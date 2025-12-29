भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट की भिड़ंत हमेशा से रोमांचक रही है. दोनों टीमों के बीच कई यादगार मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें बड़े-बड़े बल्लेबाजों ने शतक जड़कर अपनी छाप छोड़ी है. खासतौर पर भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे मुकाबलों में शतकों की बात करें, तो कुछ दिग्गज खिलाड़ियों के नाम सबसे ऊपर नजर आते हैं.

वीरेंद्र सहवाग - भारत

इस सूची में भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग का नाम सबसे पहले आता है. सहवाग ने 2001 से 2010 के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 वनडे मैच खेले और 6 शतक जड़े. उन्होंने 1157 रन बनाए और उनका औसत 52 से ज्यादा रहा. सहवाग की बल्लेबाजी की खासियत यह थी कि वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बना देते थे. उनके तेज रन बनाने की क्षमता ने कई बार न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को बेबस कर दिया.

विराट कोहली - भारत

इतने ही शतक विराट कोहली के नाम भी दर्ज हैं. विराट कोहली ने 2010 से 2025 के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ 33 वनडे मुकाबलों में 6 शतक लगाए हैं. इस दौरान उन्होंने 1657 रन बनाए और उनका औसत 55 से ज्यादा का रहा. कोहली का अंदाज सहवाग से बिल्कुल अलग है. वह पारी को संभालकर खेलते हैं और सही मौके पर आक्रामक होते हैं. दबाव में रन बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है, जिसकी वजह से वह इस सूची में सहवाग के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं.

नाथन एस्टल - न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज नाथन एस्टल हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ 29 मैचों में 5 शतक लगाए. एस्टल का नाम इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने 2002 में भारत के खिलाफ 153 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी. जो लंबे समय तक वनडे क्रिकेट की सबसे तेज शतकीय पारियों में गिनी जाती रही. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजों को कई बार मुश्किल में डाला.

सचिन तेंदुलकर - भारत

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी इस सूची में शामिल हैं. सचिन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 42 वनडे मैचों में 5 शतक लगाए और 1750 रन बनाए. उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 186 रन रहा, जो वनडे क्रिकेट की यादगार पारियों में से एक है. सचिन की निरंतरता और तकनीकी मजबूती ने उन्हें इस प्रतिद्वंद्विता का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनाया.

क्रिस केर्न्स - न्यूजीलैंड

इस सूची में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर क्रिस केर्न्स का नाम भी आता है. केर्न्स ने भारत के खिलाफ 3 शतक जड़े और कई मौकों पर अकेले दम पर मैच का रुख पलट दिया. अपनी पारियों से उन्होंने यह साबित किया कि वह सिर्फ गेंद से ही नहीं, बल्ले से भी मैच जिता सकते थे.