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अंतरिक्ष में क्यों नहीं सुनाई देती कोई आवाज, जान लीजिए इसकी वजह
Sound In Space: अंतरिक्ष में कोई भी आवाज नहीं होती है. आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष इतना शांत क्यों है और आखिर वहां अंतरिक्ष यात्री बातचीत कैसे कर पाते हैं.
Sound In Space: आवाज एक ऐसी चीज है जिसे हम धरती पर हर जगह महसूस करते हैं. लेकिन अंतरिक्ष का माहौल पृथ्वी से बिल्कुल अलग है. ब्रह्मांड में होने वाले सबसे जबरदस्त धमाके भी ऐसी आवाज पैदा नहीं कर पाते जो अंतरिक्ष के खालीपन से गुजर कर हमारे कानों तक पहुंच सके. आइए जानते हैं कि आखिर अंतरिक्ष में कोई आवाज क्यों नहीं सुनाई देती.
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Published at : 05 Oct 2026 02:21 PM (IST)
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