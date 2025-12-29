लहसुन-शहद के साथ खजूर खाने से क्या सच में बढ़ जाता है स्पर्म काउंट, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?

लहसुन पुरुषों में स्पर्म काउंट बढ़ाने में काफी सहायक माना जाता है. लहसुन में एलिसिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जो पुरुषों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करता है और स्पर्म काउंट व स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाता है. किसी भी व्यक्ति को दिन में 3 से 4 लहसुन की कलियां खानी चाहिए. अगर आप शहद और खजूर दोनों को आपस में मिलाकर खाते हैं, तो शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा बनी रहती है. दोनों ही खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक शर्करा यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, जो शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देता है.