Ikkis Lifetime Worldwide Box Office Collections: बुरी तरह फ्लॉप हुई अगस्त्य नंदा की फिल्म, बस कर पाई इतना कलेक्शन
Ikkis Lifetime Worldwide Box Office Collections:अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस सिनेमाघरों पर नए साल के मौके पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरा हाल हुआ है.
अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने बड़े पर्दे पर इक्कीस के साथ एंट्री की थी. इक्कीस एक बायोपिक है जिसे लेकर लोग काफी एक्साइटेड थे. मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई है. फिल्म के लिए अपना बजट पूरा करना भी मुश्किल साबित हुआ है. इक्कीस का लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन सामने आ गया है और ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है.
इक्कीस में अगस्त्य नंदा के साथ धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. ये दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म थी जिसकी वजह से लोग इसे देखकर बहुत इमोशनल भी हुए हैं. धर्मेंद्र को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने के लिए बहुत से फैंस गए थे. मगर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म वो कमाल नहीं दिखा पाई जिसकी मेकर्स को उम्मीद थी.
बुरी तरह हुई फ्लॉप
इक्कीस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो पिंकविला की रिपोर्ट क मुताबिक इक्कीस का लाइफटाइम कलेक्शन सिर्फ 33 करोड़ है. जिसमें से ज्यादातर कमाई इंडिया में ही हुई है. ओवरसीज ये फिल्म लोगों को बिल्कुल इंप्रेस नहीं कर पाई.
इक्कीस ने इंडिया में करीब 31.20 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसने ओपनिंग वीक में ही 21.50 करोड़ कमा लिए थे. उसके बाद से बुरी तरह गिरावट देखने को मिली थी. दूसरे हफ्ते में ये फिल्म सिर्फ 4.50 करोड़ कमा पाई थी. ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो ये 2.50 करोड़ रहा है.
फिल्म की शुरुआत तो ठीक-ठाक रही, लेकिन ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और बहुत जल्द ही इसकी रफ्तार धीमी हो गई. अगर फिल्म को शानदार वर्ड-ऑफ-माउथ मिलता, तो इसका टोटल अच्छा बनाने का मौका होता.
श्रीराम राघवन की डायरेक्ट की हुई फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने की एक बड़ी वजह इसकी कहानी को लेकर मिले-जुले रिएक्शन और आलोचना है. हालांकि कुछ लोगों को फिल्म पसंद आई, लेकिन बहुत से लोगों ने आइडोलॉजी की वजह से इसे छोड़ दिया. यह देखना दिलचस्प होगा कि OTT रिलीज़ के दौरान फिल्म कैसा परफॉर्म करती है.
