ताजमहल इंडो इस्लामिक, फारसी और तुर्की वास्तुकला शैलियों का एक दुर्लभ संगम है. इसके डिजाइन को शाहजहां के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था. इसका केंद्रीय गुंबद लगभग 73 मीटर ऊंचा है जबकि चारों मीनारों को जानबूझकर थोड़ा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया था. ऐसा इसलिए ताकि भूकंप के दौरान मकबरे की रक्षा की जा सके.