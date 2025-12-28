हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Opium Cultivation India: कहां है देश की अफीम बेल्ट, यहां कितनी होती है इसकी खेती?

Opium Cultivation India: कहां है देश की अफीम बेल्ट, यहां कितनी होती है इसकी खेती?

Opium Cultivation India: भारत में अफीम की खेती कानूनी है. आइए जानते हैं भारत में कहां है अफीम बेल्ट और वहां पर अफीम की कितनी खेती की जाती है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 28 Dec 2025 03:46 PM (IST)
Opium Cultivation India: भारत में अफीम की खेती कानूनी है. आइए जानते हैं भारत में कहां है अफीम बेल्ट और वहां पर अफीम की कितनी खेती की जाती है.

Opium Cultivation India: जब भी अफीम की बात होती है तो इसे अक्सर अवैध ड्रग्स व्यापार से ही जोड़ा जाता है. लेकिन भारत में कहानी कुछ और है. भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां पर अफीम की खेती कानूनी है, लेकिन इस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है. आइए जानते हैं भारत का कौन सा राज्य अफीम बेल्ट कहलाता है और वहां कितनी अफीम उगाई जाती है.

1/6
भारत की अफीम बेल्ट का मतलब तीन राज्यों के उन सरकारी नोटिफाइड जिलों से है जहां पर लाइसेंस वाले किसानों को कानूनी तौर पर अफीम पोस्त की खेती करने की इजाजत दी गई है. इन इलाकों पर केंद्रीय एजेंसी द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है.
भारत की अफीम बेल्ट का मतलब तीन राज्यों के उन सरकारी नोटिफाइड जिलों से है जहां पर लाइसेंस वाले किसानों को कानूनी तौर पर अफीम पोस्त की खेती करने की इजाजत दी गई है. इन इलाकों पर केंद्रीय एजेंसी द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है.
2/6
मध्य प्रदेश भारत के अफीम उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देता है. मंदसौर, नीमच और रतलाम जैसे जिले उत्पादन के केंद्र हैं. इनमें से अकेले मंदसौर का राष्ट्रीय उत्पादन में काफी बड़ा हिस्सा है जो इसे अफीम बेल्ट की रीढ़ बनाता है. यहां लगभग 54500 किसान अफीम की खेती करते हैं.
मध्य प्रदेश भारत के अफीम उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देता है. मंदसौर, नीमच और रतलाम जैसे जिले उत्पादन के केंद्र हैं. इनमें से अकेले मंदसौर का राष्ट्रीय उत्पादन में काफी बड़ा हिस्सा है जो इसे अफीम बेल्ट की रीढ़ बनाता है. यहां लगभग 54500 किसान अफीम की खेती करते हैं.
Published at : 28 Dec 2025 03:46 PM (IST)
Tags :
Opium Belt Opium Cultivation India Mandsaur Opium

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
