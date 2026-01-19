हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, जहां आज भी जिंदा है 200 साल पुरानी विरासत

दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, जहां आज भी जिंदा है 200 साल पुरानी विरासत

World Oldest Station: आज हम आपको दुनिया के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं. यह स्टेशन सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि रेलवे युग की शुरुआत का जीवित प्रमाण है.

By : निधि पाल  | Updated at : 19 Jan 2026 12:10 PM (IST)
जब दुनिया घोड़े और गाड़ियों पर चल रही थी, तब इंग्लैंड की एक शांत सी जगह पर रेल इतिहास की नींव रखी जा चुकी थी. यह कोई भव्य आधुनिक स्टेशन नहीं, बल्कि एक साधारण सी इमारत और छोटा सा प्लेटफॉर्म था, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया की यात्रा की दिशा ही बदलकर रख दी. आज करीब 200 साल बाद भी यह जगह मौजूद है और सांसें लेती नजर आती है. आइए जानें कि इस जगह का नाम क्या है और यह कहां स्थित है.

इंग्लैंड के डरहम काउंटी में स्थित Heighington Station को दुनिया का सबसे पुराना मौजूद रेलवे स्टेशन माना जाता है. यह स्टेशन ऐतिहासिक Stockton and Darlington Railway लाइन पर स्थित है. यह वही रेलवे लाइन है, जिसने 19वीं सदी में आधुनिक रेल व्यवस्था की नींव रखी थी. हीलिंगटन स्टेशन 1820 के दशक से लगातार किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होता आ रहा है.
हीलिंगटन स्टेशन उस दौर में बना, जब रेलवे स्टेशन जैसा कोई तय ढांचा या डिजाइन दुनिया में मौजूद ही नहीं था. उस समय इसे एक पब के साथ मिलाकर बनाया गया था, ताकि यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को ठहरने और आराम करने के लिए जगह मिल सके. यही वजह है कि इसे दुनिया का पहला ‘प्रोटो-रेलवे स्टेशन’ कहा जाता है, यानी ऐसा स्टेशन जो आगे बनने वाले सभी स्टेशनों के लिए एक तरह का मॉडल बना.
Published at : 19 Jan 2026 12:08 PM (IST)
