एक्सप्लोरर
Sound In Space: अंतरिक्ष में चिल्ला-चिल्लाकर फट जाएगा गला लेकिन सुनाई नहीं देगी आवाज, जानते हैं क्यों?
Sound In Space: क्या अंतरिक्ष में किसी की आवाज नहीं सुनाई देती? आइए जानते हैं कि पृथ्वी के ठीक विपरीत अंतरिक्ष में क्यों नहीं सुनाई देता किसी की आवाज.
Sound In Space: ऐसा कहा जाता है कि अंतरिक्ष में कोई कितनी ही जोर से चिल्ला ले लेकिन कोई भी एक भी आवाज नहीं सुनेगा. यह सुनने में काफी अजीब लग सकता है लेकिन अंतरिक्ष में ध्वनि काफी अलग तरह से व्यवहार करती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.
Published at : 06 Nov 2025 02:47 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
अंतरिक्ष में चिल्ला-चिल्लाकर फट जाएगा गला लेकिन सुनाई नहीं देगी आवाज, जानते हैं क्यों?
