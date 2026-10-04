इस रेलवे स्टेशन का नाम इतना लंबा कि बोलना मुश्किल, फिर कैसे रहता है याद?

28 अक्षरों वाले इस विशाल नाम को बोर्ड पर हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी में देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है. यह एक काफी छोटा और शांत रेलवे स्टेशन है, जहां सिर्फ कुछ ही लोकल और पैसेंजर ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन अपने नाम की वजह से यह हमेशा सुर्खियों में रहता है.