Video: IIT बॉम्बे के टेकफेस्ट में रोबोट ने किया ऐसा डांस, इंसान भी रह गए दंग, Fa9la पर थिरकते कदमों ने लूटी महफिल
IIT बॉम्बे के टेकफेस्ट 2025 के मंच पर जब ह्यूमनॉइड रोबोट की एंट्री हुई, तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में यह मशीन पूरे शो की स्टार बन जाएगी.
टेक्नोलॉजी जब इंसान की भावनाओं से जुड़ जाए तो नजारा सिर्फ हैरान करने वाला नहीं बल्कि यादगार बन जाता है. ऐसा ही एक अद्भुत और रोमांचक पल देखने को मिला IIT बॉम्बे में आयोजित Techfest 2025 के दौरान. इस प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में जहां देश-विदेश से आए वैज्ञानिक, छात्र और टेक एक्सपर्ट्स भविष्य की तकनीकों पर चर्चा कर रहे थे, वहीं एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने मंच पर ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा. लोकप्रिय म्यूजिक ट्रैक Fa9la पर लाइव डांस करते इस रोबोट ने अपने स्मूद मूव्स से सभी को चौंका दिया.
धुरंधर फिल्म के गाने Fa9la पर डांस करता दिखा रोबोट
दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में रोबोट को धुरंधर फिल्म के मशहूर गाने Fa9la पर डांस करते हुए देखा जा सकता है. IIT बॉम्बे के टेकफेस्ट 2025 के मंच पर जब ह्यूमनॉइड रोबोट की एंट्री हुई, तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में यह मशीन पूरे शो की स्टार बन जाएगी. जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, रोबोट ने इंसानों की तरह ताल पकड़ते हुए डांस करना शुरू किया. उसके कदमों में लय थी, हाथों की मूवमेंट में संतुलन था और चेहरे के हाव-भाव इतने स्वाभाविक थे कि दर्शक कुछ पल के लिए भूल ही गए कि सामने एक मशीन परफॉर्म कर रही है.
रोबोट को देख स्तब्ध रह गए लोग
इस डांस परफॉर्मेंस को देखने के लिए स्टेज के सामने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की भीड़ जमा हो गई. हर कोई अपने मोबाइल में इस पल को कैद करता नजर आया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे रोबोट हर बीट पर परफेक्ट मूव्स करता है और म्यूजिक के साथ पूरी तरह सिंक नजर आता है.
यूजर्स बोले, भाई भविष्य का एंटरटेनर है ये रोबोट
इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कोई इस ह्यूमनॉइड रोबोट को भविष्य का एंटरटेनर बता रहा है तो कोई मजाकिया अंदाज में लिख रहा है कि अब डांस रियलिटी शोज़ में भी रोबोट हिस्सा लेंगे. कई यूजर्स ने कहा कि इंसान और मशीन के बीच की दूरी अब तेजी से खत्म हो रही है और तकनीक इंसानी भावनाओं को भी समझने लगी है. वीडियो को informed.in नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.
