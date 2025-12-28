घोड़ा कभी बैठता क्यों नहीं, खड़े-खड़े कैसे पूरी कर लेता है अपनी नींद?

घोड़े का न बैठना उसकी आदत नहीं, बल्कि उसकी शारीरिक बनावट और जैविक मजबूरी है. घोड़ों की रीढ़ की हड्डी सीधी और लंबी होती है. अगर वह लंबे समय तक बैठता या लेटता है तो उसके पेट और फेफड़ों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है.