हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थलहसुन-शहद के साथ खजूर खाने से क्या सच में बढ़ जाता है स्पर्म काउंट, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?

लहसुन-शहद के साथ खजूर खाने से क्या सच में बढ़ जाता है स्पर्म काउंट, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?

कम स्पर्म काउंट आज कई पुरुषों की समस्या बन चुका है. लहसुन, शहद और खजूर जैसे घरेलू उपाय स्पर्म काउंट और स्पर्म की क्वालिटी सुधारने में मदद कर सकते हैं. जानिए इनके फायदे और सही तरीका.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Dec 2025 07:03 AM (IST)
कम स्पर्म काउंट आज कई पुरुषों की समस्या बन चुका है. लहसुन, शहद और खजूर जैसे घरेलू उपाय स्पर्म काउंट और स्पर्म की क्वालिटी सुधारने में मदद कर सकते हैं. जानिए इनके फायदे और सही तरीका.

पुरुषों में कम होता स्पर्म काउंट उनके पिता बनने की खुशियों में एक रोड़े के समान है. आज के समय में लाखों पुरुष स्पर्म कम बनने की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है बदलती और खराब होती जीवनशैली, ज्यादा तनाव लेना, पौष्टिक खाना न खाना और व्यायाम व योग न करना. इसकी वजह से स्पर्म काउंट कम होता है और कई तरह की सेक्स से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

पुरुषों में कम स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए लोग और चिकित्सक कई तरह के आयुर्वेदिक उपाय बताते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं लहसुन, शहद और खजूर का सेवन. ये तीनों ही खाद्य पदार्थ पुरुषों में स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. लोग इन्हें साथ-साथ या अलग-अलग तरीके से भी खाते हैं, जो स्पर्म काउंट के साथ-साथ स्पर्म की सेहत को बेहतर रखने में मदद करते हैं
पुरुषों में कम स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए लोग और चिकित्सक कई तरह के आयुर्वेदिक उपाय बताते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं लहसुन, शहद और खजूर का सेवन. ये तीनों ही खाद्य पदार्थ पुरुषों में स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. लोग इन्हें साथ-साथ या अलग-अलग तरीके से भी खाते हैं, जो स्पर्म काउंट के साथ-साथ स्पर्म की सेहत को बेहतर रखने में मदद करते हैं
लहसुन पुरुषों में स्पर्म काउंट बढ़ाने में काफी सहायक माना जाता है. लहसुन में एलिसिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जो पुरुषों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करता है और स्पर्म काउंट व स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाता है. किसी भी व्यक्ति को दिन में 3 से 4 लहसुन की कलियां खानी चाहिए. अगर आप शहद और खजूर दोनों को आपस में मिलाकर खाते हैं, तो शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा बनी रहती है. दोनों ही खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक शर्करा यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, जो शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देता है.
लहसुन पुरुषों में स्पर्म काउंट बढ़ाने में काफी सहायक माना जाता है. लहसुन में एलिसिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जो पुरुषों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करता है और स्पर्म काउंट व स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाता है. किसी भी व्यक्ति को दिन में 3 से 4 लहसुन की कलियां खानी चाहिए. अगर आप शहद और खजूर दोनों को आपस में मिलाकर खाते हैं, तो शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा बनी रहती है. दोनों ही खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक शर्करा यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, जो शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देता है.
Published at : 29 Dec 2025 07:03 AM (IST)
Garlic Benefits Honey Benefits Low Sperm Count Increase Sperm Count

