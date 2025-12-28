एक्सप्लोरर
Citizenship Rules: इन देशों की नागरिकता मिलना सबसे ज्यादा मुश्किल, बना रखें हैं कड़े नियम
Citizenship Rules: दुनिया में कुछ ऐसे देश भी है जहां की नागरिकता लेना काफी ज्यादा मुश्किल है. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश और क्यों है वहां की नागरिकता लेना मुश्किल.
Citizenship Rules:नागरिकता पाना हर जगह एक जैसा नहीं होता. जहां कहीं देश इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंसी या फिर वंश के आधार पर पासपोर्ट देते हैं वहीं कुछ देश इस प्रक्रिया को काफी ज्यादा जटिल बना देते हैं. आइए जानते हैं वे कौन से देश हैं जहां की नागरिकता लेना काफी ज्यादा मुश्किल है.
1/6
2/6
Published at : 28 Dec 2025 07:07 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
सबसे पहले यहां होती है नए साल की पहली दस्तक, जहां दुनिया से पहले बदलता है वक्त का कैलेंडर
जनरल नॉलेज
7 Photos
दिल्ली को तो खूब बदनाम कर लिया, लेकिन दुनिया का दूसरा और तीसरा प्रदूषित शहर कौन, वहां कितना है AQI?
जनरल नॉलेज
7 Photos
न्यू ईयर पार्टी से पहले महिलाएं रखें अपनी सुरक्षा का खास ख्याल, ये सेफ्टी टिप्स आएंगे काम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन', इशाक डार का कबूलनामा- ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान एयरबेस को नुकसान पहुंचा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: 'मेहनत करो, 2027 तक...', कांग्रेस स्थापना दिवस पर राजभर ने दी नसीहत
टेलीविजन
मल्टी कलर साड़ी में खूब जचीं टीवी की 'अनुपमा', तस्वीरें देख फैंस ने भी कह दिया- 'अति सुंदर'
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion