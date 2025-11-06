आवाज रोशनी की तरह नहीं होती. यह अपने आप यात्रा नहीं कर सकती. जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे स्वर वाइब्रेशंस पैदा करते हैं और यह वाइब्रेशंस आसपास के वायु कणों को धकेलते हैं. आवाज एक कण से दूसरे कण तक ऊर्जा को पहुंचा कर आगे बढ़ती है. पृथ्वी में वायु उस जरिए का काम करती है लेकिन अंतरिक्ष में वायु के बिना ध्वनि के पास गति करने के लिए कुछ भी नहीं होता.