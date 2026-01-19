एक्सप्लोरर
Pasta Origin: इस देश ने किया था पास्ता का ईजाद, जानें क्या है इसके आविष्कार की पीछे की कहानी?
Pasta Origin: पास्ता को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है. आइए जानते हैं किस देश ने इस डिश को ईजाद किया था?
Pasta Origin: पास्ता दुनिया के सबसे पसंदीदा खाने में से एक है. लेकिन इसकी शुरुआत अक्सर कहानी और आधी अधूरी सच्चाइयों से घिरी हुई हैं. कई लोग पास्ता को चीन या फिर मार्को पोलो से जोड़ते हैं, वहीं इतिहास एक कहीं ज्यादा दिलचस्प कहानी बताता है. यह कहानी पुरानी इटली, अरब दुनिया और भूमध्यसागरीय व्यापार रास्तों तक फैली हुई है. आइए जानते हैं किस देश ने पास्ता का आविष्कार किया था.
Published at : 19 Jan 2026 08:29 AM (IST)
