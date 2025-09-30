रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं दिखती दवाइयों की दुकान, क्या है इसकी असली वजह?

असल में, दवाओं की बिक्री सिर्फ सामान बेचने जैसा आसान काम नहीं है. इसके लिए कड़े कानूनी नियम और शर्तें होती हैं. दवाएं हमेशा सही तापमान और सुरक्षित जगह पर रखी जानी चाहिए, साथ ही हर मेडिकल स्टोर पर एक लाइसेंसधारी फार्मासिस्ट का मौजूद रहना जरूरी होता है.