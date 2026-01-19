अंतरिक्ष में ग्रेविटी लगभग नहीं होती है. आपको बता दें कि मजबूत हड्डियों और मांसपेशियों के निर्माण के लिए ग्रेविटी जरूरी होती है. माइक्रो ग्रेविटी में पैदा होने वाले बच्चों को वह प्राकृतिक मैकेनिक तनाव महसूस नहीं होगा जो पृथ्वी पर कंकाल प्रणाली को मजबूत करता है. इस वजह से उनकी हड्डियां कम घनी हो सकती हैं और मांसपेशियां भी अविकसित हो सकती हैं.