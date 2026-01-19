हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजRepublic Day 2026: 15 अगस्त से कितना अलग होता है 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का तरीका, आजादी से जुड़ा है इतिहास

By : निधि पाल  | Updated at : 19 Jan 2026 04:38 PM (IST)
15 अगस्त और 26 जनवरी पर देशभर में राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है. लेकिन दोनों बार झंडा फहराने का नियम अलग-अलग होता है. यही फर्क भारत की आजादी और उसके संविधान की असली कहानी बयां करता है.

Republic Day 2026: साल 2026 में देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है. राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली भव्य परेड की तैयारियां अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी हैं. 26 जनवरी की शुरुआत देश के राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा फहराने के साथ होती है. वैसे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों ही दिनों देशभर में राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन दोनों मौकों पर झंडा फहराने के नियम अलग-अलग होते हैं. आइए इनके बारे में जान लेते हैं.

भारत के इतिहास में 15 अगस्त और 26 जनवरी का अलग-अलग महत्व है. 15 अगस्त 1947 को देश ने अंग्रेजी शासन से आजादी पाई थी. यह दिन भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने का प्रतीक है.
वहीं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और देश एक गणतंत्र बना. इसी कारण हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है.
Published at : 19 Jan 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
Republic Day 2026 Republic Day Flag Unfurling Indian Constitution 1950

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
