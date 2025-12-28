मध्य प्रदेश भारत के अफीम उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देता है. मंदसौर, नीमच और रतलाम जैसे जिले उत्पादन के केंद्र हैं. इनमें से अकेले मंदसौर का राष्ट्रीय उत्पादन में काफी बड़ा हिस्सा है जो इसे अफीम बेल्ट की रीढ़ बनाता है. यहां लगभग 54500 किसान अफीम की खेती करते हैं.