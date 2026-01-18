हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजExpensive Mughal Building: ये थी मुगलों की बनाई दुनिया की सबसे महंगी इमारत, जानें कितना आया था खर्च?

Expensive Mughal Building: मुगलों ने इतिहास में कला और अपनी दौलत का शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए कई ऐतिहासिक इमारतें बनवाई. आइए जानते हैं उस इमारत के बारे में जो सबसे महंगी मुगल इमारत है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 18 Jan 2026 05:14 PM (IST)
Expensive Mughal Building: इतिहास में मुगलों ने भारत में कई इमारतें बनवाई. लेकिन एक ऐसी इमारत है जो मुगलों के द्वारा बनाई गई सबसे महंगी इमारत है. आइए जानते हैं कौन सी है वह इमारत और उसको बनवाने में कितना रुपया लगा था.

1/6
ताजमहल इंडो इस्लामिक, फारसी और तुर्की वास्तुकला शैलियों का एक दुर्लभ संगम है. इसके डिजाइन को शाहजहां के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था. इसका केंद्रीय गुंबद लगभग 73 मीटर ऊंचा है जबकि चारों मीनारों को जानबूझकर थोड़ा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया था. ऐसा इसलिए ताकि भूकंप के दौरान मकबरे की रक्षा की जा सके.
ताजमहल इंडो इस्लामिक, फारसी और तुर्की वास्तुकला शैलियों का एक दुर्लभ संगम है. इसके डिजाइन को शाहजहां के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था. इसका केंद्रीय गुंबद लगभग 73 मीटर ऊंचा है जबकि चारों मीनारों को जानबूझकर थोड़ा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया था. ऐसा इसलिए ताकि भूकंप के दौरान मकबरे की रक्षा की जा सके.
2/6
पूरा मकबरा मकराना सफेद संगमरमर से ढका हुआ है. इसे राजस्थान से लाया गया था. जिस चीज ने इसकी लागत को बढ़ाया था वह थी 28 अलग-अलग कीमती और अर्थ कीमती पत्थरों की जड़ाई. तिब्बत से फिरोजा, चीन से जेड और क्रिस्टल, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली, श्रीलंका से नीलम मंगाया गया था.
पूरा मकबरा मकराना सफेद संगमरमर से ढका हुआ है. इसे राजस्थान से लाया गया था. जिस चीज ने इसकी लागत को बढ़ाया था वह थी 28 अलग-अलग कीमती और अर्थ कीमती पत्थरों की जड़ाई. तिब्बत से फिरोजा, चीन से जेड और क्रिस्टल, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली, श्रीलंका से नीलम मंगाया गया था.
Published at : 18 Jan 2026 05:14 PM (IST)
Shah Jahan Taj Mahal Mughal Architecture

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

