हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलRestricted Entry Tourist Places: भारत के इन टूरिस्ट स्पॉट्स में विदेशी नागरिकों को नहीं मिलती एंट्री, जानें क्यों हैं बैन?

Restricted Entry Tourist Places: भारत के इन टूरिस्ट स्पॉट्स में विदेशी नागरिकों को नहीं मिलती एंट्री, जानें क्यों हैं बैन?

Banned Tourist Places For Foreigners: तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स पूरी दुनियाभर में फेमस है. इनको देखने हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं. चलिए आपको उस जगह के बारे में बताते हैं, जहां विदेशी बैन हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Jan 2026 09:05 AM (IST)
Banned Tourist Places For Foreigners: तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स पूरी दुनियाभर में फेमस है. इनको देखने हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं. चलिए आपको उस जगह के बारे में बताते हैं, जहां विदेशी बैन हैं.

घूमने-फिरने के शौकीन लोग अक्सर ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं, जहां भीड़-भाड़ न हो और सुकून मिले. उत्तराखंड का चकराता ऐसा ही एक शांत हिल स्टेशन है, लेकिन यहां घूमने से पहले एक अहम नियम जानना जरूरी है.

1/6
चकराता एक सामान्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि सेना के नियंत्रण वाला कैंटोनमेंट एरिया है. इसी वजह से यहां विदेशी नागरिकों की एंट्री पर रोक है और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रवेश की अनुमति मिलती है.
चकराता एक सामान्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि सेना के नियंत्रण वाला कैंटोनमेंट एरिया है. इसी वजह से यहां विदेशी नागरिकों की एंट्री पर रोक है और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रवेश की अनुमति मिलती है.
2/6
देहरादून से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित इस हिल स्टेशन को हाई-सिक्योरिटी जोन माना जाता है. उत्तराखंड पर्यटन वेबसाइट के अनुसार, विदेशी पर्यटक केवल कालसी तक ही जा सकते हैं और आगे जाने के लिए विशेष सैन्य अनुमति जरूरी होती है.
देहरादून से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित इस हिल स्टेशन को हाई-सिक्योरिटी जोन माना जाता है. उत्तराखंड पर्यटन वेबसाइट के अनुसार, विदेशी पर्यटक केवल कालसी तक ही जा सकते हैं और आगे जाने के लिए विशेष सैन्य अनुमति जरूरी होती है.
Published at : 20 Jan 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Tourist Places In India Tourist Places In India Restricted For Foreigners Banned Tourist Places For Foreigners

ट्रैवल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की वॉर्निंग के बाद नार्वे के पीएम ने फिर कुरेद दिया नोबेल वाला जख्म, भूल नहीं पाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति
ट्रंप की वॉर्निंग के बाद नार्वे के पीएम ने फिर कुरेद दिया नोबेल वाला जख्म, भूल नहीं पाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति
बिहार
बिहार से बड़ी खबर, कांग्रेस में टूट की अटकलों के बीच पार्टी आलाकमान ने लिया यह फैसला
बिहार से बड़ी खबर, कांग्रेस में टूट की अटकलों के बीच पार्टी आलाकमान ने लिया यह फैसला
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BJP New President: BJP को मिला नया अध्यक्ष, आज Nitin Nabin की होगी ताजपोशी | Breaking | ABP
Jammu-Kashmir में जैश का बड़ा खुलासा! Kishtwar में आतंकी ठिकाना बरामद | Terror | Breaking | ABP
Kolkata में भीषण अग्निकांड, प्लास्टिक गोदाम से उठी लपटों ने मचाई दहशत | Breaking | ABP News | Fire
वो चीखता रहा...सिस्टम सोता रहा!
80 मिनट तक मदद को तरसता रहा Yuvraj Mehta, सिस्टम पर उठे सवाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की वॉर्निंग के बाद नार्वे के पीएम ने फिर कुरेद दिया नोबेल वाला जख्म, भूल नहीं पाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति
ट्रंप की वॉर्निंग के बाद नार्वे के पीएम ने फिर कुरेद दिया नोबेल वाला जख्म, भूल नहीं पाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति
बिहार
बिहार से बड़ी खबर, कांग्रेस में टूट की अटकलों के बीच पार्टी आलाकमान ने लिया यह फैसला
बिहार से बड़ी खबर, कांग्रेस में टूट की अटकलों के बीच पार्टी आलाकमान ने लिया यह फैसला
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
बॉलीवुड
Ikkis Lifetime Worldwide Box Office Collections: बुरी तरह फ्लॉप हुई अगस्त्य नंदा की फिल्म, बस कर पाई इतना कलेक्शन
बुरी तरह फ्लॉप हुई अगस्त्य नंदा की फिल्म, बस कर पाई इतना कलेक्शन
जनरल नॉलेज
मॉकटेल का क्रेज, मयखानों पर ताले की नौबत; जेन Z ने कैसे हिला दी पूरी शराब इंडस्ट्री?
मॉकटेल का क्रेज, मयखानों पर ताले की नौबत; जेन Z ने कैसे हिला दी पूरी शराब इंडस्ट्री?
ट्रैवल
Restricted Entry Tourist Places: भारत के इन टूरिस्ट स्पॉट्स में विदेशी नागरिकों को नहीं मिलती एंट्री, जानें क्यों हैं बैन?
भारत के इन टूरिस्ट स्पॉट्स में विदेशी नागरिकों को नहीं मिलती एंट्री, जानें क्यों हैं बैन?
नौकरी
बिहार में डॉक्टर बनने का सुनहरा मौका, 1445 जूनियर रेजिडेंट पदों पर भर्ती शुरू
बिहार में डॉक्टर बनने का सुनहरा मौका, 1445 जूनियर रेजिडेंट पदों पर भर्ती शुरू
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget