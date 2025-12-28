हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Cocktail Origin: सबसे पहले कैसे हुआ था कॉकटेल का ईजाद, जानें क्या है इसका सदियों पुराना इतिहास?

Cocktail Origin: सबसे पहले कैसे हुआ था कॉकटेल का ईजाद, जानें क्या है इसका सदियों पुराना इतिहास?

Cocktail Origin: क्या आप जानते हैं कि कॉकटेल को सबसे पहले किसने बनाया था. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी और इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 28 Dec 2025 09:05 AM (IST)
Cocktail Origin: क्या आप जानते हैं कि कॉकटेल को सबसे पहले किसने बनाया था. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी और इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी.

Cocktail Origin: कॉकटेल की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है. कॉकटेल का आविष्कार एक पल में नहीं हुआ था बल्कि यह धीरे-धीरे विकसित हुई. इसे विकसित करने में नाविक, फार्मासिस्ट, घोड़े के व्यापारी और अखबार के संपादकों तक का योगदान रहा. आइए जानते हैं कैसे हुआ कॉकटेल का ईजाद.

1/6
कॉकटेल शब्द पहली बार में 1806 में न्यूयॉर्क के एक अखबार में छपा था. इसमें कॉकटेल को स्पिरिट, चीनी, पानी और बिटर से बना एक उत्तेजक पेय बताया गया था.
कॉकटेल शब्द पहली बार में 1806 में न्यूयॉर्क के एक अखबार में छपा था. इसमें कॉकटेल को स्पिरिट, चीनी, पानी और बिटर से बना एक उत्तेजक पेय बताया गया था.
2/6
कॉकटेल को नाम मिलने से बहुत पहले भी लोग शराब को आपस में मिलाते थे. 17वीं सदी में ब्रिटिश नाविक भारत से पंच इंग्लैंड लाए. पंच में शराब, चीनी, खट्टे फल, पानी और मसाले मिले होते थे. यह पांच चीजों वाला फार्मूला कॉकटेल की नींव बन गया.
कॉकटेल को नाम मिलने से बहुत पहले भी लोग शराब को आपस में मिलाते थे. 17वीं सदी में ब्रिटिश नाविक भारत से पंच इंग्लैंड लाए. पंच में शराब, चीनी, खट्टे फल, पानी और मसाले मिले होते थे. यह पांच चीजों वाला फार्मूला कॉकटेल की नींव बन गया.
Published at : 28 Dec 2025 09:05 AM (IST)
