लगभग 99% इंटरनेट हवा के जरिए नहीं बल्कि फिजिकल केबल्स के जरिए ट्रैवल करता है. ये हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं जो जमीन के नीचे और समुद्र के नीचे बिछाई जाती हैं. ये डेटा को लाइट सिग्नल के रूप में लगभग लाइट की स्पीड से ले जाती हैं.