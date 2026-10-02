प्लेन के दोनों पायलट को क्यों नहीं दिया जाता एक जैसा खाना, क्या है इसकी वजह?

अगर खाना खाने के बाद एक पायलट बीमार पड़ जाता है तो अलग-अलग खाना खाने से इस बात की संभावना कम हो जाती है कि फ्लाइट क्रू के दोनों सदस्य एक ही समय पर काम करने लायक ना रहें.