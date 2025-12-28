हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सबसे पहले यहां होती है नए साल की पहली दस्तक, जहां दुनिया से पहले बदलता है वक्त का कैलेंडर

First Country To Celebrate New Year: जब दुनिया पुराना साल समेट रही होती है, तब दुनिया में एक ऐसा कोना है जो पहले ही भविष्य में कदम रख चुका होता है. वो जगह नए साल की पहली सुबह का पहला गवाह बनती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 28 Dec 2025 04:47 PM (IST)
2025 खत्म होने को है और कुछ ही दिनों में दुनिया नए साल का आगाज करेगी. लेकिन जब दुनिया के बड़े शहर 31 दिसंबर की रात में डूबे होते हैं, तब पृथ्वी के एक कोने में सूरज की किरणें नए साल का ऐलान कर चुकी होती हैं. यहां लोग जश्न में होते हैं, घड़ियां आगे बढ़ चुकी होती हैं और कैलेंडर पलट चुका होता है. यह जगह न न्यूजीलैंड है, न ऑस्ट्रेलिया. अब सवाल यही है कि आखिर वह कौन सा इलाका है, जो सबसे पहले ‘भविष्य’ में कदम रखता है? आइए जानें.

दुनिया में सबसे पहले नए साल का आगमन किरिबाती देश के किरितिमाती द्वीप पर होता है, जिसे क्रिसमस आइलैंड भी कहा जाता है. यह द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है और इंटरनेशनल डेट लाइन के सबसे आगे वाले समय क्षेत्र में आता है.
यही वजह है कि जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अभी 31 दिसंबर में होते हैं, तब किरितिमाती में 1 जनवरी की सुबह शुरू हो चुकी होती है. आम धारणा यह है कि न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले नया साल मनाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है.
Published at : 28 Dec 2025 04:46 PM (IST)
New Year New Year 2026 First Country To Celebrate New Year Kiritimati Island

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

