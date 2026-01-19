एक्सप्लोरर
Republic Day 2026: 15 अगस्त से कितना अलग होता है 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का तरीका, आजादी से जुड़ा है इतिहास
15 अगस्त और 26 जनवरी पर देशभर में राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है. लेकिन दोनों बार झंडा फहराने का नियम अलग-अलग होता है. यही फर्क भारत की आजादी और उसके संविधान की असली कहानी बयां करता है.
Republic Day 2026: साल 2026 में देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है. राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली भव्य परेड की तैयारियां अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी हैं. 26 जनवरी की शुरुआत देश के राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा फहराने के साथ होती है. वैसे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों ही दिनों देशभर में राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन दोनों मौकों पर झंडा फहराने के नियम अलग-अलग होते हैं. आइए इनके बारे में जान लेते हैं.
1/7
2/7
Published at : 19 Jan 2026 04:38 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
15 अगस्त से कितना अलग होता है 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का तरीका, आजादी से जुड़ा है इतिहास
जनरल नॉलेज
6 Photos
कैसे काम करता है इंटरनेट, जानें बिना तारों के मोबाइल तक कैसे पहुंचती है इंटरनेट स्पीड
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्या स्विस बैंक में ब्याज भी मिलता है, जानें 1 साल में कितने परसेंट मिलता है इंटरेस्ट?
जनरल नॉलेज
7 Photos
मां के पेट में 9 महीने रहता है, लेकिन पिता से क्यों मिलते हैं बच्चे के गुण, जानें उसे किससे क्या मिलता है?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सेंगर को झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
इंडिया
'जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने की जरूरत...' आखिर क्यों और किसके रिटायरमेंट को लेकर बोल गए नितिन गडकरी
क्रिकेट
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
15 अगस्त से कितना अलग होता है 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का तरीका, आजादी से जुड़ा है इतिहास
जनरल नॉलेज
6 Photos
कैसे काम करता है इंटरनेट, जानें बिना तारों के मोबाइल तक कैसे पहुंचती है इंटरनेट स्पीड
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion