हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदिल्ली को तो खूब बदनाम कर लिया, लेकिन दुनिया का दूसरा और तीसरा प्रदूषित शहर कौन, वहां कितना है AQI?

दिल्ली को तो खूब बदनाम कर लिया, लेकिन दुनिया का दूसरा और तीसरा प्रदूषित शहर कौन, वहां कितना है AQI?

World Most Polluted Cities: दिल्ली बदनाम जरूर है, लेकिन जहरीली हवा की जंग अकेले वह नहीं लड़ रही. दुनिया के कई बड़े शहर उससे भी खतरनाक AQI के साथ खामोशी से सांसें गिन रहे हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 28 Dec 2025 11:57 AM (IST)
World Most Polluted Cities: दिल्ली बदनाम जरूर है, लेकिन जहरीली हवा की जंग अकेले वह नहीं लड़ रही. दुनिया के कई बड़े शहर उससे भी खतरनाक AQI के साथ खामोशी से सांसें गिन रहे हैं.

दिल्ली का नाम आते ही जहरीली हवा, स्मॉग और खतरनाक AQI की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है. हर सर्दी में राजधानी को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताकर कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली अकेली है? क्या दुनिया के दूसरे कोनों में हवा सांस लेने लायक है? हालिया आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली से भी बदतर हालात वाले शहर मौजूद हैं, जहां AQI जानलेवा स्तर तक पहुंच चुका है.

राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में एक बार फिर प्रदूषण ने गंभीर रूप ले लिया है. शनिवार को दिल्ली स्मॉग की मोटी परत में लिपटी नजर आई, वहीं सुबह के समय हल्का कोहरा भी छाया रहा.
राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में एक बार फिर प्रदूषण ने गंभीर रूप ले लिया है. शनिवार को दिल्ली स्मॉग की मोटी परत में लिपटी नजर आई, वहीं सुबह के समय हल्का कोहरा भी छाया रहा.
हवा की गति बेहद कम होने के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में ही फंसे रहे, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स तेजी से बिगड़ गया. ठंड का असर भी साफ दिखा और लोगों को सुबह-शाम कड़ाके की ठिठुरन महसूस हुई.
हवा की गति बेहद कम होने के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में ही फंसे रहे, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स तेजी से बिगड़ गया. ठंड का असर भी साफ दिखा और लोगों को सुबह-शाम कड़ाके की ठिठुरन महसूस हुई.
Published at : 28 Dec 2025 11:57 AM (IST)
Delhi Ncr Air Quality AQI Level Lahore Air Pollution Dhaka AQI

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Delhi Pollution: दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
Saudi Arabia Deportation: अमेरिका से कहीं ज्यादा भारतीयों को सऊदी अरब ने किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
Delhi Pollution: दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
Saudi Arabia Deportation: अमेरिका से कहीं ज्यादा भारतीयों को सऊदी अरब ने किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
अब सीटी स्कैन से होगी बीमारी की सटीक पहचान, सफदरजंग में बिना चीरा लगाए टिश्यू की जांच शुरू
एक डीएम कितने प्रमोशन के बाद बन जाता है प्रमुख सचिव, कितनी बढ़ जाती है उसकी सैलरी?
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
