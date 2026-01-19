एक्सप्लोरर
दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, जहां आज भी जिंदा है 200 साल पुरानी विरासत
World Oldest Station: आज हम आपको दुनिया के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं. यह स्टेशन सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि रेलवे युग की शुरुआत का जीवित प्रमाण है.
जब दुनिया घोड़े और गाड़ियों पर चल रही थी, तब इंग्लैंड की एक शांत सी जगह पर रेल इतिहास की नींव रखी जा चुकी थी. यह कोई भव्य आधुनिक स्टेशन नहीं, बल्कि एक साधारण सी इमारत और छोटा सा प्लेटफॉर्म था, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया की यात्रा की दिशा ही बदलकर रख दी. आज करीब 200 साल बाद भी यह जगह मौजूद है और सांसें लेती नजर आती है. आइए जानें कि इस जगह का नाम क्या है और यह कहां स्थित है.
