हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPakistan: 'इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान, मकसद पूरा...', भड़काऊ भाषण के बाद अपने ही देश में क्यों घिरे आसिम मुनीर

Pakistan: 'इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान, मकसद पूरा...', भड़काऊ भाषण के बाद अपने ही देश में क्यों घिरे आसिम मुनीर

Asim Munir Pakistan: आसिम मुनीर आए दिन कुछ न कुछ विवादित बयान देते रहते हैं. अब उन्होंने लाहौर में एक जनसभा में कहा दिया कि पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर बनाया गया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 20 Jan 2026 08:04 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वह भारत के खिलाफ साजिश करता रहता है. वह दूसरे मोर्चे पर अफगानिस्तान से भी लड़ रहा है. पाक की बुरी हालत के जिम्मेदार उसके नेताओं के साथ-साथ सेना के बड़े अधिकारी भी रहे हैं. पाक के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी देश के युवाओं को भड़काने से बाज नहीं आते. उन्होंने हाल ही में एक विवादित बयान दे दिया. मुनीर ने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर बनाया गया था और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है.

दरअसल मुनीर हाल ही में नवाज शरीफ के नाती और मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के वलीमे में शामिल हुए थे. 'डीएनए' की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने लाहौर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'पाकिस्तान का आधार इस्लाम है और वह पूरी तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है. पाकिस्तान को दुनिया में इस्लामिक देश अहमियत दे रहे हैं. हम अल्लाह के करम से आगे बढ़ रहे हैं और मकसद में कामयाब होंगे.' 

आसिम मुनीर के नापाक इरादे

मुनीर के नापाक इरादे कई मौकों पर जाहिर हो चुके हैं. वे भारत के खिलाफ भी कई बार जहर उगल चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में विरोध की आवाजें उठने लगी हैं. मुनीर के हालिया बयान के बाद दावा किया जा रहा है कि लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि मुनीर अपना काम छोड़कर मौलवियों की तरह मजहबी तकरीरें दे रहे हैं, जिससे कट्टरता बढ़ रही है. मुनीर पाकिस्तानी युवाओं को भड़काने के लिए पहले भी भाषण दे चुके हैं. उन्होंने पिछले साल 17 अप्रैल को कहा था कि हम हिंदुओं से अलग हैं और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया था.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच बवाल

बता दें कि पाकिस्तान अभी भी अफगानिस्तान से लड़ रहा है. सोमवार (19 जनवरी) को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से चमन बॉर्डर पर झड़प हुई. पहले किला सैफुल्लाह सेक्टर में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई, जिसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान ने ड्रोन से अफगान सेना पर हमला किया. हालांकि दोनों देशों ने इस पर आधिकारिक बयान नहीं दिया.

Published at : 20 Jan 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Islam Pakistan Asim Munir INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो स्टेशन से वायरल हुआ विचलित करने वाला Video, प्लेटफॉर्म पर ही पेशाब करता दिखा शख्स
दिल्ली मेट्रो स्टेशन से वायरल हुआ विचलित करने वाला Video, प्लेटफॉर्म पर ही पेशाब करता दिखा शख्स
विश्व
ग्रीनलैंड पर कब और कैसे सैन्य कार्रवाई करेगा अमेरिका? ट्रंप ने दे दिया जवाब
ग्रीनलैंड पर कब और कैसे सैन्य कार्रवाई करेगा अमेरिका? ट्रंप ने दे दिया जवाब
क्रिकेट
WPL 2026: आरसीबी से मिली निराशाजनक हार, गुजरात की कप्तान ने दिया बड़ा बयान
WPL 2026: आरसीबी से मिली निराशाजनक हार, गुजरात की कप्तान ने दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

वो चीखता रहा...सिस्टम सोता रहा!
80 मिनट तक मदद को तरसता रहा Yuvraj Mehta, सिस्टम पर उठे सवाल
कल होगा आधिकारिक ऐलान, Nitin Nabin के सिर सजेगा ताज!
मूंछें काटी, सिर मुड़ाया...दलितों के साथ कब थमेगा ये अत्याचार?
Bharat ki Baat: Greater Noida का सिस्टम इतना 'ठंडा' क्यों? | Greater Noida Engineer Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो स्टेशन से वायरल हुआ विचलित करने वाला Video, प्लेटफॉर्म पर ही पेशाब करता दिखा शख्स
दिल्ली मेट्रो स्टेशन से वायरल हुआ विचलित करने वाला Video, प्लेटफॉर्म पर ही पेशाब करता दिखा शख्स
विश्व
ग्रीनलैंड पर कब और कैसे सैन्य कार्रवाई करेगा अमेरिका? ट्रंप ने दे दिया जवाब
ग्रीनलैंड पर कब और कैसे सैन्य कार्रवाई करेगा अमेरिका? ट्रंप ने दे दिया जवाब
क्रिकेट
WPL 2026: आरसीबी से मिली निराशाजनक हार, गुजरात की कप्तान ने दिया बड़ा बयान
WPL 2026: आरसीबी से मिली निराशाजनक हार, गुजरात की कप्तान ने दिया बड़ा बयान
तमिल सिनेमा
The Raja Saab BO Day 11: 'द राजा साब' का बुरा हाल, अब 2 करोड़ कमाने भी हुए मुश्किल, 11 दिनों में आधा बजट तो दूर 150 करोड़ी भी नहीं बन पाई
प्रभास की 'द राजा साब' का बुरा हाल, अब 2 करोड़ कमाने भी हुए मुश्किल
महाराष्ट्र
मुंबई: कुर्ला में BJP कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला, फेरीवालों ने पीटा, 3 गंभीर घायल
मुंबई: कुर्ला में BJP कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला, फेरीवालों ने पीटा, 3 गंभीर घायल
हेल्थ
सिर्फ वजन उठाने से नहीं बनती है बॉडी, मसल्स के लिए जरूरी है ये 7 पावरफुल फूड्स
सिर्फ वजन उठाने से नहीं बनती है बॉडी, मसल्स के लिए जरूरी है ये 7 पावरफुल फूड्स
ट्रेंडिंग
छोटे भाई पर शख्स ने उठाया हाथ, बाद में बड़े भाई ने लट्ठ बजाकर सरेबाजार लिया बदला- वीडियो वायरल
छोटे भाई पर शख्स ने उठाया हाथ, बाद में बड़े भाई ने लट्ठ बजाकर सरेबाजार लिया बदला- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget