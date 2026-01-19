दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, जहां आज भी जिंदा है 200 साल पुरानी विरासत

हीलिंगटन स्टेशन उस दौर में बना, जब रेलवे स्टेशन जैसा कोई तय ढांचा या डिजाइन दुनिया में मौजूद ही नहीं था. उस समय इसे एक पब के साथ मिलाकर बनाया गया था, ताकि यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को ठहरने और आराम करने के लिए जगह मिल सके. यही वजह है कि इसे दुनिया का पहला ‘प्रोटो-रेलवे स्टेशन’ कहा जाता है, यानी ऐसा स्टेशन जो आगे बनने वाले सभी स्टेशनों के लिए एक तरह का मॉडल बना.