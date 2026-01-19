हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Pasta Origin: इस देश ने किया था पास्ता का ईजाद, जानें क्या है इसके आविष्कार की पीछे की कहानी?

Pasta Origin: इस देश ने किया था पास्ता का ईजाद, जानें क्या है इसके आविष्कार की पीछे की कहानी?

Pasta Origin: पास्ता को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है. आइए जानते हैं किस देश ने इस डिश को ईजाद किया था?

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 19 Jan 2026 08:29 AM (IST)
Pasta Origin: पास्ता को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है. आइए जानते हैं किस देश ने इस डिश को ईजाद किया था?

Pasta Origin: पास्ता दुनिया के सबसे पसंदीदा खाने में से एक है. लेकिन इसकी शुरुआत अक्सर कहानी और आधी अधूरी सच्चाइयों से घिरी हुई हैं. कई लोग पास्ता को चीन या फिर मार्को पोलो से जोड़ते हैं, वहीं इतिहास एक कहीं ज्यादा दिलचस्प कहानी बताता है. यह कहानी पुरानी इटली, अरब दुनिया और भूमध्यसागरीय व्यापार रास्तों तक फैली हुई है. आइए जानते हैं किस देश ने पास्ता का आविष्कार किया था.

इटली को उस देश के रूप में पहचाना जाता है जिसने पास्ता को उसका आधुनिक रूप दिया. जबकि नूडल्स जैसी मिलती-जुलती खाने की चीजें दूसरी जगह पर भी मौजूद थी, लेकिन इटली में ही पास्ता एक मुख्य भोजन के रूप में विकसित हुआ.
इटली को उस देश के रूप में पहचाना जाता है जिसने पास्ता को उसका आधुनिक रूप दिया. जबकि नूडल्स जैसी मिलती-जुलती खाने की चीजें दूसरी जगह पर भी मौजूद थी, लेकिन इटली में ही पास्ता एक मुख्य भोजन के रूप में विकसित हुआ.
ऐतिहासिक रिकार्ड बताते हैं कि अरबों ने पांचवीं सदी के आसपास सूखा पास्ता बनाया था. जब नौंवी सदी में अरब शासक सिसिली पहुंचे तो उन्होंने सूखा पास्ता बनाने की तकनीकें पेश कीं. इन्हें बाद में इटालियंस ने रिफाइन किया.
ऐतिहासिक रिकार्ड बताते हैं कि अरबों ने पांचवीं सदी के आसपास सूखा पास्ता बनाया था. जब नौंवी सदी में अरब शासक सिसिली पहुंचे तो उन्होंने सूखा पास्ता बनाने की तकनीकें पेश कीं. इन्हें बाद में इटालियंस ने रिफाइन किया.
Published at : 19 Jan 2026 08:29 AM (IST)
Pasta Origin Pasta History Pasta Invention

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट अस

ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
