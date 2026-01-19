हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Baby Born In Space: स्पेस में अगर पैदा हो बच्चा तो कैसा होगा उसका शरीर, क्या उसमें होंगी एलियंस की शक्तियां

Baby Born In Space: स्पेस में अगर पैदा हो बच्चा तो कैसा होगा उसका शरीर, क्या उसमें होंगी एलियंस की शक्तियां

Baby Born In Space: अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती. लेकिन अगर वहां बच्चे का जन्म हो तो क्या उसके शरीर में कुछ बदलाव आएगा या नहीं. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 19 Jan 2026 07:42 PM (IST)
Baby Born In Space: अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती. लेकिन अगर वहां बच्चे का जन्म हो तो क्या उसके शरीर में कुछ बदलाव आएगा या नहीं. आइए जानते हैं.

Baby Born In Space: अंतरिक्ष में बच्चों के जन्म का विचार किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है. लेकिन सोचिए अगर यह सच में संभव हो तो क्या बच्चे में एलियन शक्तियां आ सकती हैं. आइए जानते हैं की स्पेस में पैदा होने पर बच्चों के शरीर पर कैसा असर पड़ेगा.

1/6
अंतरिक्ष में ग्रेविटी लगभग नहीं होती है. आपको बता दें कि मजबूत हड्डियों और मांसपेशियों के निर्माण के लिए ग्रेविटी जरूरी होती है. माइक्रो ग्रेविटी में पैदा होने वाले बच्चों को वह प्राकृतिक मैकेनिक तनाव महसूस नहीं होगा जो पृथ्वी पर कंकाल प्रणाली को मजबूत करता है. इस वजह से उनकी हड्डियां कम घनी हो सकती हैं और मांसपेशियां भी अविकसित हो सकती हैं.
अंतरिक्ष में ग्रेविटी लगभग नहीं होती है. आपको बता दें कि मजबूत हड्डियों और मांसपेशियों के निर्माण के लिए ग्रेविटी जरूरी होती है. माइक्रो ग्रेविटी में पैदा होने वाले बच्चों को वह प्राकृतिक मैकेनिक तनाव महसूस नहीं होगा जो पृथ्वी पर कंकाल प्रणाली को मजबूत करता है. इस वजह से उनकी हड्डियां कम घनी हो सकती हैं और मांसपेशियां भी अविकसित हो सकती हैं.
2/6
माइक्रो ग्रेविटी में शरीर में तरल पदार्थ समान रूप से नहीं बंटता. ज्यादा खून और तरल पदार्थ ऊपरी शरीर और सिर की तरफ चला जाता है. अंतरिक्ष में पैदा हुए बच्चे के लिए इससे चेहरा फूला हुआ, खोपड़ी के अंदर दबाव में बदलाव और मस्तिष्क के विकास और दृष्टि पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ सकता है.
माइक्रो ग्रेविटी में शरीर में तरल पदार्थ समान रूप से नहीं बंटता. ज्यादा खून और तरल पदार्थ ऊपरी शरीर और सिर की तरफ चला जाता है. अंतरिक्ष में पैदा हुए बच्चे के लिए इससे चेहरा फूला हुआ, खोपड़ी के अंदर दबाव में बदलाव और मस्तिष्क के विकास और दृष्टि पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ सकता है.
Published at : 19 Jan 2026 07:42 PM (IST)
इंडिया
पत्नी Sunita Ahuja आहूजा संग विवाद पर Actor Govinda ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरे खिलाफ बड़ी साजिश
Sunita Ahuja पर Govinda का जवाब: अपने खिलाफ साजिश की बात की खुलकर चर्चा
Bollywood News: कृति सेनन और कबीर बहिया ने इंस्टाग्राम पर किया रिश्ता ऑफिशियल, नूपुर की शादी से वायरल हुईं तस्वीरें
Govinda का emotional बयान: ‘मैं शिकायत नहीं, बल्कि सच बताना चाहता हूं”
Harshvardhan Rane की वजह से चल गई Ek Deewane Ki Deewaniyat! | Shaad Randhawa Interview

