वेटिकन सिटी को दुनिया में नागरिक बनने के लिए सबसे मुश्किल जगह माना जाता है. आपको बता दें कि यहां की नागरिकता स्थायी नहीं होती और यह सिर्फ खास लोगों को ही दी जाती है. इन खास लोगों में कार्डिनल, पादरी या होली सी में काम करने वाले अधिकारी शामिल हैं. जैसे ही उनका आधिकारिक पद खत्म होता है वेटिकन की नागरिकता अपने आप ही रद्द हो जाती है.