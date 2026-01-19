एक्सप्लोरर
Mobile Internet: कैसे काम करता है इंटरनेट, जानें बिना तारों के मोबाइल तक कैसे पहुंचती है इंटरनेट स्पीड
Mobile Internet: हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट का इस्तेमाल जरूर करते हैं. लेकिन आखिर यह हमारे फोन तक पहुंच कैसे रहा है. आइए जानते हैं.
Mobile Internet: जब भी हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो इंटरनेट का इस्तेमाल होता है. लेकिन यह इंटरनेट हमारे फोन तक पहुंच कैसे रहा है. दरअसल इसके पीछे एक काफी बड़ा ग्लोबल सिस्टम है. आइए जानते हैं कि बिना किसी तार के इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है.
1/6
2/6
Published at : 19 Jan 2026 01:39 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
कैसे काम करता है इंटरनेट, जानें बिना तारों के मोबाइल तक कैसे पहुंचती है इंटरनेट स्पीड
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्या स्विस बैंक में ब्याज भी मिलता है, जानें 1 साल में कितने परसेंट मिलता है इंटरेस्ट?
जनरल नॉलेज
7 Photos
मां के पेट में 9 महीने रहता है, लेकिन पिता से क्यों मिलते हैं बच्चे के गुण, जानें उसे किससे क्या मिलता है?
जनरल नॉलेज
6 Photos
अंतरिक्ष में जब ट्रैवल नहीं करती आवाज, फिर एक-दूसरे की बात कैसे सुनते हैं एस्ट्रोनॉट्स?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Live: अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक देंगे अपर्णा यादव को तलाक, यूपी की सियासी हलचल तेज
इंडिया
भूकंप से दहला लद्दाख का लेह क्षेत्र, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता
क्रिकेट
क्या टी20 वर्ल्ड कप में बिना खेले बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश विवाद के बीच क्यों उठे रहे सवाल?
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
कैसे काम करता है इंटरनेट, जानें बिना तारों के मोबाइल तक कैसे पहुंचती है इंटरनेट स्पीड
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion