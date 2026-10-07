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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'प्रियंका और राहुल गांधी को जान का खतरा', पप्पू यादव बोले- 'दिल्ली पुलिस…'

'प्रियंका और राहुल गांधी को जान का खतरा', पप्पू यादव बोले- 'दिल्ली पुलिस…'

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र और गरीबों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं. पप्पू यादव ने राहुल गांधी को एकमात्र आवाज बताते हुए बीजेपी पर हमला किया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 07 Oct 2026 06:26 PM (IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बुधवार (07 अक्टूबर, 2026) की शाम दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और विपक्ष के मार्च को रोका. इस बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जान को खतरा है. 

बीजेपी पर हमला करते हुए पप्पू यादव ने कहा, "ये बात मैं शुरू से कह रहा हूं. दिल्ली पुलिस, पीएम मोदी और अमित शाह डर रहे हैं. पहले तो उन्होंने असम, बंगाल और बिहार के लोकतंत्र की हत्या की, आम जनता के अधिकार छीने, उसके बाद ममता बनर्जी को पिटवाया गया, एक-एक बंगाल के वोटर को पीटा गया... बिहार में और उत्तर प्रदेश में पिटवाया गया."

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उन्होंने कहा, "...जो अब लोकतंत्र और गरीबों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जो एकमात्र आवाज हैं, उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है... आज प्रियंका गांधी को पीटा गया... प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं और सांसदों को बचा रही थीं..."

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सरकार डरी हुई है: रंजीत रंजन

वहीं कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा, "सरकार डरी हुई है. एक तो उसने स्वतंत्र एजेंसियों को अपनी कठपुतली बनाया हुआ है, जिसमें पहले नंबर पर तो ज्ञानेश कुमार चल रहे हैं, दूसरा मुझे दिल्ली पुलिस पर तरस आ रहा है... हमारा दोष क्या है? हम जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाह रहे हैं तो वो आप नहीं करने दे रहे हैं." 

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से मिलना चाहा तो आपने उन्हें छिपाकर रखा हुआ है. सवाल उठाया कि इस लोकतंत्र में विपक्ष शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं कर सकता क्या? आज आपने पूरी दिल्ली को छावनी बनाकर सबको अस्त-व्यस्त किया हुआ है.. हमारी जो बातें हैं उसका वे जवाब नहीं दे रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा, "ये तो शुरुआत है. राहुल गांधी ने सागर रत्न (रेस्टोरेंट) के सामने ही कहा था कि आप हम पर 100 FIR करें, ये हमारे लिए मेडल है क्योंकि हम संविधान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं… ये बीजेपी सरकार है जिसने ED, CBI को और चुनाव आयोग को अपना बंधक बनाकर हमें डराने के लिए ही रखा है..."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 07 Oct 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav BIHAR NEWS
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