हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: IIT बॉम्बे के टेकफेस्ट में रोबोट ने किया ऐसा डांस, इंसान भी रह गए दंग, Fa9la पर थिरकते कदमों ने लूटी महफिल

Video: IIT बॉम्बे के टेकफेस्ट में रोबोट ने किया ऐसा डांस, इंसान भी रह गए दंग, Fa9la पर थिरकते कदमों ने लूटी महफिल

IIT बॉम्बे के टेकफेस्ट 2025 के मंच पर जब ह्यूमनॉइड रोबोट की एंट्री हुई, तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में यह मशीन पूरे शो की स्टार बन जाएगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 29 Dec 2025 07:01 AM (IST)
Preferred Sources

टेक्नोलॉजी जब इंसान की भावनाओं से जुड़ जाए तो नजारा सिर्फ हैरान करने वाला नहीं बल्कि यादगार बन जाता है. ऐसा ही एक अद्भुत और रोमांचक पल देखने को मिला IIT बॉम्बे में आयोजित Techfest 2025 के दौरान. इस प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में जहां देश-विदेश से आए वैज्ञानिक, छात्र और टेक एक्सपर्ट्स भविष्य की तकनीकों पर चर्चा कर रहे थे, वहीं एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने मंच पर ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा. लोकप्रिय म्यूजिक ट्रैक Fa9la पर लाइव डांस करते इस रोबोट ने अपने स्मूद मूव्स से सभी को चौंका दिया.

धुरंधर फिल्म के गाने Fa9la पर डांस करता दिखा रोबोट

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में रोबोट को धुरंधर फिल्म के मशहूर गाने Fa9la पर डांस करते हुए देखा जा सकता है. IIT बॉम्बे के टेकफेस्ट 2025 के मंच पर जब ह्यूमनॉइड रोबोट की एंट्री हुई, तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में यह मशीन पूरे शो की स्टार बन जाएगी. जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, रोबोट ने इंसानों की तरह ताल पकड़ते हुए डांस करना शुरू किया. उसके कदमों में लय थी, हाथों की मूवमेंट में संतुलन था और चेहरे के हाव-भाव इतने स्वाभाविक थे कि दर्शक कुछ पल के लिए भूल ही गए कि सामने एक मशीन परफॉर्म कर रही है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Informed (@informed.in)

रोबोट को देख स्तब्ध रह गए लोग

इस डांस परफॉर्मेंस को देखने के लिए स्टेज के सामने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की भीड़ जमा हो गई. हर कोई अपने मोबाइल में इस पल को कैद करता नजर आया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे रोबोट हर बीट पर परफेक्ट मूव्स करता है और म्यूजिक के साथ पूरी तरह सिंक नजर आता है.

यूजर्स बोले, भाई भविष्य का एंटरटेनर है ये रोबोट

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कोई इस ह्यूमनॉइड रोबोट को भविष्य का एंटरटेनर बता रहा है तो कोई मजाकिया अंदाज में लिख रहा है कि अब डांस रियलिटी शोज़ में भी रोबोट हिस्सा लेंगे. कई यूजर्स ने कहा कि इंसान और मशीन के बीच की दूरी अब तेजी से खत्म हो रही है और तकनीक इंसानी भावनाओं को भी समझने लगी है. वीडियो को informed.in नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल

Published at : 29 Dec 2025 07:01 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कांग्रेस ने जीत लीं 401 सीटें', जब देश की सबसे पुरानी पार्टी ने रचा इतिहास, अब तक कोई नहीं तोड़ पाया
'कांग्रेस ने जीत लीं 401 सीटें', जब देश की सबसे पुरानी पार्टी ने रचा इतिहास, अब तक कोई नहीं तोड़ पाया
हिमाचल प्रदेश
Shimla News: IGMC में मरीज से मारपीट मामले में बर्खास्त डॉक्टर की बहाली मांग, दो गुटों में बंटे डॉक्टर
IGMC में मरीज से मारपीट मामले में बर्खास्त डॉक्टर की बहाली मांग, दो गुटों में बंटे डॉक्टर
बॉलीवुड
साजिद खान का फिल्म सेट पर हुआ एक्सीडेंट, सर्जरी के बाद अब कैसी है तबीयत? बहन फराह ने दिया अपडेट
साजिद खान का फिल्म सेट पर हुआ एक्सीडेंट, सर्जरी के बाद अब कैसी है तबीयत? बहन फराह ने दिया अपडेट
स्पोर्ट्स
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
Advertisement

वीडियोज

महाराष्ट्र में राजनीति का 'रक्त चरित्र' !
Hyderabad News: शादी समारोह में चोरी का खुलासा, CCTV में कैद हुई बुर्कानशीं महिला की करतूत
Pakistan Army Chief: अब गोली ही खाएगा ‘मुनीर’! | Violence | Crime
Weather Emergency:कहीं ज्वालामुखी के शोले, कहीं धरती भुकंप से डोले
Bihar News: Rohtas जिले में ट्रायल के दौरान टूट गया रोप-वे | Nitish Kumar | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस ने जीत लीं 401 सीटें', जब देश की सबसे पुरानी पार्टी ने रचा इतिहास, अब तक कोई नहीं तोड़ पाया
'कांग्रेस ने जीत लीं 401 सीटें', जब देश की सबसे पुरानी पार्टी ने रचा इतिहास, अब तक कोई नहीं तोड़ पाया
हिमाचल प्रदेश
Shimla News: IGMC में मरीज से मारपीट मामले में बर्खास्त डॉक्टर की बहाली मांग, दो गुटों में बंटे डॉक्टर
IGMC में मरीज से मारपीट मामले में बर्खास्त डॉक्टर की बहाली मांग, दो गुटों में बंटे डॉक्टर
बॉलीवुड
साजिद खान का फिल्म सेट पर हुआ एक्सीडेंट, सर्जरी के बाद अब कैसी है तबीयत? बहन फराह ने दिया अपडेट
साजिद खान का फिल्म सेट पर हुआ एक्सीडेंट, सर्जरी के बाद अब कैसी है तबीयत? बहन फराह ने दिया अपडेट
स्पोर्ट्स
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
पंजाब
Punjab: लापता गुरु ग्रंथ साहिब के 328 सरूप पर धर्मगुरुओं का अल्टीमेटम, सरकार को दखल बंद करने की चेतावनी
पंजाब: लापता गुरु ग्रंथ साहिब के 328 सरूप पर धर्मगुरुओं का अल्टीमेटम, सरकार को दखल बंद करने की चेतावनी
इंडिया
'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण
'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण
दिल्ली NCR
दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
ट्रेंडिंग
एयरपोर्ट पर CISF जवान ने निभाया इंसानियत का फर्ज, नन्ही बच्ची और पिता का मिलन देख भावुक हुआ इंटरनेट
एयरपोर्ट पर CISF जवान ने निभाया इंसानियत का फर्ज, नन्ही बच्ची और पिता का मिलन देख भावुक हुआ इंटरनेट
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget