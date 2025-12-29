कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि इसे 'धुरंधर' और 'अवतार: फायर एंड ऐश' से कड़ी टक्कर मिल रही है. ऐसे में लिमिटेड स्क्रीन होने के कारण फिल्म का सफर और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है. जिसके चलते 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के तीसरे चौथे दिन यानी संडे को कितना कलेक्शन किया है?

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने चौथे दिन कितनी की कमाई

साल 2025 रोमांटिक फिल्मों का साल था. ‘सनम तेरी कसम’ की दोबारा रिलीज से लेकर ‘सैयारा’ और आखिरी रिलीज ‘तेरे इश्क में’ तक, दर्शकों ने हल्की-फुल्की लव स्टोरी वाली फिल्मों को खूब पसंद किया. वहीं समीर विद्वान्स निर्देशित 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' भी क्रिसमस रिलीज के लिए एकदम सही ऑप्शन लग रही थी. लेकिन बदकिस्मती से,’ धुरंधर’ के तूफान के आगे ये बह गई और रिलीज के पहले ही दिन इसकी कमाई ने निराश किया. तब से कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई है.यहां तक कि वीकेंड पर भी इसकी कमाई ने निराश किया है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने रिलीज के पहले दिन 7.75 करोड़ से खाता खोला था. दूसरे दिन इस फिल्म ने 32.26 फीसदी की गिरावट के बाद 5,25 करोड़ कमाए. वहीं तीसरे दिन यानी शनिवार को इस फिल्म ने 4.76 करोड़ की ग्रोथ दिखाई और 5.5 करोड़ कमे. लेकिन पहले संडे को ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठंडी साबित हुई.

बता दें कि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले संडे को 4.97 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ इस फिल्म के चार दिनों का कुल कलेक्शन अब 23.47 करोड़ रुपये हो गया है.

'धुरंधर' के आगे फेल हुई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'

कार्तिक आर्यन की फिल्म के लिए रणवीर सिंह की 'धुरंधर' सबके बड़ी मुसीबत साबित हुई है. जानकर हैरानी होगी कि जहां नई रिलीज 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने संडे को महज 4.97 करोड़ कमाए वहीं 24 दिन पुरानी 'धुरंधर' ने 24 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है.

2025 की इन बॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ा

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म की कमाई में बेशक चौथे दिन गिरावट देखी गई लेकिन इसने साल 2025 की तीन बॉलीवुड फिल्मों के घरेलू लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। इनमें मस्ती 4 (14.95 करोड़), 120 बहादुर (18.41 करोड़) और हक (20.91 करोड़) शामिल हैं. आज, यह फिल्म सिद्धांत चतुर्वेदी और जाह्नवी कपूर की धड़क 2 (24.24 करोड़) को मात दे देगी.