे भारत के सबसे लंबे नाम वाले गांव के रूप में जाना जाता है.
इस स्टेशन के नाम के इतना बड़ा होने के पीछे एक खास वजह है. दरअसल, इसका नाम पास ही स्थित एक गांव के नाम पर रखा गया है, जिसे भारत के सबसे लंबे नाम वाले गांव के रूप में जाना जाता है.
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इस पूरे शब्द को तोड़कर समझें तो इसमें भगवान वेंकटेश्वर (बालाजी) और विष्णु जी के नरसिंह अवतार का नाम शामिल है. इसके साथ ही इसमें स्थानीय राजा का संदर्भ और वारीपेटा जोड़ा गया है, जिसका अर्थ स्थानीय भाषा में गांव या बस्ती होता है.
इस पूरे शब्द को तोड़कर समझें तो इसमें भगवान वेंकटेश्वर (बालाजी) और विष्णु जी के नरसिंह अवतार का नाम शामिल है. इसके साथ ही इसमें स्थानीय राजा का संदर्भ और वारीपेटा जोड़ा गया है, जिसका अर्थ स्थानीय भाषा में गांव या बस्ती होता है.
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इतना बड़ा और मुश्किल नाम हर किसी की जुबान पर आसानी से नहीं चढ़ पाता. यात्रियों की सुविधा और रेलवे कामकाज को आसान बनाने के लिए इसे एक छोटा स्टेशन कोड दिया गया है. सरकारी रेलवे रिकॉर्ड और पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में इसे 'VKZ' कोड से जाना जाता है.
इतना बड़ा और मुश्किल नाम हर किसी की जुबान पर आसानी से नहीं चढ़ पाता. यात्रियों की सुविधा और रेलवे कामकाज को आसान बनाने के लिए इसे एक छोटा स्टेशन कोड दिया गया है. सरकारी रेलवे रिकॉर्ड और पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में इसे 'VKZ' कोड से जाना जाता है.
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आम लोग बातचीत में इसे 'वी एन राजूवारिपेटा' कहकर भी बुलाते हैं. जब भी कोई यात्री ऑनलाइन ऐप से ट्रेन टिकट बुक करता है, तो उसे स्टेशन का नाम ढूंढने के लिए बस इसी तीन अक्षर के कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है.
आम लोग बातचीत में इसे 'वी एन राजूवारिपेटा' कहकर भी बुलाते हैं. जब भी कोई यात्री ऑनलाइन ऐप से ट्रेन टिकट बुक करता है, तो उसे स्टेशन का नाम ढूंढने के लिए बस इसी तीन अक्षर के कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है.
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हालांकि यात्रियों की सहूलियत के लिए कोड बनाया गया है, लेकिन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगे पीले साइनबोर्ड पर आज भी इसका पूरा नाम ही लिखा हुआ है.
हालांकि यात्रियों की सहूलियत के लिए कोड बनाया गया है, लेकिन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगे पीले साइनबोर्ड पर आज भी इसका पूरा नाम ही लिखा हुआ है.
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28 अक्षरों वाले इस विशाल नाम को बोर्ड पर हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी में देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है. यह एक काफी छोटा और शांत रेलवे स्टेशन है, जहां सिर्फ कुछ ही लोकल और पैसेंजर ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन अपने नाम की वजह से यह हमेशा सुर्खियों में रहता है.
28 अक्षरों वाले इस विशाल नाम को बोर्ड पर हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी में देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है. यह एक काफी छोटा और शांत रेलवे स्टेशन है, जहां सिर्फ कुछ ही लोकल और पैसेंजर ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन अपने नाम की वजह से यह हमेशा सुर्खियों में रहता है.
Published at : 04 Oct 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Longest Railway Station Name In India

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