पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वह भारत के खिलाफ साजिश करता रहता है. वह दूसरे मोर्चे पर अफगानिस्तान से भी लड़ रहा है. पाक की बुरी हालत के जिम्मेदार उसके नेताओं के साथ-साथ सेना के बड़े अधिकारी भी रहे हैं. पाक के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी देश के युवाओं को भड़काने से बाज नहीं आते. उन्होंने हाल ही में एक विवादित बयान दे दिया. मुनीर ने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर बनाया गया था और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है.

दरअसल मुनीर हाल ही में नवाज शरीफ के नाती और मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के वलीमे में शामिल हुए थे. 'डीएनए' की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने लाहौर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'पाकिस्तान का आधार इस्लाम है और वह पूरी तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है. पाकिस्तान को दुनिया में इस्लामिक देश अहमियत दे रहे हैं. हम अल्लाह के करम से आगे बढ़ रहे हैं और मकसद में कामयाब होंगे.'

आसिम मुनीर के नापाक इरादे

मुनीर के नापाक इरादे कई मौकों पर जाहिर हो चुके हैं. वे भारत के खिलाफ भी कई बार जहर उगल चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में विरोध की आवाजें उठने लगी हैं. मुनीर के हालिया बयान के बाद दावा किया जा रहा है कि लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि मुनीर अपना काम छोड़कर मौलवियों की तरह मजहबी तकरीरें दे रहे हैं, जिससे कट्टरता बढ़ रही है. मुनीर पाकिस्तानी युवाओं को भड़काने के लिए पहले भी भाषण दे चुके हैं. उन्होंने पिछले साल 17 अप्रैल को कहा था कि हम हिंदुओं से अलग हैं और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया था.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच बवाल

बता दें कि पाकिस्तान अभी भी अफगानिस्तान से लड़ रहा है. सोमवार (19 जनवरी) को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से चमन बॉर्डर पर झड़प हुई. पहले किला सैफुल्लाह सेक्टर में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई, जिसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान ने ड्रोन से अफगान सेना पर हमला किया. हालांकि दोनों देशों ने इस पर आधिकारिक बयान नहीं दिया.