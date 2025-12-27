ज्यादातर कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट 31000 से 42000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं. यह जोन स्ट्रैटोस्फीयर के निचले हिस्से में होता है. यहां एयर ट्रैफिक ज्यादा स्मूथ होता है और तूफान और टर्बूलेंस जैसी मौसम संबंधी गड़बड़ियां कम से कम होती हैं.