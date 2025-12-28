इंटरनेट हायरार्की में सबसे ऊपर टियर 1 नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं. ये ऐसी कंपनियां है जो समुद्र के नीचे बड़े फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाकर महाद्वीपों को जोड़ती हैं. यह कंपनियां बिचौलियों को भुगतान किए बिना सीधा एक दूसरे के साथ ट्रैफिक का आदान प्रदान करती हैं. बड़े प्लेयर्स में टाटा, कम्युनिकेशंस, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन आदि शामिल हैं.