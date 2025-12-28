कॉकटेल को नाम मिलने से बहुत पहले भी लोग शराब को आपस में मिलाते थे. 17वीं सदी में ब्रिटिश नाविक भारत से पंच इंग्लैंड लाए. पंच में शराब, चीनी, खट्टे फल, पानी और मसाले मिले होते थे. यह पांच चीजों वाला फार्मूला कॉकटेल की नींव बन गया.