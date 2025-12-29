बैंक ऑफ इंडिया में 514 क्रेडिट ऑफिसर पदों के लिए आवेदन जारी, छात्रों के लिए सुनहरा मौका

BOI वैकेंसी: बैंक ऑफ इंडिया(BOI) ने 2025-2026 में क्रेडिट ऑफिसरों के पदों पर भर्ती के लिए अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन को जारी किया है. वह युवा जो बैंक में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं. उनके लिए यह काफी बड़ा अवसर है. क्रेडिट ऑपरेशन्स और रिस्क मैनेजमेंट विभाग को मजबूती देने के लिए इन पदों पर भर्ती जारी की गई है. अगर आप चाहते हैं कि यह शानदार अवसर आपके हाथ से नहीं जाए, तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी को जान लें.

किन उम्मीदवारों को दी जाएगी प्राथमिकता?

भर्ती का आवेदन करने वालो के पास मान्यता प्राप्त विद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है. MBA बैंकिग में या फाइनेंस में, CA, CFA और ICWA जैसी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए. इन्हीं डिग्री वालों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026 हैं. आप इनकी अधिकारिक वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. कोशिश करें की आप अंतिम समय से पहले आवेदन कर लें ताकि आपको किसी भी तकनीकी परेशानी का सामना न करना पड़े.

दरअसल, अंतिम दिन पर कई लोगों के फार्म भरने के कारण साइट के न चलने और खुलने जैसी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है.

आयु सीमा क्या है?

आरक्षित वर्ग के लोगों को आयु सीमा के मामले में थोड़ी छूट दी गई हैं. 1 नंवबर तक MMGC-II के लिए आयु 25 से 35 वर्ष होनी चाहिए. MMGS-III के लिए आयु सीमा 28 से 38 वर्ष की है. SMGS-IV के लिए आयु सीमा 30 से 40 वर्ष निधार्रित की गई है.

अनुभव में

MMGS-II के लिए 3 साल का अनुभव (जिसमें 2 साल क्रेडिट क्षेत्र हो) बड़े पद के लिए 5 से 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

कितने पद हैं?

बैंक द्वारा कुल 514 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसको तीन स्तरों मे बांटा गया है. बात करें सबसे ज्यादा भर्ती की तो वह MMGS-II के लिए है, इसके लिए 418 पदों में भर्ती की जा रही हैं.

MMGS-III के लिए 60 पदों पर भर्ती की जाएगी.

SMGS-IV के लिए 36 पदों पर भर्ती की जाएगी.

इसके अलावा आरक्षित वर्ग वालो को आरक्षण का लाभ भी मिलेगा.

कैसे चुना जाएगा उम्मीदवारों को?

उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑनलाइन इग्जाम से की जाएगी, जिसके बाद चुने गए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाएगा. अगर आप भी इस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं. तो बिना किसी देरी के फार्म को भर दें. अपने करियर को ऊंचाई देने के लिए यह आपके लिए काफी सुनहरा मौका है.

