अंतरिक्ष में क्यों नहीं सुनाई देती कोई आवाज, जान लीजिए इसकी वजह

अंतरिक्ष खुद शांत है मगर अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की बात सुन सकते हैं. इसके पीछे की वजह यह है कि अंतरिक्ष यान में हवा होती है. यह एक माध्यम का काम करती है जिससे आवाज की तरंग यात्रा कर सकती है.