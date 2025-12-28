हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Internet Ownership: पूरी दुनिया में कौन है इंटरनेट का मालिक, कहां से शुरू होती है इसकी सप्लाई चेन?

Internet Ownership: पूरी दुनिया में कौन है इंटरनेट का मालिक, कहां से शुरू होती है इसकी सप्लाई चेन?

Internet Ownership: इंटरनेट का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में सभी के द्वारा किया जाता है. आइए जानते हैं कौन है इंटरनेट का मालिक.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 28 Dec 2025 12:36 AM (IST)
Internet Ownership: इंटरनेट का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में सभी के द्वारा किया जाता है. आइए जानते हैं कौन है इंटरनेट का मालिक.

Internet Ownership: सभी लोग इंटरनेट का खूब इस्तेमाल करते हैं. अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है. यह सवाल काफी हद तक सही भी है लेकिन स्क्रीन के पीछे केबल्स, कंपनियों, डाटा सेंटर और नियमों की एक काफी बड़ी ग्लोबल सप्लाई चैन है. आइए जानते हैं कौन है इंटरनेट का मालिक.

1/6
इंटरनेट किसी भी सरकारी या फिर कंपनी के मालिकाना हक में नहीं है. यह हजारों छोटे नेटवर्कों से बना एक ग्लोबल नेटवर्क है और ये अपनी इच्छा से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हर हिस्सा केबल्स, सर्वर, नेटवर्क मालिकाना हक में है. यानी कि कोई भी एक अथॉरिटी पूरे सिस्टम को कंट्रोल नहीं करती है.
इंटरनेट किसी भी सरकारी या फिर कंपनी के मालिकाना हक में नहीं है. यह हजारों छोटे नेटवर्कों से बना एक ग्लोबल नेटवर्क है और ये अपनी इच्छा से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हर हिस्सा केबल्स, सर्वर, नेटवर्क मालिकाना हक में है. यानी कि कोई भी एक अथॉरिटी पूरे सिस्टम को कंट्रोल नहीं करती है.
2/6
इंटरनेट हायरार्की में सबसे ऊपर टियर 1 नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं. ये ऐसी कंपनियां है जो समुद्र के नीचे बड़े फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाकर महाद्वीपों को जोड़ती हैं. यह कंपनियां बिचौलियों को भुगतान किए बिना सीधा एक दूसरे के साथ ट्रैफिक का आदान प्रदान करती हैं. बड़े प्लेयर्स में टाटा, कम्युनिकेशंस, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन आदि शामिल हैं.
इंटरनेट हायरार्की में सबसे ऊपर टियर 1 नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं. ये ऐसी कंपनियां है जो समुद्र के नीचे बड़े फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाकर महाद्वीपों को जोड़ती हैं. यह कंपनियां बिचौलियों को भुगतान किए बिना सीधा एक दूसरे के साथ ट्रैफिक का आदान प्रदान करती हैं. बड़े प्लेयर्स में टाटा, कम्युनिकेशंस, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन आदि शामिल हैं.
Internet Ownership Internet Supply Chain Submarine Cables

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

