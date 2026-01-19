हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mobile Internet: कैसे काम करता है इंटरनेट, जानें बिना तारों के मोबाइल तक कैसे पहुंचती है इंटरनेट स्पीड

Mobile Internet: हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट का इस्तेमाल जरूर करते हैं. लेकिन आखिर यह हमारे फोन तक पहुंच कैसे रहा है. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 19 Jan 2026 01:39 PM (IST)
Mobile Internet: जब भी हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो इंटरनेट का इस्तेमाल होता है. लेकिन यह इंटरनेट हमारे फोन तक पहुंच कैसे रहा है. दरअसल इसके पीछे एक काफी बड़ा ग्लोबल सिस्टम है. आइए जानते हैं कि बिना किसी तार के इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है.

लगभग 99% इंटरनेट हवा के जरिए नहीं बल्कि फिजिकल केबल्स के जरिए ट्रैवल करता है. ये हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं जो जमीन के नीचे और समुद्र के नीचे बिछाई जाती हैं. ये डेटा को लाइट सिग्नल के रूप में लगभग लाइट की स्पीड से ले जाती हैं.
जब आप किसी दूसरे देश में होस्ट की गई वेबसाइट खोलते हैं तो आपका डेटा समुद्र तल पर बिछाई गई सबमरीन फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के जरिए ट्रैवल करता है. इन्हीं केबल्स की मदद से वीडियो, ईमेल और क्लाउड सेवा के साथ-साथ इंटरनेशनल डेटा ट्रांसफर होता है.
Published at : 19 Jan 2026 01:39 PM (IST)
Internet Mobile Internet Wireless Internet

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

