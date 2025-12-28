न्यू ईयर पार्टी से पहले महिलाएं रखें अपनी सुरक्षा का खास ख्याल, ये सेफ्टी टिप्स आएंगे काम

अगर आपका प्लान दोस्तों के साथ पार्टी और मस्ती करने का है, तो आपको कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए. अगर आपके परिवार वाले आपके दोस्तों को नहीं जानते हैं, तो पार्टी की लोकेशन और टाइमिंग अपने घर वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि किसी खराब स्थिति में आपकी लोकेशन की जानकारी उनके पास हो.