एक्सप्लोरर
रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं दिखती दवाइयों की दुकान, क्या है इसकी असली वजह?
Medical Store At Railway Station: रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की हर जरूरत का सामान आसानी से मिलता है, लेकिन दवाओं के लिए मेडिकल स्टोर क्यों नहीं होते? वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.
भारत में रेलवे को सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि जीवन रेखा कहा जाता है. रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और स्टेशन पर ठहरते हैं. स्टेशन पर चाय, कॉफी, स्नैक्स, पानी की बोतलें, किताबें और अन्य कई जरूरी सामान आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जहां इतनी भीड़ रहती है और हर जरूरत का सामान मौजूद होता है, वहां मेडिकल स्टोर क्यों नहीं होता? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है. चलिए जानें.
Published at : 30 Sep 2025 10:08 AM (IST)
