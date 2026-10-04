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इस रेलवे स्टेशन का नाम इतना लंबा कि बोलना मुश्किल, फिर कैसे रहता है याद?
भारत में रेलवे स्टेशनों के नाम छोटे और आसान होते हैं, जिससे कि हर कोई उसे याद रखे और लोगों को स्टेशन पर उतरने-चढ़ने में दिक्कत न हो. लेकिन भारत में सबसे लंबे 28 अक्षरों के नाम का स्टेशन भी है.
भारतीय रेलवे नेटवर्क अपने विशाल फैलाव और कई अनोखी खूबियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. देश में अक्सर छोटे और आसान नामों वाले स्टेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी है जिसका नाम बोलने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं. पूरे 28 अक्षरों वाले इस नाम को एक बार में सही-सही पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है. आंध्र प्रदेश की सीमा पर बसा यह स्टेशन भारत में सबसे लंबे नाम वाले स्टेशन के तौर पर दर्ज है, जिसे याद रखना और टिकट बुक करते समय खोजना यात्रियों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होता. आइए इसके बारे में जानें.
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Published at : 04 Oct 2026 01:31 PM (IST)
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