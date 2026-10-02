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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजप्लेन के दोनों पायलट को क्यों नहीं दिया जाता एक जैसा खाना, क्या है इसकी वजह?

प्लेन के दोनों पायलट को क्यों नहीं दिया जाता एक जैसा खाना, क्या है इसकी वजह?

Pilot Meals: किसी भी फ्लाइट का कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर एक जैसा खाना नहीं खाते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर यह नियम क्यों बनाया गया है. जानें इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 02 Oct 2026 01:03 PM (IST)
Pilot Meals: किसी भी फ्लाइट का कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर एक जैसा खाना नहीं खाते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर यह नियम क्यों बनाया गया है. जानें इस बारे में पूरी जानकारी.

Pilot Meals: काफी कम लोगों को यह मालूम होता है कि किसी भी फ्लाइट में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर हमेशा एक जैसा खाना नहीं खाते हैं. यह सिर्फ पसंद या फिर मेन्यू चुनने की बात नहीं है. एयरलाइन अक्सर पायलटों के लिए अलग-अलग खाने के नियम अपनाती हैं. भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार और हाल ही में हुई फ्लाईदुबई फ्लाइट की घटना की रिपोर्ट के बाद इस सुरक्षा नियम पर सभी लोगों का ध्यान गया है. आइए जानते हैं कि आखिर यह नियम क्यों अपनाया जाता है.

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कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर को अलग-अलग खाना दिया जाता है ताकि एक ही खराब खाने से दोनों के बीमार होने की संभावना कम हो.
कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर को अलग-अलग खाना दिया जाता है ताकि एक ही खराब खाने से दोनों के बीमार होने की संभावना कम हो.
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साल्मोनेला या फिर ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया खाने को खराब कर सकते हैं. इसी के साथ वे ऐसे लक्षण पैदा कर सकते हैं जिनसे पायलट कुछ समय के लिए कॉकपिट की जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ हो सकता है.
साल्मोनेला या फिर ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया खाने को खराब कर सकते हैं. इसी के साथ वे ऐसे लक्षण पैदा कर सकते हैं जिनसे पायलट कुछ समय के लिए कॉकपिट की जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ हो सकता है.
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अगर खाना खाने के बाद एक पायलट बीमार पड़ जाता है तो अलग-अलग खाना खाने से इस बात की संभावना कम हो जाती है कि फ्लाइट क्रू के दोनों सदस्य एक ही समय पर काम करने लायक ना रहें.
अगर खाना खाने के बाद एक पायलट बीमार पड़ जाता है तो अलग-अलग खाना खाने से इस बात की संभावना कम हो जाती है कि फ्लाइट क्रू के दोनों सदस्य एक ही समय पर काम करने लायक ना रहें.
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एक पायलट को चिकन मिल सकता है जबकि दूसरे को पास्ता, मछली या फिर शाकाहारी खाना मिल सकता है. असल तरीका एयरलाइन की अंदरूनी सुरक्षा प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है.
एक पायलट को चिकन मिल सकता है जबकि दूसरे को पास्ता, मछली या फिर शाकाहारी खाना मिल सकता है. असल तरीका एयरलाइन की अंदरूनी सुरक्षा प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है.
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कुछ एयरलाइंस में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के एक साथ खाना ना खाने के नियम भी होते हैं. ऐसा इसलिए ताकि यह पक्का किया जा सके कि एक पायलट प्लेन पर नजर रखने के लिए मौजूद रहे.
कुछ एयरलाइंस में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के एक साथ खाना ना खाने के नियम भी होते हैं. ऐसा इसलिए ताकि यह पक्का किया जा सके कि एक पायलट प्लेन पर नजर रखने के लिए मौजूद रहे.
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जब एक पायलट खाना खा रहा होता है तो दूसरा फ्लाइट कंट्रोल, कम्युनिकेशन और कॉकपिट की दूसरी जिम्मेदारियां संभाल रहा होता है.
जब एक पायलट खाना खा रहा होता है तो दूसरा फ्लाइट कंट्रोल, कम्युनिकेशन और कॉकपिट की दूसरी जिम्मेदारियां संभाल रहा होता है.
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अलग-अलग खाना देना आमतौर पर ऑपरेशनल सुरक्षा का उपाय है. यह ग्लोबल एवियशन अथॉरिटीज द्वारा लागू की गई कोई अनिवार्य कानूनी जरूरत नहीं है.
अलग-अलग खाना देना आमतौर पर ऑपरेशनल सुरक्षा का उपाय है. यह ग्लोबल एवियशन अथॉरिटीज द्वारा लागू की गई कोई अनिवार्य कानूनी जरूरत नहीं है.
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इन सावधानियों के पीछे मुख्य मकसद कम से कम एक पायलट को ठीक और प्लेन उड़ाने में सक्षम रखना है.
इन सावधानियों के पीछे मुख्य मकसद कम से कम एक पायलट को ठीक और प्लेन उड़ाने में सक्षम रखना है.
Published at : 02 Oct 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Smit Machhar Pilot Meals Airline Pilot Meals

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